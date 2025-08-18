Valter Attila nem indul a Vueltán – hivatalos

Csapata, a Visma-Lease a Bike hétfőn hirdette ki nyolcfős keretét, amely a dán Jonas Vingegaard sikeréért dolgozik majd. A névsorban helyet kapott a két évvel ezelőtt épp Vingegaard-t megelőzve diadalmaskodó amerikai Sepp Kuss és honfitársa, Matteo Jorgenson, a holland Dylan van Baarle és Wilco Kelderman, a belga Victor Campenaerts, a brit Ben Tulett és a francia Axel Zingle.

Nincs ott viszont a mezőnyversenyben háromszoros magyar bajnok, a 2020-ban Tour de Hongrie-t nyerő Valter. A 27 esztendős magyar bringás pályafutása során négy Giro d'Italián szerepelt, és eddigi két vismás évében ott volt a spanyol körversenyen is.

Távolmaradása egyben azt is jelenti, hogy 2019 után ismét úgy telik el az országúti kerékpáros idény, hogy magyar bringás nem kap szerepet Grand Tour-viadalon.