Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Németország bejelentkezett a 2030-as Tour-rajtra

Vágólapra másolva!
2025.08.07. 16:48
null
Öt év múlva a párizsi befutó egyelőre biztosabbnak tűnik, mint a németországi rajt (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Tour-rajt Tour de France
Németország keleti része szeretne otthont adni a 2030-as Tour de France kerékpáros-körverseny rajtjának.

„Ez egy nagy durranás lenne a régió számára” – jegyezte meg Rudolf Scharping, a Német Kerékpáros-szövetség elnöke, hozzátéve: a terveket a három szövetségi tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia miniszterelnökei is támogatják.

A német egyesítés 40. évfordulóján az első szakaszt Drezda és Gera között rendeznék, korábban ezen az útvonalon haladt a keleti blokk nagy viadala, a Békeverseny. A második etap időfutam lenne Hallétól Lipcséig, a harmadik szakasz pedig Erfurtban rajtolna, és Magdeburgban érne véget.

A németországi rendezés 20 millió euróba kerülne, ám a szervezők szerint 150-200 millió euró bevételt generálna az odalátogatók révén. A Tour de France eddig négyszer rajtolt Németországban: 1965-ben Kölnből, 1980-ban Frankfurtból, 1987-ben Nyugat-Berlinből, 2017-ben pedig Düsseldorfból.

 

kerékpár Tour-rajt Tour de France
Legfrissebb hírek

Jövőre Bulgáriában rajtol a Giro d'Italia mezőnye

Kerékpár
16 perce

Lengyel körverseny: kaotikus szakasz végén Turner-győzelem Walbrzychban

Kerékpár
Tegnap, 17:21

A szemünk láttára ír történelmet – sztárportré Tadej Pogacarról

Képes Sport
2025.08.05. 18:23

Hivatalos: a kétszeres olimpiai bajnok a Red Bull Borához igazolt!

Kerékpár
2025.08.05. 17:40

Valter Attila a csapata legjobbja lett a Karpaczon

Kerékpár
2025.08.05. 17:23

Kétéves eltiltást kapott a Bolgár Kerékpáros-szövetség elnöke és alelnöke

Kerékpár
2025.08.05. 16:51

Kaotikus felvezetés után Kooij-győzelem sprintben a lengyel körön

Kerékpár
2025.08.04. 17:28

Itt az új francia Tour-győztes, Pauline Ferrand-Prévot sárgában nyerte az utolsó etapot

Kerékpár
2025.08.03. 20:05
Ezek is érdekelhetik