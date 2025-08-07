Németország bejelentkezett a 2030-as Tour-rajtra

„Ez egy nagy durranás lenne a régió számára” – jegyezte meg Rudolf Scharping, a Német Kerékpáros-szövetség elnöke, hozzátéve: a terveket a három szövetségi tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia miniszterelnökei is támogatják.

A német egyesítés 40. évfordulóján az első szakaszt Drezda és Gera között rendeznék, korábban ezen az útvonalon haladt a keleti blokk nagy viadala, a Békeverseny. A második etap időfutam lenne Hallétól Lipcséig, a harmadik szakasz pedig Erfurtban rajtolna, és Magdeburgban érne véget.

A németországi rendezés 20 millió euróba kerülne, ám a szervezők szerint 150-200 millió euró bevételt generálna az odalátogatók révén. A Tour de France eddig négyszer rajtolt Németországban: 1965-ben Kölnből, 1980-ban Frankfurtból, 1987-ben Nyugat-Berlinből, 2017-ben pedig Düsseldorfból.