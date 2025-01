Mezőnyhajrával és kulcscsonttöréssel kezdődött a Tour Down Under

A dél-ausztráliai Adelaide elővárosából, Prospectből rajtoló etapon viszonylag hamar kialakult a nap szökése, a két ausztrál válogatott Zac Marriage és Fergus Browning, valamint a francia Bastien Tronchon szépen eltusakodtak egymással a szakaszon járó sprint- és hegyi pontokért, majd a vége előtt 20 kilométerrel befogta őket a mezőny. A várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött, amelyben a Red Bull-Bora sprintere, Sam Welsford bizonyult a legjobbnak, megelőzve a Visma Lease a Bike brit bringását, Matt Brennant. A Valter Attilát is foglalkoztató Vismánál azonban nem lehetnek felhőtlenül boldogok: a mezőny másik végén az utolsó kilométerekre fordulva egy hétfős bukás borzolta a kedélyeket, amelybe belekeveredt a holland csapat menője, Dylan van Barle is, aki olyan szerencsétlenül esett, hogy utóbb kiderült: eltörött a kulcscsontja. Megint. A 32 éves holland bringás ugyanis már tavaly is eltörte a kulcscsontját, akkor a Critérium du Dauphinén esett el, majd később a Vueltán a csípőjét törte. Így aztán hiába akarta Van Baarle korán és viszonylag sok versennyel indítani a versenyt a tavalyi kényszerű korai zárás miatt, ebből nem lesz semmi.

ÖSSZEFOGLALÓ