Parádés góllal egyenlített a Real Madrid, a második félidőben is nagy a nyomás az AEK kapuján – percről percre

2026.11.04. 19:54
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Jude Bellingham (jobbra) szenzációs góllal egyenlített (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén élő közvetítés
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának kora szerda esti mérkőzésén a Varga Barnabást és Vitálist Milánt is foglalkoztató AEK Athén a 15-szörös BL-győztes Real Madridot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AEK ATHÉN (görög)–REAL MADRID (spanyol) 2–2 (1–1) – ÉLŐ
Athén, Aja Szofia Stadion, 18.45 (Tv: RTL+, Sport1). Vezeti: Mariani (olasz)
AEK ATHÉN: Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita, Kairinen (Varga B., 60.), Arriaga, Majer (Zini, 53.) – Gacsinovics (Marin, 60.), Jovics. Vezetőedző: Marko Nikolics
REAL MADRID: Courtois – Dumfries, É. Militao, Rüdiger, Cucurella – Bernardo Silva, Camavinga, Jude Bellingham – Y. Diomandé, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Koita (12.), Pilios (75.) ill. Jude Bellingham (32.), Mbappé (78.)

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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén élő közvetítés
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