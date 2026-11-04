Gakpo két gólpasszt is adott a becserélése után, de csak elsőnek örült

2026.11.04. 20:13
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AFP
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Fenerbahce BL-alapszakasz Szoboszlai Dominik Liverpool Kerkez Milos
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool a Fenerbahcéval játszik – élőben az NSO-n!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 2–2 (1–1) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. V: Turpin (francia)
Fenerbahce: Ederson – Nélson Semedo (Müldür, 75.), Skriniar, Peprah Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood, R. Lukaku ( Muriqi, 63.), Irfan Can Kahveci (Aktürkoglu, 75.). Megbízott vezetőedző: Dirk Kuijt
A kispadon: Cetin (k.), Günok (k.), Demir, Mimovics, Elmaz, Mercan, Aydin, Nene
FC Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Wirtz, 66.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, 76.) – Mac Allister, Nyoni – Víctor Munoz (Isak, 66.), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66.) – Barcola. Vezetőedző: Andoni Iraola
A kispadon: Mamardasvili (k.), Woodman (k.), R. Araújo, Chambers,  McConnell, Danns,  Koumas
Gólszerző: Greenwood (29.), A. Brpwn (73.), ill. Nyoni (25.), Isak (69.)

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Fenerbahce BL-alapszakasz Szoboszlai Dominik Liverpool Kerkez Milos
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