Tenisz: nem jutottak nyolc közé a magyar fiúk a junior Davis-kupában
A brazilok elleni vereség után csoportharmadikként zárt a magyar fiú teniszválogatott a junior Davis-kupában.
A spanyolok elleni 2–1-es és a Marokkóval szembeni 2–0-s siker után szerdán 2–1-re kikapott a braziloktól a magyar fiú teniszválogatott az Egyiptomban zajló junior Davis-kupában, így
a körbeveréseket követően a csoportja harmadik helyén végzett és nem jutott negyeddöntőbe.
A záró csoportmeccsen Fazekas Vencel 6:4, 6:4-re veszített Victor Pignaton ellen, Mokán István Damján 7:5, 6:1-re múlta felül...
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