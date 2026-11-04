Borbély Balázs: Eljött az egyik ünnepnap!

A Cordusiónál megcsikordul a villamos a kanyarban. Innen néhány perc a Dóm tér, ahol a kávét a pultnál is meg lehet inni, a székesegyház előtt viszont még az is megáll egy fényképre, aki siet. A San Sirónál egészen másért emeli fel a fejét az ember. A stadion sarkain a betonhengerek köré csavarodnak a rámpák, ezeken kapaszkodnak fel a nézők a felső karéjba. Borbély Balázs egyszer már járt odabent úgy, hogy a rámpákon senki sem ment fölfelé.

Nem ma történt, 2005 novemberében az Artmedia csapatkapitányaként játszott itt Bajnokok Ligája-mérkőzést az Internazionale ellen. A hazaiak büntetés miatt zárt kapuk mögött fogadták a Borbély Balázs együttesét, a Ferencváros vezetőedzője az egyik támadásnál a gólvonalról mentett Adriano elől. A brazil végül három gólt szerzett, a negyediket Figo lőtte. Huszonegy évvel később ugyanez a stadion várja Borbély Balázst, az ellenfél ezúttal az AC Milan, a vendégszektorban pedig ott lesznek a ferencvárosiak. Vajon mi jut először eszébe, amikor újra kilép a gyep mellé?

„Jó régen volt, több mint húsz év eltelt azóta – felelte lapunk felvetésére a zöld-fehérek vezetőedzője. – Volt szerencsém a San Siróban játszani, bántam is, hogy üres lelátók előtt kellett annak idején futballoznunk. Ennek ellenére is fantasztikus élmény volt, igazi világsztárok ellen játszhattunk, Materazzi, a mesterhármast szerző Adriano, vagy éppen Luis Figo. A négygólos vereség ellenére szép emlék.”

Két és fél évvel ezelőtt egészen másfajta kérdésekre kellett felelnie. Öt forduló volt hátra az NB II-ből, amikor átvette az ETO-t, és az volt a feladat, hogy feljuttassa az élvonalba. Az első NB I-es idényben negyedik lett a Győrrel, a másodikban bajnok, egy ponttal megelőzve a Ferencvárost. Június elsején már az Üllői úton jelentették be, hogy ő lesz a vezetőedző. Öt hónappal később a hétszeres BEK-, illetve BL-győztes Milan otthonában ül le a kispadra. Ha a külvilág felé nem is szeret hangzatos kijelentéseket tenni a csütörtök esti kihívással kapcsolatban, a kérdés az, hogy magának megengedi-e kimondani, mennyit jelent neki ez az este.

„Olyan ember vagyok, aki nem néz túlzottan távolra. Amikor a sorsolás után láttam, hogy a Milan és a Juventus ellen is pályára kell lépni, átfutott az agyamon, milyen óriási tradíciókkal rendelkező két olasz sztárklub vár ránk. Az egyik ünnepnap itt van előttünk! Nehéz lenne megjósolni, hogyan fog játszani a hazai csapat, váltogatják a játékrendszerüket. Láttuk, hogy sok a sérültjük, eltiltottjuk, egyébként is rotálják a futballistákat, teljesen nem tudtuk megfejteni, hogyan fog kinézni a kezdőcsapatuk. De a lényeg mégis csak az, hogy mi felkészültünk minden eshetőségre, megfelelő önbizalommal érkeztünk a San Siróba.”

A Ferencváros három győzelemmel érkezett meg Milánóba. Glasgow-ban a Celticet verte meg 3–1-re, Budapesten a Viktoria Plzent 2–1-re, a portugál másodosztályú Torreensét pedig 4–1-re intézte el. A Milannak ellenben mindössze három pontja van, a tabellán így a Ferencváros áll jobban, a Milan pedig az első hazai pontjaiért játszik az idei főtáblán. Kérdés, a Fradi mit tud átvinni a glasgow-i játékából a San Siróba. Ha a Milan hosszabb időre beszorítja, lesz-e embere és tere ahhoz, hogy az első labdaszerzésből meginduljon? És ha adódik rá lehetőség, mennyien érnek fel a támadással?

„Az európai szereplésünket eddig sikeresnek mondhatjuk, de a Milan elleni teljesen más színvonalú találkozó lesz. Annak ellenére, hogy találkoztunk már erős ellenfelekkel az elmúlt hónapokban. A hazai csapat alighanem többet birtokolja majd a labdát, fegyelmezetten kell futballoznunk. De ha támadunk, bátornak kell lennünk.”

Az olasz edzők is szóba kerültek a szerdai sajtótájékoztatón, Borbély elárulta, edzői példaképe is olasz, és egy Milan-futballistára is kitért.

„A legnagyobb példaképem Carlo Ancelotti. Mindig is követtem az olasz edzők pályafutását, Szlovákiából származom, több szlovák futballista is játszott a Serie A-ban, az ő pályafutásukat is figyeltem, és az edzőket, akikkel ők dolgoztak együtt. Az, hogy a Milan jelenlegi vezetőedzője, Ruben Amorim szépeket mondott a Ferencvárosról, büszkeséggel tölthet el bennünket. Mindenkit, aki a magyar futballt képviseli. És ha egyetlen Milan-futballistát kellene választanom a saját csapatomba, az Luka Modric lenne.”

Bamidele Yusuf: Kit tudja, meddig jutok még? – Tizennégy évesen egyedül költözött a nigériai Josból Lagosba, hogy egy akadémián futballozhasson. Onnan jutott el Európába, csütörtökön pedig a San Siróban léphet pályára. Belegondolt már, mekkora utat tett meg?

– Sokszor. Hívő keresztény vagyok, hálát adok Istennek azért, hogy idáig eljutottam. Ha visszagondolok, honnan indultam, óriási dolog, hogy csütörtökön a világ egyik legjobb klubja ellen játszhatok. Rengeteg kemény munka van mögöttem, és kicsit büszke is vagyok arra, amit elértem. Szeretném, ha ez az út még sokáig tartana. Ki tudja, meddig jutok még? – Ruben Amorim, a Milan vezetőedzője önt is név szerint említette, mondván, szélsőként és csatárként is veszélyes. Hízelgő, hogy a milánóiak edzője külön is számon tartja?

– Jó ezt hallani, ezek szerint tényleg jól csinálok valamit. Nekem mindegy, hogy szélsőként vagy csatárként játszom, mindkét poszton igyekszem a legjobbamat nyújtani, és élvezni a futballt. Nagy dolog, hogy egy ilyen edző megemlítette a nevemet. – A Milan szombaton három egyre legyőzte az Intert. A derbin látottakból mennyit tudnak hasznosítani csütörtökön?

– Nehéz meccset játszottak az Interrel, alaposan ki is elemeztük a találkozót. Abból viszont, hogy a derbi hogyan alakult, nem lehet kiindulni. Kíváncsian várom, milyen lesz ez a kilencven perc.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!