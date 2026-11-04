Borbély Balázs: Eljött az egyik ünnepnap!
A Cordusiónál megcsikordul a villamos a kanyarban. Innen néhány perc a Dóm tér, ahol a kávét a pultnál is meg lehet inni, a székesegyház előtt viszont még az is megáll egy fényképre, aki siet. A San Sirónál egészen másért emeli fel a fejét az ember. A stadion sarkain a betonhengerek köré csavarodnak a rámpák, ezeken kapaszkodnak fel a nézők a felső karéjba. Borbély Balázs egyszer már járt odabent úgy, hogy a rámpákon senki sem ment fölfelé.
Nem ma történt, 2005 novemberében az Artmedia csapatkapitányaként játszott itt Bajnokok Ligája-mérkőzést az Internazionale ellen. A hazaiak büntetés miatt zárt kapuk mögött fogadták a Borbély Balázs együttesét, a Ferencváros vezetőedzője az egyik támadásnál a gólvonalról mentett Adriano elől. A brazil végül három gólt szerzett, a negyediket Figo lőtte. Huszonegy évvel később ugyanez a stadion várja Borbély Balázst, az ellenfél ezúttal az AC Milan, a vendégszektorban pedig ott lesznek a ferencvárosiak. Vajon mi jut először eszébe, amikor újra kilép a gyep mellé?
„Jó régen volt, több mint húsz év eltelt azóta – felelte lapunk felvetésére a zöld-fehérek vezetőedzője. – Volt szerencsém a San Siróban játszani, bántam is, hogy üres lelátók előtt kellett annak idején futballoznunk. Ennek ellenére is fantasztikus élmény volt, igazi világsztárok ellen játszhattunk, Materazzi, a mesterhármast szerző Adriano, vagy éppen Luis Figo. A négygólos vereség ellenére szép emlék.”
Két és fél évvel ezelőtt egészen másfajta kérdésekre kellett felelnie. Öt forduló volt hátra az NB II-ből, amikor átvette az ETO-t, és az volt a feladat, hogy feljuttassa az élvonalba. Az első NB I-es idényben negyedik lett a Győrrel, a másodikban bajnok, egy ponttal megelőzve a Ferencvárost. Június elsején már az Üllői úton jelentették be, hogy ő lesz a vezetőedző. Öt hónappal később a hétszeres BEK-, illetve BL-győztes Milan otthonában ül le a kispadra. Ha a külvilág felé nem is szeret hangzatos kijelentéseket tenni a csütörtök esti kihívással kapcsolatban, a kérdés az, hogy magának megengedi-e kimondani, mennyit jelent neki ez az este.
„Olyan ember vagyok, aki nem néz túlzottan távolra. Amikor a sorsolás után láttam, hogy a Milan és a Juventus ellen is pályára kell lépni, átfutott az agyamon, milyen óriási tradíciókkal rendelkező két olasz sztárklub vár ránk. Az egyik ünnepnap itt van előttünk! Nehéz lenne megjósolni, hogyan fog játszani a hazai csapat, váltogatják a játékrendszerüket. Láttuk, hogy sok a sérültjük, eltiltottjuk, egyébként is rotálják a futballistákat, teljesen nem tudtuk megfejteni, hogyan fog kinézni a kezdőcsapatuk. De a lényeg mégis csak az, hogy mi felkészültünk minden eshetőségre, megfelelő önbizalommal érkeztünk a San Siróba.”
A Ferencváros három győzelemmel érkezett meg Milánóba. Glasgow-ban a Celticet verte meg 3–1-re, Budapesten a Viktoria Plzent 2–1-re, a portugál másodosztályú Torreensét pedig 4–1-re intézte el. A Milannak ellenben mindössze három pontja van, a tabellán így a Ferencváros áll jobban, a Milan pedig az első hazai pontjaiért játszik az idei főtáblán. Kérdés, a Fradi mit tud átvinni a glasgow-i játékából a San Siróba. Ha a Milan hosszabb időre beszorítja, lesz-e embere és tere ahhoz, hogy az első labdaszerzésből meginduljon? És ha adódik rá lehetőség, mennyien érnek fel a támadással?
„Az európai szereplésünket eddig sikeresnek mondhatjuk, de a Milan elleni teljesen más színvonalú találkozó lesz. Annak ellenére, hogy találkoztunk már erős ellenfelekkel az elmúlt hónapokban. A hazai csapat alighanem többet birtokolja majd a labdát, fegyelmezetten kell futballoznunk. De ha támadunk, bátornak kell lennünk.”
Az olasz edzők is szóba kerültek a szerdai sajtótájékoztatón, Borbély elárulta, edzői példaképe is olasz, és egy Milan-futballistára is kitért.
„A legnagyobb példaképem Carlo Ancelotti. Mindig is követtem az olasz edzők pályafutását, Szlovákiából származom, több szlovák futballista is játszott a Serie A-ban, az ő pályafutásukat is figyeltem, és az edzőket, akikkel ők dolgoztak együtt. Az, hogy a Milan jelenlegi vezetőedzője, Ruben Amorim szépeket mondott a Ferencvárosról, büszkeséggel tölthet el bennünket. Mindenkit, aki a magyar futballt képviseli. És ha egyetlen Milan-futballistát kellene választanom a saját csapatomba, az Luka Modric lenne.”
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– Tizennégy évesen egyedül költözött a nigériai Josból Lagosba, hogy egy akadémián futballozhasson. Onnan jutott el Európába, csütörtökön pedig a San Siróban léphet pályára. Belegondolt már, mekkora utat tett meg?
– Ruben Amorim, a Milan vezetőedzője önt is név szerint említette, mondván, szélsőként és csatárként is veszélyes. Hízelgő, hogy a milánóiak edzője külön is számon tartja?
– A Milan szombaton három egyre legyőzte az Intert. A derbin látottakból mennyit tudnak hasznosítani csütörtökön?
EURÓPA-LIGA
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Csütörtök, 18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!