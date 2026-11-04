Fitnesz és testépítés: négy világbajnoki arany és rangos elismerés

H. Á.H. Á.
2026.11.04. 18:39
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Szabó Csilla
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testépítés Szabó Csilla Fitness
Négy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a spanyolországi Santa Susannában megrendezett IFBB fitnesz- és testépítő-világbajnokságon. A hét dobogós helyezés mellett több magyar sportoló is döntőbe jutott. A világbajnokság idején tartott nemzetközi kongresszuson Huber Istvánt, a Magyar Fitness és Testépítő Szövetség elnökét is kitüntették.

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Szabó Csilla volt, aki a felnőttek és a juniorok akrobatikus fitnesz kategóriájában, egyaránt a 163 centiméter alattiak mezőnyében szerzett világbajnoki címet. Bogdán Szófia a felnőttek művészi fitnesz kategóriájában, ugyancsak a 163 centiméter alattiak között győzött, emellett a juniorok versenyében ezüstérmes lett.

Csüllög Glória a Fit & Beauty kategóriában állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A magyar éremgyűjteményt Gyuris Botond és Gáspár Melinda bronzérme tette teljessé. Előbbi a férfi fitneszversenyben, utóbbi a női junior művészi fitnesz kategóriában végzett harmadikként.

A sportági sikerek mellett jelentős magyar sportdiplomáciai elismerést is hozott a spanyolországi esemény. A világbajnoksághoz kapcsolódó IFBB-kongresszuson Huber Istvánt, a Magyar Fitness és Testépítő Szövetség elnökét a fitnesz és az egészséges életmód magyarországi és nemzetközi népszerűsítéséért, valamint a sportág fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért aranyéremmel tüntették ki. Az elismerést Rafael Santonja, a Nemzetközi Testépítő és Fitnesz Szövetség (IFBB) elnöke adta át.

„A magyar fitneszsport számára rendkívül eredményes világbajnokságot zártunk. A négy aranyérem önmagában is komoly teljesítmény, de legalább ennyire fontos, hogy további dobogós helyezéseink és döntőseink is voltak Santa Susannában. Külön öröm számomra az utánpótlás szereplése, hiszen a fiatalok eredményei mutatják meg igazán, milyen jövő előtt áll a sportág. A juniorok sikerei visszaigazolják az egyesületekben és a műhelyekben zajló szakmai munkát. Az a célunk, hogy minél több tehetséges fiatalt segítsünk eljutni a nemzetközi élmezőnyig, és hosszú távon is biztosítsuk a magyar fitneszsport eredményességét. A kongresszuson kapott elismerést pedig nemcsak személyes megtiszteltetésnek, hanem a magyar sportágban dolgozó valamennyi szakember közös sikerének tekintem” - fogalmazott Huber István, a Magyar Fitness és Testépítő Szövetség elnöke.

testépítés Szabó Csilla Fitness
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