Női kézi: Nze Minko túl a hatszázon, az ETO tükörsimán verte meg a sereghajtót

Kevés egyértelműbb kimenetelű párharc képzelhető el a magyar női kézilabda-bajnokságban, mint a jelenleg a 2. helyen álló ETO és az újonc egriek mérkőzése. Az esélyeknek megfelelően a győriek már a legelején 3–0-ra elhúztak, majd folyamatosan növelték előnyüket, a félidőre 14 gólos különbség alakult ki a két csapat között, amelyhez a második félidőben még tizenkettőt tett hozzá a hazai gárda, s így a papírformának megfelelően 49–23-as, fölényes sikert aratott. A mérkőzés egyik hőse a hazaiak részéről Estelle Nze Minko volt, aki megszerezte 600. gólját a magyar bajnokságban, Emilie Hovden 12, Sarah Bouktit hét alkalommal volt eredményes.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Eszterházy SC 49–23 (27–13)

Győr, 723 néző. V: Marosi, Pap E.

GYŐR: Sako – Hovden 12 (3), Th. Rushfeldt Deila 6, Nze Minko 6, Bouktit 7, Breistöl 2, Zákányi 3. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer 4, Elver 3, Kriston 3, Varga D. 2 (1), De Paula 1. Edző: Per Johansson

EGER: Szaracs – Pankotai, Mészáros Réka 1, Szár 5, Hadnagy, Helm 7 (2), Orell 4 (3). Csere: Kozma T. (kapus), Balog B. 2, Sztefanoszka 1, Bencsik D., Teplán 1, Nagy Kincső 1, Sulyok, Bernát 1. Edző: Kocsis Csaba

Az eredmény alakulása. 8. perc: 8–3. 19. p.: 18–18. 26. p.: 25–10. 40. p.: 33–18. 51. p.: 40–22. Kiállítások: 0, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első félidőben elképesztő hatékonysággal játszottunk, gyakorlatilag három lövést hibáztunk. Fontos volt, hogy rotáljuk a csapatot, senkinek se kelljen túl sokat játszania, és a fiatalok is lehetőséghez jussanak, hiszen kemény sorozatban vagyunk.

Kocsis Csaba: – A csapat hozzáállásával, küzdőszellemével elégedett vagyok, koncentrációban viszont többet vártam, mert amúgy is nagy a különbség a két csapat között, főleg, amikor buta hibákat, szabálytalan cserét követünk el, felesleges kiállításokat kapunk.