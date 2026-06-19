Két nemzedék, egy hivatás – Balogh Laci és fia fotókiállítása

Apa és fia közös fotókiállítása nyílt meg a labdarúgó-világbajnokság kezdetével egy időben: csütörtök óta látogatható a 68 éves Balogh László és a 34 éves Balogh Dávid futballtematikus képeiből összeállított tárlat a Shopmark bevásárlóközpontban. A játék dinamikáját, a magyar válogatott kulcsmozzanatait, a mérkőzések lélektani rezdüléseit és a szurkolói hevületet megragadó felvételek mintegy ötven évet ölelnek fel. A kispesti helyszínen természetszerűleg markánsan megjelennek a Budapest Honvéd életéhez kapcsolódó pillanatok, például a Covid-időszakban aratott kupagyőzelemé, érzékletes leírással: „Volt egy este Kispesten, amikor a csend is ünneppé változott. A pályán felszabadult eufória, az öltözőben maszk mögé rejtett öröm és a magasba emelt ezüstserleg jelezte: hosszú várakozás ért véget. A Budapest Honvéd 11 év után, 2020-ban ismét elhódította a Magyar Kupát.”

Balogh László 1975 és 1990 között a Népszava, 1990-től tizennyolc évig a Reuters munkatársa volt, 2018 óta a Nemzeti Sport külsős fotóriportereként is ismert, a sportfotózást a szakma meghatározó iskolájának tartja: „Aki nem tud sportot fényképezni, az valószínűleg hírt sem képes. Itt a szemed, az agyad és a kezed egyszerre dolgozik. A kulcs az akció és a reakció. Meg kell lennie a motívumnak, mondjuk, a gólnak, és talán furcsán hangzik, de az a kép még akkor is jó, ha nem jó. Például Szoboszlai Dominik 2020-as, Izlandnak lőtt, 92. percben szerzett gólja annyira fontos momentumnak hatott, hogy szinte mindegy volt, hogyan fényképezed le, csak meglegyen a kép. Az a hírfotó. És utána jön a reakció, amire szintén érzékenyen kell figyelned.”

Apaként nem akarta erőből fotós pályára állítani Dávid fiát, az elmúlt évtizedben többek között a Magyar Nemzetnek, a Hot! magazinnak, a Ferencvárosnak, a Budapest Honvédnak, a Magyar Labdarúgó-szövetségnek és a Getty Imagesnek is dolgozó fiatalember saját érdeklődésből választotta a hivatást egy 2013-as izraeli tanulmányút ösztönzésére. Gyerekként megtapasztalta, hogy édesapja többször a családi nyaralást vagy síelést hátrahagyva indult azonnali és váratlan Reuters-kiküldetésre, fotós pályája elején pedig megtanulta dicséretként kezelni a szülői „elmegy” vagy „jó” megjegyzéseket is. Beszélgetésünk során ennél erősebb méltatást is kapott kiállítási szerzőtársától, aki úgy fogalmazott: fia a gép mögött nála többet gondolkodik.

„Sokat tanultam az ügynökségi képek tanulmányozása során – mondta mintáiról Balogh Dávid. – Érdekes volt megfigyelni, ki hogyan oldotta meg a nehéz témák feldolgozását, például azt, ahogyan egy játékos a tűző napsütésből beleszalad a pálya árnyékos zónájába.”

„Egy kiállítás a játékról, amely generációkat köt össze” – olvassuk a CEWE szervezésében megvalósuló, különleges fotótárlat ajánlójában, amely a két Balogh esetében sajátos értelmezést nyer.

Két generáció, egy játék

Balogh László és Balogh Dávid fotókiállítása

Helyszín: Shopmark áruház (Budapest, Üllői út 201.)

Időpont: 2026. június 11.–2026. július 15.

Fotók: Balogh László

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 13-i lapszámában jelent meg.)