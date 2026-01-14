A sportág krémje a legmagasabb színvonalon – a férfi kézi Európa-bajnokságok története

1994

Portugália

Döntő (Porto): Svédország–Oroszország 34–21

Magyar szereplés: 7. hely (csoportkör)

Az első finálé volt egyben a legsimább is az eddigi 16 közül. Svédország a csoportkörben mindegyik meccsén három és hat gól közötti különbséggel győzött, majd következett a horvátok elleni elődöntő, amit 24–21-re nyert meg. Oroszország szintén százszázalékosan jutott el a döntőig, de a dánok elleni 29–20 után hideg zuhanyként érhette, ami a fináléban történt vele: a svédek a nyolc gólt szerző Erik Hajas vezérletével 34–21-re kiütötték.

1996

Spanyolország

Döntő (Sevilla): Oroszország–Spanyolország 23–22

Magyar szereplés: 10. hely (csoportkör)

Az oroszok az ezüstöt rögtön aranyra cserélték, amihez a sevillai döntőben a hazai pálya támogatását élvező Spanyolországot kellett felülmúlniuk. Ez még úgy is sikerült nekik a kiélezett végjátékban, hogy a torna legértékesebb játékosa (MVP-je), a kirgiz-szovjet Talant Dujsebajev már az ellenfél sikeréért dolgozott. Hiába rámolt be hét gólt ugyanúgy, mint a jugoszlávok elleni elődöntőben, ez most kevés volt csapatának.

1998

Olaszország

Döntő (Bolzano): Svédország–Spanyolország 25–23

Magyar szereplés: 6. hely (csoportkör)

Fiatalabb olvasóink közül sokan meglepődhetnek, de a napjaink egyik „újhullámos” válogatottjának számító Olaszországban az ezredforduló előtt kézilabdaláz tombolt. Miután kijutott az 1997-es vb-re, egy évre rá hazai pályán szerepelhetett az Eb-n. A horvát edzőlegenda, Lino Cervar irányításával az utolsó, már tét nélküli csoportmeccsén a későbbi Európa-bajnok Svédországot legyőzte. Az olimpiai bajnoki címvédő Horvátországot is megverő magyar válogatott egyetlen pontra volt az elődöntőbe jutástól, végül a 6. helyen zárt.

2000

Horvátország

Döntő (Zágráb): Svédország–Oroszország 32–31, kétszeri hosszabbításban.

Magyar szereplés: nem jutott ki

Az ezredforduló körüli svéd válogatottról sok mindent elárul, hogy a szakértők egy része még az utánuk másfél évtizedes dinasztiát kiépítő Franciaországnál is magasabb polcra teszi. Magnus Wislander, Stefan Lövgren, Tomas Svensson, Ola Lindgren, Staffan Olsson, Magnus Andersson és a többi ikon az olyan legendás meccseken, amilyen az oroszok ellen kétszeri hosszabbításban megnyert zágrábi finálé is volt, bőven tett róla, hogy ne ok nélkül gondolják így. Ebben a döntőben Wislander szerezte a győztes gólt.

2002

Svédország

Döntő (Stockholm): Svédország–Németország 33–31, hosszabbításban.

Magyar szereplés: nem jutott ki

Bengt Johansson 1988 és 2004 között irányította a svéd nemzeti csapatot, két vb-cím, három olimpiai ezüstérem és három Eb-arany után 2002-ben hazai pályán tehette fel a koronát pályafutására. A triplázásért Stockholmban játékosainak ismét „túlórázniuk” kellett, de Olsson, Lövgren és Vranjes újra a legjobbkor mutatta meg a zsenijét. Az első 16 csapatos torna MVP-je az akkor már a 38. születésnapja felé közeledő Wislander lett, akit később a XX. század legjobb kézilabdázójának is megválasztot

2004

Szlovénia

Döntő (Ljubljana): Németország–Szlovénia 30–25

Magyar szereplés: 9. hely (középdöntő)

Szlovénia egyike azon négy országnak, amely hazai pályán döntőt veszített. Uros Zorman, Renato Vugrinec, Vid Kavticnik és Ales Pajovic klasszisa is kevés volt a korszak legnagyobb egyéniségét, Stefan Kretzschmart sérülés miatt nélkülöző Németországgal szemben. A magyar válogatott két Eb-nyi szünet után visszatért, a csoportkörben veretlen maradt, majd három középdöntős meccsének egyikén sem tudott nyerni.

2006

Svájc

Döntő (Zürich): Franciaország–Spanyolország 31–23

Magyar szereplés: 13. hely (csoportkör)

Franciaország először mutatta meg az oroszlánkörmeit a kontinensviadalon, a torna első szakaszában még 29–26-ra kikapott Spanyolországtól, de aztán a fináléban visszavágott neki. A mindent eldöntő találkozón Nikola Karabatic 11 gólt szerzett, de Thierry Omeyer is rettegésben tartotta a riválist. Hiába győztük le Buday Dániel és Gál Gyula vezérletével Izlandot, a szigetországiak pontot szereztek Dánia ellen, így a két északi csapat mellett a minket megverő Szerbia és Montenegró jutott tovább csoportharmadikként.

2008

Norvégia

Döntő (Lillehammer): Dánia–Horvátország 24–20

Magyar szereplés: 8. hely (középdöntő)

Dániát a kézilabda őshazájának tartják, mégis 2008-ig kellett várni rá, hogy férfiválogatottja bármilyen trófeát nyerjen. A torna MVP-je Nikola Karabatic lett, aki a horvát Ivano Baliccsal és a dán Lars Christiansennel osztozott a gólkirályi címen. Nemzeti csapatunk úgy zárt a középmezőnyben, hogy a címvédő franciákat megverte, a svédekkel pedig döntetlent játszott.

2010

Ausztria

Döntő (Bécs): Franciaország–Horvátország 25–21

Magyar szereplés: 14. hely (csoportkör)

A 2009-es vb után ismét összejött a francia–horvát álomdöntő, a tökéletes kézilabdázónak kikiáltott Nikola Karabatic a „zágrábi csata” után Bécsben is legyőzte a varázslóként számontartott Ivano Balicot. A Nagy László nélkül pályára lépő válogatottunk sajnos a csoportkörben „ragadt”, pedig egy bravúros iksszel kezdett a franciákkal szemben. A spanyoloktól kilenccel kikaptunk, majd a sorsdöntő, csehek elleni meccsen nem bírtunk a 14 gólt szerző későbbi MVP Filip Jíchával.

2012

Szerbia

Döntő (Belgrád): Dánia–Szerbia 21–19

Magyar szereplés: 8. hely (középdöntő)

Nem biztos, hogy létezik nehezebb feladat, mint 20 ezer őrjöngő szerb előtt Belgrádban Európa-bajnokságot nyerni. Márpedig a dánoknak sikerült ezt a csodát végrehajtani, ráadásul ahogyan a döntő alacsony gólszámából is kiderül, az ellenfél játékát játszották. Mikkel Hansen tarthatatlan volt, csapata 21 találatából kilencet ő dobott. A bravúrt bravúrra halmozó magyar válogatottnak sokba került a szlovénok elleni vereség, így meg kellett elégednie a 8. hellyel.

2014

Dánia

Döntő (Herning): Franciaország–Dánia 41–32

Magyar szereplés: 8. hely (középdöntő)

A dán kézilabdázás történetében kevés fájóbb meccs van, mint a 12 évvel ezelőtti herningi finálé. Az addig hazai pályán megállíthatatlanul menetelő Hansenék a döntőben nagyon csúnyán „beleszaladtak a késbe” a még a saját szintjén is lehengerlően játszó, tökéletes teljesítménnyel 41–32-re diadalmaskodó Franciaország ellen. Karabatic 2008 után másodszor is MVP lett, csak a horvát Ivano Balic (2004, 2006) és a svéd Jim Gottfridsson (2018, 2022) tudott egynél többször az Eb legértékesebb játékosa lenni.

2016

Lengyelország

Döntő (Krakkó): Németország–Spanyolország 24–17

Magyar szereplés: 12. hely (középdöntő)

A Michal Jurecki-, Slawomir Szmal-, Karol Bielecki-féle lengyel aranygeneráció nagyon készült rá, hogy még egyszer utoljára, hazai pályán megmutassa. Azonban a franciákkal és a horvátokkal kialakult hármas holtversenyből a legrosszabbul jött ki, az utóbbitól elszenvedett 14 gólos miatt. Az aranyérmes az Eb előtt leírt Németország lett, amely a fináléban Andreas Wolff parádés teljesítményével nem adott esélyt Spanyolországnak.

2020

Ausztria, Norvégia, Svédország

Döntő (Stockholm): Spanyolország–Horvátország 22–20

Magyar szereplés: 9. hely (középdöntő)

A spanyolok 2020-as diadala előtt csupán az 1998 és 2002 között triplázó Svédország tudott címet védeni az Eb-k történetében. Ez is jól mutatja, mennyire nehéz ebben a lebonyolításban felérni a csúcsra, 2020-ban – már 24 tagú mezőnyben – sikerült elérniük. A nagyágyúk közül Franciaország és Dánia sem jutott túl a csoportkörön, utóbbi kudarcában nekünk is nagy szerepünk volt a 24–24-es döntetlennel. Jó volt nézni válogatottunkat ezen a tornán, az Oroszország, Izland és Szlovénia elleni győzelem egyikét sem lehet papírformának nevezni. Bánhidi Bence a torna álomcsapatába is bekerült.

2022

Magyarország, Szlovákia

Döntő (Budapest): Svédország–Spanyolország 27–26

Magyar szereplés: 15. hely (csoportkör)

A magyar férfiválogatott először játszhatott bármilyen világeseményen hazai pályán. Sajnos nagyon sokba került a Hollandia elleni nyitó meccsen elszenvedett vereség. Két nappal később hiába „robbant fel” az MVM Dome Máthé Dominik portugálok elleni győztes góljánál, Izland ellen eggyel alulmaradtunk, és ezzel kiestünk. A budapesti döntő hétvége így is csúcskézilabdát hozott, amiből a franciákat és a spanyolokat is egy góllal megverő Svédország jött ki győztesen. A trófea sorsát Niclas Ekberg időn túli hétméterese döntötte el.

2024

Németország

Döntő (Köln): Franciaország–Dánia 33–31, hosszabbításban.

Magyar szereplés: 5. hely (helyosztó)

A legutóbbi Eb mindenfajta túlzás nélkül a kézilabda ünnepe volt, a 65 meccsre átlagosan 15 518-an látogattak ki. A düsseldorfi futballstadionban megrendezett nyitó estén világcsúcsot jelentő 53 586-an voltak kint. Az új francia generáció a „dán korszakban” tudott erőt mutatni, a mostani évtized egyik legemlékezetesebb találkozóján hosszabbításban legyőzve Mathias Gidseléket. Legalább annyira felejthetetlen pillanat Elohim Prandi időn túli szabaddobásból szerzett félelmetesen nagy egyenlítő gólja Svédország ellen az elődöntőben. A torna MVP-je a veszprémi Nedim Remili lett. A magyar válogatott története legjobb Eb-szereplését nyújtotta, öt meccset is megnyert és az 5. helyen végzett.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 10-i lapszámában jelent meg.)