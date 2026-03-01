Budapest Boat Show: a legnagyobb szárazföldi kikötő – képösszeállítás

A Magyarország első számú turisztikai eseményével, az Utazás+ kiállítással egy helyen és egy időben megrendezett 34. Budapest Boat Show az ország legnagyobb „szárazföldi kikötőjeként” nyitotta meg kapuit: 45 kiállító motoros és elektromos hajóit, hajózási felszereléseit, vízi sporteszközeinek széles kínálatát tekinthették meg az érdeklődők. A rendezvény 2026-ban is a szezon első hazai eseménye volt, amelyen a látogatók elsőként találkozhattak az új modellekkel, fejlesztésekkel, piaci trendekkel, márkákkal és interaktív elemekkel, amelyek előre vetítik a következő szezon trendjeit.

De a jövő modelljei mellett a múlt fennmaradt ékköveit is megcsodálhatták, régi fahajókat, motorcsónakokat, katamaránokat. Köztük ifj. Fröhlich József 1986-ban sebességi világrekordot felállító hajóját vagy éppen a Klári nevű oldalmotoros versenyhajót, amelyet társaival Dudás Péter vásárolt meg teljesen lepusztult állapotban, majd felújítása után bemutatott a Magyar Motorcsónak-szövetség standján egy ugyanolyan 175 köbcentis motorral, amely az 1951-es országos motorcsónak-túrabajnokságon Varga József hajóját hajtotta az Újpesti-öbölben. Ilyen hajóval kezdte el versenyzői pályafutását a legendás Sebes Emil is, a 93 éves sportember ezúttal is megosztotta élményeit az érdeklődőkkel a Budapest Boat Show nagyszínpadán.

Amikor a Klári nevű oldalmotoros motorcsónak még az országos túrabajnokságon az Újpesti-öbölben száguldott (balra), és amikor felújítva, szépen lakkozva a kiállítás sztárja lett (jobbra)

Az 1948-ban készült hajót 2025-ben Halmi Béla újította fel a Ganz VSE csónaképítő műhelyében

A motorcsónakok, katamaránok közül is kiemelkedik ifj. Fröhlich József gyorsasági világrekordot elérő hajója (jobbra)

A 93 éves versenyzőlegenda, Sebes Emil a nagyszínpadon tartott élménybeszámolót

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 28-i lapszámában jelent meg.)