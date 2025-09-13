Ők lehetnek a tokiói atlétikai vb legnagyobb sztárjai

Melissa Jefferson-Wooden

amerikai, 24 éves

női 100 m, 200 m

Nincs nagy szezonja a női 100 méter vb-címvédőjének, Sha’Carri Richardsonnak, akinek 2025 eddig a párjával, Christian Colemannel történt reptéri verekedéséről maradt igazán emlékezetes… Nem úgy floridai edzéspartnerének, Melissa Jefferson-Woodennek! A 24 éves sprinter tavaly 100-on már bronzérmes volt az olimpián, mégis az idei az áttörés éve neki: eddig mind a hét versenyét megnyerte, az amerikai bajnokságon elért 10.65-ös egyéni csúcsa a világ idei legjobbja.

Kishane Thompson

jamaicai, 24 éves

férfi 100 m

A világ leggyorsabb embere. Június végén a jamaicai bajnokságon 9.75-öt futott, 2015 óta senki sem volt képes hasonlóan gyorsan letudni a 100 métert! Az idén veretlenül érkezik a japán fővárosba, többek között a Gyulai István Memorialt is megnyerte. Tavaly nyáron minden idők legszorosabb olimpiai döntőjében csak az amerikai Noah Lyles tudta őt megelőzni. Tokióban az első nagy címéért áll rajthoz.

Sydney McLaughlin-Levrone

amerikai, 26 éves

női 400 m

Már hatszor döntött világcsúcsot 400 m gáton – legutóbb az olimpián, 50.37-es „űridővel” –, megértjük, hogy 2025-re új kihívásokat keresett magának. A Grand Slam Track-sorozat philadelphiai állomásán 100 m síkon 11.21-gyel, 100 m gáton 12.70-nel bizonyította sokoldalúságát, a világbajnokságra pedig a 400 m síkot nézte ki magának. Két éve már futott 48.74-et, egy hónapja az amerikai bajnokságon pedig 48.90-et. Ha a vb-n legyőzi a dominikai Marileidy Paulinót és a bahreini Szalva Eid Naszert is, akkor tényleg ő a sportág királynője!

Noah Lyles

amerikai, 28 éves

férfi 100 m, 200 m

Az ember, aki kimondva is az atlétika arca szeretne lenni, és ezért rengeteget tesz a pályán és azon kívül is. Amikor nem a Met-gálán csillog, akkor hatalmas meglepetésre megnyeri a 100 métert az olimpián. Minden egyes bevonulása valódi show, amivel saját magát és a közönséget is igyekszik tűzbe hozni. Ő volt a budapesti vb legnagyobb sztárja, a 100 és a 200 méter mellett az amerikai 4x100-as váltóval is címvédőként vág neki a tokiói kalandnak.

Keely Hodgkinson

brit 23 éves

női 800 m

2024-ben ezüstlányból aranylánnyá avanzsált, a párizsi olimpián fantasztikus futással felért a csúcsra, előtte nem sokkal Londonban 1:54.61-gyel minden idők hatodik leggyorsabb kétkörös futónője lett. Az ötkarikás játékok után megsérült, 376 napot volt kénytelen kihagyni. A visszatérése parádésra sikerült, a sziléziai Gyémánt Liga-fordulóban 1:54.74-et futott, ezzel két ezüst után a vb-aranyra is bejelentkezett.

Karsten Warholm

norvég, 29 éves

férfi 400 m gát

Fantasztikus egyénisége a sportágnak. Egyszer a rúdugró Armand Duplantis ellen áll ki 100 méteren, egyszer egy befagyott norvég tó jegén gátazik félmeztelenül, mintha nem lenne holnap, máskor pedig a félméteres hóba vájt pályán résztávozik. A 400 m gát 24 legerősebb eredménye közül tíz az ő nevéhez fűződik, közte a világrekord, amit épp a vb helyszínén, a tokiói olimpián ért el még 2021-ben (45.94 mp). Egy hónapja Chorzówban ehhez nagyon közel került, 46.28-as teljesítménye több mint biztató.

Jaroszlava Mahucsih

ukrán, 23 éves

női magasugrás

Bizonyos szempontból a semmiből döntötte meg a bolgár Sztefka Kosztadinova 1987 óta fennálló világcsúcsát, más nézőpontból pedig igenis benne volt az a 210 centiméteres ugrás, ami 2024. július 7-én Párizsban kijött belőle. Még csak szeptemberben lesz 24 éves, de már mindent megnyert, amit magasugró megnyerhet. Talán ez is közrejátszik abban, hogy az ausztrál Nicola Olyslagers a fedett pályás vb mellett három Gyémánt Liga-fordulóban is legyőzte őt.

Armand Duplantis

svéd, 25 éves

férfi rúdugrás

A világ legjobb sportolója, az atlétika legnépszerűbb alakja. A svéd-amerikai szupersztár minden egyes fellépésén valami olyanra készül, amit azelőtt még nem láthattunk senkitől sem. Így tett augusztus 12-én Budapesten is, amikor a Gyulai István Memorialon 629 centire javította a rúdugrás világcsúcsát. Ez már a 13. rekorddöntése volt, könnyen lehet, hogy szeptember 15-én, Tokióban jön is az újabb.

Valarie Allman

amerikai, 30 éves

női diszkoszvetés

Egy balerina kecsességével forog a dobókörben, mielőtt elemi erővel kihajítaná az egykilós diszkoszt 70 méternél is messzebbre. Április közepén 73.52 métert dobott Ramonában – csak öten voltak képesek ennél nagyobbra, mindannyian az 1980-as években. Pedig 25 éves koráig semmi jel nem utalt arra, hogy klasszis diszkoszvetővé válhat, a befektetett munka mégis kifizetődött. Kétszeres olimpiai bajnok, a vb-kről már csak az aranyérem hiányzik neki.

Halász Bence

magyar, 28 éves

férfi kalapácsvetés

A szabadtéri világbajnokságok 42 éve íródó történetében még egyetlen magyar sem állhatott fel a dobogó felső fokára. Halász Bence lehet az első, ha továbbra is olyan formában képes teljesíteni, mint amit augusztusban mutatott. A legutóbbi öt versenyén 80 méter felett dobott, a Gyulai István Memorialon 83.18 méteres egyéni csúcsot ért el, aminél a magyar kalapácsvetés gazdag múltjában is csak ketten, – Annus Adrián és Gécsek Tibor – voltak képesek nagyobb dobásra.