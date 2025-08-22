Diadalmenet, korhatárra tekintettel nélkül – sztárportré Mirra Andrejeváról

A sportkedvelő közösség rendszerint felkapja a fejét az olyan versenyzőre, akinek tehetsége már kezdettől megmutatkozik, és nem kopogtat a sportág elitjének ajtaján, hanem berúgja. Napjaink női teniszének egyik üdvöskéje a még mindig csak 18 éves orosz Mirra Andrejeva profi karrierjének kezdete után mindössze egy évvel robbant be a köztudatba, számos korrekord megdöntője vagy hosszú idő utáni megismétlője, és kétszeres mestertornagyőztesként immár stabilan a világranglista legjobb 10 játékosának egyike, nem mellesleg olimpiai ezüstérmes.

Mirra Alekszandrovna Andrejeva 2007. április 29-én született a szibériai Krasznojarszkban, Oroszországban, Raisza Andejeva és Alekszandr Andrejev második gyerekeként – egyetlen testvére, a nála majdnem három évvel idősebb Erika szintén teniszező. Korosztályos szinten mindkettőjüknek kijutott a sikerből, például mindketten döntőztek junior Grand Slam-tornán (Erika 2021-ben a Roland Garroson, Mirra 2023-ban az Australian Openen), felnőttként viszont eltértek útjaik, a tavaly októberben karrierje csúcsán 65. Erika jelenleg 140. a világranglistán. A Tennis Insider Club podcastnek – amelyet a WTA-világbajnok francia Caroline Garcia és spanyol férje, Borja Durán vezet – Mirra Andrejeva áprilisban felidézte: szülei szerették volna, hogy valamit sportoljon a nővérével. Elsősorban az édesanyja, aki nagy tenisz- és röplabdarajongó: bár Mirra saját bevallása szerint nem tudja, miért esett a teniszre a választása, más források szerint nagy hatással volt az anyukára a kétszeres Grand Slam-bajnok orosz Marat Szafin játéka, és ennek köszönhetően terelte a tenisz felé lányait. Mirra egy másik interjúban úgy fogalmazott: bár kijelenthető, hogy nem ő választotta a teniszt, örül, hogy így alakult, mert mindig is magáénak érezte a sportágat.

Az edzések miatt a család Moszkvába költözött, majd három éve Cannes-ban telepedett le: a podcastben Mirra elárulta, már kétéves kora óta sok időt töltött a teniszpályán, próbálkozott, de „rendesen” – úgy, hogy meg is tudta fogni normálisan az ütőt – hatéves kora óta játszik. Kezdetben sokat gyakoroltak együtt a testvérével, igyekezett legyőzni őt, de sohasem sikerült neki: érdekesség, hogy tétmeccsen eddig kétszer találkoztak, tavaly októberben a vuhani kemény pályás 1000-esen Erika, idén áprilisban a stuttgarti salakos 500-as viadalon Mirra győzött, miután a második szett elején nővére térdsérülés miatt feladta a találkozót.

Amióta Conchita Martínez az edzője, mentálisan is erősebb

A 2017-től, tízéves korától már a juniortornákon pallérozódó Mirra egyesben és párosban 22 döntőből 17-et vívott meg sikeresen, már kezdődő profi karrierje idején junior-világelsővé vált 2023 májusában. 2022-től ITF-tornákon is szerepelt, a következő év áprilisában ő lett az első játékos az ITF-történetében, aki 16 éves kora előtt egynél több 60 ezer dolláros vagy afölötti kategóriájú tornát nyert meg. Az egyetlen esztendő leforgása alatt hat ITF-trófeát begyűjtő Mirra 2022 októberében, egy tunéziai 250-esen, Monastirban kapta meg szabadkártyával a bemutatkozási lehetőséget WTA-tornán: itt az első meccsén még kikapott, ám miután a 2023 januári junior Australian Open-döntőt három játszmában elbukta honfitársa, Alina Kornyejeva ellen, végérvényesen a felnőttmezőny felé fordult.

A 2023. áprilisi madridi mestertornán vétette észre magát először: az akkor világranglista-194. Andrejeva szabadkártyát kapott, és a nyolcaddöntőig menetelt. A kanadai Leylah Fernandez, majd a brazil Beatriz Haddad Maia és a lengyel Magda Linette legyőzé­sével pedig egy top 50-es és két top 20-as játékost múlt felül – az amerikai Catherine Bellis és Coco Gauff után ő lett a harmadik legfiatalabb, aki 1000-es főtáblán meccset nyert (mindketten Miamiban győztek először, 2015-ben, illetve 2019-ben), a XXI. században pedig ő mindössze a hetedik játékos, aki 16 éves kora előtt top 20-as ellenfelet búcsúztatott. A Roland Garroson mutatkozott be a felnőtteknél Grand Slamen, a selejtezőből a harmadik körig jutott, húsz év után a legfiatalabbként. Wimbledonban szintén a kvalifikációból, de már a nyolcaddöntőig ment, a US Openen pedig már alanyi jogon volt főtáblás – a második fordulóban esett ki. Év végén már a top 50-ben találta magát.

Nővérével, Erikával más ívet ír le a pályája

2024 januárjában, Brisbane-ben először volt negyeddöntős WTA-tornán, az Australian Open második körében pedig 6:0, 6:2-vel ejtette ki a tunéziai Onsz Zsaburt – hogy, hogy nem, újabb korrekordot állított fel, ugyanis az open érában 16 évesen korábban még senki sem osztott ki 6:0-t nyitó játszmában GS-versenyen. A melbourne-i nyolcaddöntő után a Roland Garroson eddigi legnagyobb GS-sikereként elődöntős volt úgy, hogy a négy közé jutásért a második kiemelt Arina Szabalenka fölött diadalmaskodott, ami úgy is nagy eredmény, hogy a rivális nem volt a legjobb fizikai állapotában, gyomorpanaszokkal is küzdött. Az olasz Jasmine Paolini ugyan kiejtette az elődöntőben, de ki lepődik meg az újabb életkori mérföldkövön: 17 évesen és 37 naposan Mirra Andrejeva lett a legfiatalabb GS-elődöntős Martina Hingis 1997-es US Open-szereplését követően. Wimbledonban ugyan az első meccsén kiesett, de utána júliusban Jászvásáron megnyerte első WTA-trófeáját, 18 év és Nicole Vaidisová után első 17 évesként. Párizsban Gyiana Snajderrel az oldalán olimpiai ezüstérmes lett párosban.

Mirra Andrejeva idén feljebb tette a lécet: egymást követő mestertornákon, a februári dubain és a márciusi Indian Wells-in sem talált legyőzőre. Érdekesség, hogy Dubaiban Markéta Vondrousová, Iga Swiatek és Jelena Ribakina személyében három GS-bajnokot is búcsúztatott (legfiatalabbként vert meg egynél több GS-bajnokot mestertornán), mígnem a serlegért a szintén első 1000-es fináléjában szereplő dán Clara Tausonnál bizonyult jobbnak – a kategória 2009-es bevezetése óta nem volt fiatalabb döntős mestertornán Andrejevánál. Indian Wellsben a világranglista-2. Swiateket az elődöntőben, a világelső Szabalenkát a döntőben verte meg – 1990 óta a legfiatalabbként győzte le az elsőt és a másodikat is egyazon tornán. Nem mellesleg Serena Williams 1999-es diadala után a legifjabb Indian Wells-i győztessé vált. Wimbledoni negyeddöntője után érte el jelenleg is aktuális pozícióját, a karriercsúcsot jelentő ötödik helyet, ennél fiatalabb top 5-ös játékos legutóbb az ötszörös GS-győztes honfitárs Marija Sarapova volt, aki 2004-es WTA-vb-sikere után, 17 évesen tört be a legjobb öt közé. A hasonló példákat pedig még ennél is hosszasabban lehetne emlegetni…

Indian Wellsben káprázatos tornagyőzelmet aratott

Egyébként, hogy mennyire nagy dolog mostanában az ő korában ennyire magasra jutni, arról többek között a New York Times januári összeállítása árulkodik. A női sportági szervezet, a WTA 1995-ben jelentős életkori korlátozásokat vezetett be a túl korai kiégést, túlhajtást, súlyos sérüléseket elkerülendő – például 15 évesen csak évi 10, 16 évesen 12, 17 évesen 16 WTA-tornán vehet részt a játékos évente, 14 év alatt nem is játszhat. Így viszont a pontgyűjtés is nehezebbé válik – az amerikai lap a WTA adatai alapján bemutatta, hogy amíg 2000 januárjában 17, 2015 januárjában már csak öt tinédzser volt a legjobb 100-ban – idén januárban pedig egyedül Mirra Andrejeva.

„Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani magamnak. Tudom, min megyek keresztül, egyszerűen csak hálás vagyok magamnak, hogy mindig hiszek magamban” – mondta mosolyogva Mirra Andrejeva dubai bajnoki címe után a pályán, miután megköszönte az őt segítők munkáját. Kétségtelen, a vele 2024 áprilisa óta együtt dolgozó Conchita Martínez – aki 1994-ben megnyerte Wimbledont, és a kétszeres GS-bajnok Garbine Muguruzával is dolgozott – nemcsak a játékára van jó hatással (egyre jobban variál, egyre többször nyúl egyik fegyveréhez, a nyeséshez, jól tud ritmust váltani), hanem mentálisan is segít türelmesebbé válni az egyébként olykor kissé forrófejű Andrejevának. Ha utóbbiban tovább javul, még messzebbre juthat.

A bajnok mentalitásból pedig nincs hiány: amellett, hogy saját bevallása szerint néha hajnalig képes teniszt nézni, az Indian Wells-i, Swiatek elleni elődöntő egyik szünetében a kamerák azon kapták, hogy a jegyzetfüzetét olvassa, amelyben tételesen szerepeltek az ellenfelek tulajdonságai, egy ponton még a nevek is látszódtak. Ugye, hogy ha fogékony az ember valamire, azt szívesen tanulja! Ugyanis az Indian Wellsben látott Andrejevát vicces összehasonlítani azzal az Andrejevával, aki – a 2024-es Roland Garros egyik sajtótájékoztatóján tett kijelentése szerint – „átlagos tinédzserként” nem szerette az iskolát és a házi feladatokat…

Született: 2007. április 29., Krasznojarszk

Állampolgársága: orosz

Sportága: tenisz

Magassága: 175 cm

Profi karrierje kezdete: 2022

Ütőfogása: jobbkezes tenyeres, kétkezes fonákkal

Legjobb világranglista-helyezése: 5. (2025. július 14.)

Pénzdíja: 6 847 538 dollár

WTA-tornagyőzelmei száma: 3

Győzelmei/vereségei egyesben WTA-tornán: 145/46

Kiemelkedő eredményei: olimpiai 2. (2024, Párizs, páros), Grand Slam-elődöntős (2024, Roland Garros), 2x Grand Slam-negyeddöntős (2025, Roland Garros, Wimbledon), 3x Masters-tornagyőztes (2025, Dubai, Indian Wells, egyes; 2025, Miami, páros) NÉVJEGY – MIRRA ANDREJEVA

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. augusztus 16-i lapszámában jelent meg.)