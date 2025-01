Akiben Briatore az új Schumachert és Alonsót látja: Franco Colapinto

„Látom benne a tehetséget és akarom őt!” – tért a lényegre a maga sajátos, „finom” stílusában az Alpine-t irányító Flavio Briatore, amikor tavaly először környékezte meg Franco Colapinto menedzsereit. Merthogy a rutinos F1-es róka nem vesztegeti az idejét, ha úgy látja, lépnie kell, az argentin tehetség színre lépésekor márpedig úgy látta. A 21 éves pilóta tavaly szeptemberben tulajdonképpen a semmiből robbant be a világbajnoki sorozatba, mert bár a Williamsnél Logan Sargeant sorsa akkor már több mint kétséges volt, senki sem számolt éppen Colapinto kinevezésével – leszámítva a csapatot irányító James Vowlest.

Flavio Briatore

A brit szakembernek jó szeme van a tehetségekhez, a Mercedesnél is számos reményteljes junior megfordult a keze alatt, és bár védence nem váltotta meg a világot sem az F3-ban, sem az F2-ben, a közvetlen benyomások alapján késznek érezte a nagy feladatra. A grove-i istálló akadémiáján 2023 óta pallérozódó ifjonc meggyőző F1-es teszteket teljesített, miközben a mérnöki értekezleteken is hasznos és érett visszajelzésekkel szolgált. Aztán a 2024-es Olasz Nagydíjon jött, látott és úgy vezetett, mintha mindig is a mezőny tagja lett volna, hogy aztán két héttel később Azerbajdzsánban már pontszerzéssel oszlasson el minden kételyt a tehetségét illetően.

Ez volt az az időszak, amikor Briatore is érezte, akcióba kell lendülnie, hiszen tudta, a Williamsnél a következő évekre nincs már szabad hely, ő pedig bármikor szívfájdalom nélkül kirúg bárkit, ha jobb lehetőséget lát. Az időzítés különösen érdekes, hiszen augusztus végén „jobb híján” kínáltak szerződést 2025-re az Alpine pilótaakadémiáján edződő Jack Doohannek, Colapinto pedig éppen az azt következő héten rúgta be páros lábbal a Formula–1 ajtaját. És a 74 éves Briatore „tehetségszagot” szimatolt, éppen úgy, ahogyan 1991-ben egy bizonyos Michael Schumacher esetében…

Akkor a német pilótától elegendő volt egyetlen sikeres időmérő a Jordan színeiben, és a Benetton-istállót vezető olasz vércseként csapott le rá, nem törődve azzal, hogy egyébként van már két versenyzője érvényes szerződéssel. Még a látszatra sem ügyelt, a pereskedést is vállalva azonnal kitette Roberto Moreno szűrét, és jelzésértékű, hogy ezúttal Colapintót is két – elvileg – fix pilótája nyakára hozza 2025-ben tartalék versenyzőként. Viccesen mondhatnánk, három évtized alatt biztos ennyit finomodtak az olasz milliárdos módszerei, ám a helyzet ennél prózaibb: Doohan szerződésében állítólag csupán öt nagydíjindulás szerepel, ezt letudva pedig következmények nélkül felbontható a kontraktusa.

Márpedig ennyit még Briatore is ki tud várni, pláne, hogy idén még aligha küzd győzelmekért az Alpine, mindenesetre a jelek egyértelműen Colapinto korai bevetésére utalnak. Természetesen felvetődnek morális kérdések azzal kapcsolatban, hogy Doohant milyen méltatlan helyzetbe hozzák ezzel, főnöke mindazonáltal kizárólag a csapat eredményességét tartja szem előtt, és már a múltban is ez a könyörtelen hozzáállás vezette sikerre nemcsak az F1-ben, hanem az üzleti világban is. Schumacher leigazolása a Benettonhoz főnyereménynek bizonyult, ahogy később Fernando Alonso alkalmazása is a Renault-nál. A brit média hisztérikus jeleneteket rendezett, amiért Briatore 2003-ra lecserélte Jenson Buttont a spanyol ifjonc kedvéért, de aztán a méltatlankodó hangok hamar elcsendesedtek, amikor az új versenyző már abban az idényben futamgyőzelmet, két évvel később pedig vb-címet ünnepelt.

Senki sem állíthatja tehát, hogy Briatorénak nincs érzéke a tehetségek felkutatásához, és most, harmadik enstone-i bevetésén nyilván nem azért fizetett egy rakás pénzt a Williamsnek Colapinto kikölcsönzéséért, hogy hosszú távon a „kispadon” jegelje. Az argentin kilátásai tehát kifejezetten rózsásak, mert nemcsak eddigi F1-es eredményei, hanem a mögötte álló dúsgazdag dél-amerikai szponzorok is afelé terelhetik az Alpine-t, hogy minél előbb bevesse élesben. Finoman szólva sem rossz ajánlólevél, ha valakit az az ember akar mindenáron megkaparintani, aki anno Schumachert és Alonsót is elindította a vb-címek felé vezető úton, így ebből az együttműködésből még nagy dolgok sülhetnek ki.

Az egész sztori jól jellemzi egyébként a Formula–1 kusza világát, hiszen Colapinto neve akár csak fél évvel ezelőtt is teljesen ismeretlenül csengett a rajongók többségének, de valószínűleg a paddock bennfentesei is csupán annyit jegyeztek fel róla, hogy az F2-ben a futottak még kategóriában szerepel… Az időzítés és a szerencse viszont ebben a közegben mindig is kulcsfontosságú volt: hogy újra visszakanyarodjunk a Schumacher-szálhoz, a német zseninek például az nyitotta meg az F1 felé vezető utat, hogy a Jordan akkori pilótáját, Bertrand Gachot-t börtönbe zárták, mert lefújt gáz­spray-vel egy taxisofőrt, így a csapatnál felszabadult egy ülés.

A kínálkozó lehetőséggel azonban élni kell, márpedig Colapinto tavaly a kilenc nagydíján ezzel maradéktalanul élt is. Bár interlagosi és – különösen – Las Vegas-i autótörése beárnyékolja összteljesítményét, a Briatoréhoz hasonló rutinos F1-es vezetők pontosan tudják, hogy idővel a csiszolatlan gyémántból lehet a legragyogóbb ékkő. Az argentin szurkolók máris tenyerükön hordozzák új kedvencüket, a Sao Pauló-i Nagydíjra ezrével érkeztek csak a kedvéért, az Ayrton Sennáéhoz hasonló arcvonásai pedig tovább erősítik az érzelmes rajongást. Dél-Amerikában nyilván arról álmodoznak, hogy valóban Colapinto lesz a következő nagy bajnokuk, ez pedig üzleti szempontból sem mellékes a Formula–1-nek, amelynek így szintén érdeke lenne a pilóta minél előbbi előléptetése.

Bár a juniorkategóriákban nem esett le az állunk tőle, Franco Colapinto a nagymenők között máris letette névjegyét, és ne legyenek kétségeink: az F1-es sztori 2025-ben folytatódik – erre Flavio Briatore a garancia.

Született: 2003. május 27., Buenos Aires

Állampolgársága: argentin

Sportága: Formula–1

Az F1 előtti sikerei: spanyol F4, bajnok (2019), európai Formula-Renault, 3. (2020), Formula Regional, 6. (2021), Formula–3, 4. (2023)

F1-es csapatai: Williams (2024), Alpine (2025–)

Az első futama: 2024, Olasz Nagydíj

GP-rajtjai: 9

Legjobb eredménye: 8.

Legjobb rajthelye: 8.

Vb-pontjai: 5 NÉVJEGY – FRANCO COLAPINTO

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. január 18-i lapszámában jelent meg.)