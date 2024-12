Egy tizedre a világelittől – interjú Takács Boglárkával

– Régóta szeret korcsolyázni?

– Gyerekként léptem jégre először, az édesanyámmal tanultuk meg az alapokat. Móron, ahol Budapestet megelőzően laktam, volt egy korcsolyapálya, általános iskolásként sokáig szinte minden téli délutánunkat ott töltöttük. Nem volt oktatónk, az öcsémmel minden trükköt magunktól, YouTube-videókból lestük el. Amióta atletizálok, már csak visszafogottan és ritkán mozgok a jégen – mondta az országos csúcstartó sprinter Takács Boglárka, akivel a Városligeti Műjégpályán beszélgettünk, ahol korcsolyával a lábán ugyanolyan otthonosan mozgott, mint szöges cipőben a rekortánon.

A Városligeti Műjégpályán olyan ügyesen mozgott, ahogyan megszoktuk tőle a rekortánon

– Mikor és hogyan került a képbe az atlétika?

– Még 2016-ban lehetett, hogy Székesfehérváron megnyertem a megyei diákolimpiát. Kezdetben csak heti kétszer jártam tréningezni, fél évig Halász Géza bácsihoz, aki a nevelőedzőm volt, majd tőle kerültem Varga Tamáshoz. Móron laktam, de Székesfehérváron tanultam a Teleki Blanka Gimnáziumban. Elég korán keltem, beutaztam Fehérvárra, egész nap iskolában voltam, utána angol- és franciaóra, majd irány az edzés. Amikor heti egyszer masszázsra is mentem, este tíz körül értem haza. Húzós időszak volt, de megadta a szükséges alapot.

– A francia nyelvnek a mögöttünk hagyott nyáron is hasznát vehette…

– Már nem olyan szintű a tudásom, mint amikor a gimnáziumban intenzíven tanultam. Érteni értem, beszélni nehezebb. Amikor célkeresztbe került a párizsi olimpia, igyekeztem felfrissíteni a francia nyelvtudásom. Szeretem a nyelvet és a kultúrát is, örültem neki, hogy a francia fővárosban futhattam életem első olimpiáján.

Született: 2001. augusztus 28., Mór

Sportága: atlétika

Versenyszáma: 60 m, 100 m, 200 m, 4×100 m váltó

Magassága: 167 cm

Klubjai: ARAK UP Akadémia (2016–2021), Budapesti Honvéd Sportegyesület (2021–)

Edzői: Halász Géza (2016–2017), Varga Tamás (2017–2021), Németh Roland (2021–)

Egyéni csúcsai: 60 méter (fedett pálya): 7.20 másodperc (2024), 100 méter: 11.10 másodperc (2024), 200 méter: 22.71 másodperc (2024)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai elődöntős (2024), világ­­­bajnoki elődöntős (2023), Európa-bajnoki elődöntős (2022, 2024), 11x szabadtéri magyar bajnok (100 méter: 2019, 2022, 2023, 2024; 200 méter: 2019, 2021, 2022, 2023, 2024; 4×100 m váltó: 2022; 4×200 m váltó: 2021), 3x fedett pályás magyar bajnok (60 méter: 2024; 200 méter: 2019, 2024), 2x U23-as Eb-ezüstérmes (2023: 100, 200 méter), U18-as Eb-ezüstérmes (2018), a nyári ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) ezüstérmese (2017), ifjúsági olimpiai játékok 4. (2018), magyar csúcstartó fedett pályán 60 és 200 méteren, szabadtéren 100 és 200 méteren, valamint a 4×100 méteres váltóval NÉVJEGY – TAKÁCS BOGLÁRKA

– Mennyire sikerült élveznie az ötkarikás játékokat?

– Nagyon pozitív tapasztalat volt, sok újdonsággal szembesültem. Kétezertizennyolcban már részt vettem az ifjúsági olimpián, de Párizsban teljesen más élmények értek, mint hat éve Buenos Airesben. A világ legjobb sportolói között sétálni az olimpiai faluban és velük versenyezni fantasztikus érzés. Próbáltam minden lehetőséget kihasználni, amit a szervezők kínáltak. Remek hangulat uralkodott, és a magyar csapat összetartása is példaértékű volt. Talán a nagyobb médiafigyelem is hozzátesz az olimpia varázsához, magyar emberként ez a legek versenye.

– Mit jelentene önnek a budapesti olimpia?

– Nagyon jó lenne, ha egyszer a fővárosunk rendezné. Tavaly a világbajnokságon tapasztalhattam, hogy csodálatos érzés hazai pályán versenyezni. A magyarok nagyon sportszeretők, a vébén is fantasztikusan szurkolt a közönség. Azok a külföldi atléták is ezt mondták nekem, akik nem számítottak ilyen jó hangulatú és magas színvonalú viadalra. Az olimpia szervezésének persze több aspektusa van, amibe én nem látok bele, de az biztos, hogy mint sportoló, örülnék, ha házigazdák lennénk. Viszont 2032-ig már megvannak a helyszínek, 2036-ban pedig már nem biztos, hogy aktív leszek.

A Budapesti Honvéd Tüzér utcai pályáján már javában készül a fedett pályás szezonra

– Hová helyezi pályafutásában a 2023-as budapesti világbajnokságot?

– Fontos mérföldkőnek számít, hiszen ez volt az első felnőttvébém. Különleges volt itthon megélni és tapasztalni a szeretetet, ahogyan a stadionban és azon kívül támogattak. Ha később lesznek nehezebb pillanatok a karrieremben, jó lesz visszaemlékezni ezekre a napokra, már csak ezért is megérte a sok áldozat. Ráadásul a négyszer százas váltóval sikerült országos csúcsot futnunk. Ez örök emlék marad.

– Népszerűbb lett itthon a sportág a vébé hatására?

– Jóval többen mentek le az atlétikai pályákra, a Honvédban is sokan jöttek oda hozzám kisfiúk és kislányok, és mondták el, hogy miattam kezdtek el sportolni. Ez nagyon jólesik, örülök neki, ha hozzájárulhatok ahhoz, hogy újabb tehetséges magyar atléták pályafutása induljon el.

– Ha nem atléta lenne, mivel foglalkozna szívesen?

– Nem én választottam a sportágat, sokkal inkább egymásra találtunk – de hálás vagyok, hogy így alakult. Ha nem lenne az életem része a sportolás, nem feltétlenül ambicionálnám, hogy valamely szakmában a csúcsra törjek. Nyilván alakulna valahogyan a karrierem, de az is elképzelhető, hogy már belefogtam volna a családalapításba. Első körben anyuka szeretnék lenni, és csak azután választanék hivatást. A gimnázium után jogot tanultam az ELTE-n, de miután jöttek az eredmények, és egyre több versenyen indultam, a háttérbe szorult.

– Mivel tölti az időt, amikor nem a pályán van?

– Szeretek sétálni, kirándulni, a barátaimmal találkozni. Sokat olvasok, eljárok színházba és kiállításra, s van úgy, hogy a barátnőimmel elmegyek kávézni vagy társasjátékozós estét tartunk.

– Hogy tetszik a budapesti élet?

– Fiatal felnőttként nagyon sok lehetőséget kínál a város. Sok szép hely van, amelyeket mindig megcsodálok egy-egy esti séta során a kutyusommal. A jelenlegi életstílusomhoz illik a nagyvárosi lét, de hosszú távon a vidéki élet vonz.

– Miért éppen sprinter lett?

– Viszonylag későn kezdtem el atletizálni, ezért amikor belevágtam, már nem volt lehetőségem, hogy kipróbáljak más versenyszámot. Nem is láttuk értelmét, hogy másba is belefogjak, mert hamar kiderült, hogy ez az én utam. A távolugrást azért szívesen kipróbálnám egyszer.

– Tetszik önnek a Netflixen vetített Sprint című dokumentumfilm-sorozat, amelyben a versenyszáma amerikai világsztárjai közül Noah Lyles, Gabrielle Thomas és Sha’Carri Richardson is szerepel?

– Most néztem meg a második évadot, mert a többiek szóltak, hogy néhány másodpercre felbukkanok a képernyőn… Gondoltam, nézzük meg, hogyan festek a Netflixen. (Nevet.) A sorozat nem mutatja be a sport összes aspektusát, sokkal inkább hollywoodi megközelítésből, néhány ember szemszögéből próbálja illusztrálni az eseményeket. Nem tükrözi a valóságot, hiszen mindenkit egocentrikusnak mutat be, márpedig nem mondható, hogy az összes sprinternek ilyen lenne az igazi arca. De aki szereti az atlétikát és a szereplőket, annak biztosan tetszik.

– Az eddigi tizenöt felnőtt csúcsdöntése közül melyik a legemlékezetesebb?

– Mindegyik más miatt szép emlék. A legutóbbi természetesen azért, mert Párizsban, az olimpián futottam. De a tavalyi 11.14 másodperc is különleges, mert igazán fontos pillanatban értem el: Espoóban, az U23-as Európa-bajnokságon a döntőbe jutásért. Ezt olyan idővel harcoltam ki, amellyel az európai korosztályos ranglistán átvettem a vezetést. Az idén februárban hatvan méteren futott rekordom szintén fontos mérföldkő, ahogyan a fedett pályás országos bajnokságon kétszázon elért eredményem is. Mindegyiknek megvan a szerepe és története a folyamatos fejlődésemben.

– Milyen edzőnek tartja Németh Rolandot?

– Nagyon jó edző, amit igyekszem az eredményeimmel is igazolni. Hamar megtaláltuk a közös hangot – de ez a többiekre is igaz. A csoportunk minden tagjára odafigyel, jó csapatot alkotunk így együtt. Mindenkinek megvan a saját edzésterve, ami teljesen normális, hiszen más munka kell egy tizenhat éves fejlődéséhez, mint egy huszonhárom éveséhez. Sok helyről tájékozódik, a különböző edzésmódszerekkel és technikai újításokkal kapcsolatban is naprakész. Fontos, hogy az újdonságokkal nem terhel túl, hanem fokozatosan építi be az edzésprogramomba. Óriási változtatások egyik napról a másikra nincsenek, az aktuális állapotomhoz igyekszik igazítani a módosításokat. Az erősítés területén most kissé bátrabban dolgozunk, hogy elérjem a nemzetközi élmezőny szintjét.

– És milyen ember a mester?

– Maximalista, aki lelkiismeretesen végzi a munkáját. Szeretné, hogy minél tökéletesebb legyen a mozgásom, hiszen akkor tudok fejlődni.

– Tudatosan áll rajthoz ilyen sok versenyen?

– Igen, bár az idén belefutottunk egy részben kellemes, részben kellemetlen helyzetbe. Tavasszal és a nyár elején már megvoltak a menedzserem által előre lekötött silver és bronz kategóriájú versenyek, de közben kaptam meghívást a még magasabb szintű gold sorozat és a Gyémánt Liga eseményeire is. Utóbbira nyilván nem mond nemet az ember, mert hatalmas megtiszteltetés. Így alaposan besűrűsödött a naptáram, amit amúgy nem bántam, mert nagyon szeretek versenyezni, hiszen ezért dolgozom keményen az edzésen. Ráadásul az edzőm is azt vallja, hogy a legjobb tréning a verseny. Minden alkalommal más helyzetbe kerül az ember, más szituációt kell megoldania. Van, ahol az erős mezőny, van, ahol az esélyesség terhe jelenti a kihívást. A tempóból a fedett pályán sem tervezünk visszavenni, sok helyen szeretnék futni, okosan elosztva a versenyeket a másfél hónap alatt.

– Mennyi munka vár önre, hogy lefaraghassa a következő egy tizedet az időeredményéből?

– Nem lesz kevesebb a feladat, de ugyanúgy beleállok és végigcsinálom a téli és a tavaszi felkészülést is. Mindent megteszek, hogy minél nagyobbat tudjak előrelépni 2025-ben.

– Mit jelentene a tizenegy másodperces álomhatár áttörése?

– Az már olyan lélektani határ, amelyet ha valaki elér, egyértelműen csatlakozik a világelithez. Valakitől azt hallottam, hogy a női sprinter tizenegy másodpercnél kezdődik – igyekszem jövőre női sprinterré válni…

Takács Boglárka jobb kezekben nem is lehetne, mint az 1999 óta a 100 méter országos csúcsát 10.08 másodperces idővel tartó Németh Rolandnál. „Ő a legjobb tanítványom, amióta edzősködöm – mondta büszkén versenyzőjéről a 2002-es Európa-bajnokság bronzérmese. – Bogival azért könnyű, mert jó alapokat hozott Székesfehérvárról Halász Gézától és Varga Tamástól. Jó volt a sprintkoordinációja, jó a munkabírása, alig sérült. Talán ez a legfontosabb, mert így folyamatosan magas szinten tudtunk dolgozni, nem tört meg soha a munka lendülete. Ezek az évek egymásra épülnek. Jó versenyzőtípus, a fontos viadalokon mindig hozza magát, rendszerint egyéni csúcsot fut vagy a közelében ér célba. Ezt nehéz tanítani. Mindig vidám, mosolygós, megy előre, és az önbizalma is rendben van.” Már tanítványa következő lépését is látja maga előtt: „Ha a következő évek is ugyanígy egymásra épülnek, nemsokára döntőbe juthat valamelyik felnőttvilágversenyen is. Ezt egy Európa-bajnokságon nyilván könnyebb elérni, de az olimpián és a világbajnokságon sem lehetetlen. Ehhez hatvanon és százon is másfél tizedes javulás kell, ami benne van Bogiban, de ugyanígy kell tovább dolgoznia érte. Nem siettetünk semmit, megyünk azon az úton, mint eddig, apró változtatásokkal.” Németh Roland: Nem siettetünk semmit

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. december 7-i lapszámában jelent meg.)