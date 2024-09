Izgalmas pilótapárosok az F1-ben – tisztul a kép 2025-re

RED BULL – MAX VERSTAPPEN, SERGIO PÉREZ

Nem minden az, aminek látszik – főleg a Red Bull-pilóták „bombabiztos” szerződése. Bár a hivatalos álláspont szerint Max Verstappen 2028-ig, Sergio Pérez pedig 2026-ig szerepelhet a bajnokcsapat kötelékében, az elmúlt hónapokban rendre esetleges távozásuktól volt hangos a pilótapiac. Az F1-es kontraktusokban ugyanis annyi különbözőféle kilépési vagy felbontási záradék szerepel, amelyek miatt már senki sem tudja egészen komolyan venni a hangzatosan bejelentett hosszabbításokat. Ezt éppen Lewis Hamilton példáján láthattuk, akiről a Mercedes tavaly még azt kommunikálta, 2025-ig aláírt a csapattal – csakhogy azt az apró részletet már nem osztotta meg a nagyvilággal, hogy a szerződést 2024 végén bármelyik fél körülményektől függetlenül felmondhatja. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy az F1-ben csak az a biztos, ami már megtörtént, így bár jelen állás szerint a Red Bull a Verstappen, Pérez párossal folytatja jövőre, erre sem lehet mérget venni. A címvédőt az idény eleje óta csábítgatja a Mercedes, de a brackley-i csapat vonzereje a korai váltáshoz még nem volt elegendő, a mexikói pilótának ugyanakkor még mindig bizonyítania kell a hátralevő nyolc nagydíjon. Pocsék nyári szereplése után évközi lecserélése is felvetődött, ám szerencséjére kevés a reális alternatíva a helyére, ráadásul az általa hozott óriási szponzorpénzekről sem mond le szívesen a csapat. Ha azonban teljesen kilátástalan teljesítményt nyújt a folytatásban, a szintén bizonytalan sorsú Daniel Ricciardo, valószínűtlenebb esetben Liam Lawson válthatja.

MCLAREN – LANDO NORRIS, OSCAR PIASTRI

Lando Norris idén már akkor hosszabbított a McLarennel, amikor még nem lehetett tudni, hogy utólag felszabadul egy hely a Mercedesnél, így tavasszal többen is kérdezgették, nem bánta-e meg „kapkodását”. Nos, fél évvel később tökéletesen látszik, a lehető legjobb döntést hozta, hiszen a wokingiak az idény közben az erősorrend élére ugrottak, így a brit pilóta 2025-ös kilátásai sokkal jobbak, mintha váltott volna. Így van ezzel Oscar Piastri is, aki már tavaly szeptemberben hosszabbított, vagyis a McLaren pilótafronton a nyugalom szigete. A csapatnál tökéletesen elégedettek a fiatal párossal, ami nem csoda, hiszen teljesítményének köszönhetően elérhető közelségbe került a konstruktőri tabella első helye. Mindezzel együtt a folytatásban okozhat még problémát a két „egyes számú” alkalmazása, hiszen az egyéni bajnokságban már jelenleg is egymástól rabolnak pontot az éllovas Max Verstappen legnagyobb megelégedésére. A McLaren ugyanakkor hisz benne, hogy 2025-ben és utána is a Norris, Piastri duó a legjobb választás.

FERRARI – CHARLES LECLERC, LEWIS HAMILTON

Mindenkinek leesett az álla, amikor február 1-jén délelőtt a nemzetközi sajtó egybehangzóan arról számolt be, hogy Lewis Hamilton 2025-től a Ferrarinál folytatja. Az egész nap izgatott várakozással telt az F1 világában, sőt, a pénzügyi piacokat is megmozgatta a hír, amely hatására mintegy tíz százalékot drágultak az olasz márka részvényei. Aztán, amikor az esti órákban Maranellóból megérkezett a hivatalos megerősítés, „elszabadult a pokol”, hiszen ez tényleg az évszázad (egyik) legnagyobb horderejű átigazolása. Hamilton ugyanis az elmúlt nyolc-tíz évben számtalanszor hangoztatta a lojalitás fontosságát, mindig kiemelve, hogy a Mercedes a családja, amit nem hagy el csak úgy az ember. Olasz újságíróknak, riportereknek adott interjúiban rendre méltatta ugyan a Ferrarit, de azt is hozzátette, már megbékélt a gondolattal, hogy a közös munka nélkül fejezi be F1-es pályafutását. Ehhez képest tavaly óriási fordulatot vettek az események, mert nem elég, hogy a Mercedes teljesítménye reménytelenül visszaesett a 2014 és 2021 közötti időszakhoz képest, de a csapat még hosszú távú szerződést sem akart kínálni Hamiltonnak. Ezt figyelembe véve a hétszeres világbajnoknak túl erős volt a Ferrari csábítása, hiszen a legendás márka önmagában is nagyon vonzó, pláne, hogy a vezetők mind a fizetés, mind az időtartam szempontjából jóval kedvezőbb kontraktust tettek le az asztalára. Bár a Mercedes 2023-ban azt jelentette be, hogy a brit pilótával további két évre hosszabbított, februárban kiderült, ez csupán egy plusz egy éves szerződés volt opciós joggal, amellyel Hamilton a Ferrari ajánlatát látva nem kívánt élni. Elképesztő sztori lenne, ha a nyolcadik vb-címét a vörösök színeiben tudná megnyerni, ez azonban még a jövő zenéje, ráadásul Charles Leclerc személyében a csapaton belül is nagyon erős ellenfél vár rá.

MERCEDES – GEORGE RUSSELL, KIMI ANTONELLI

A Mercedes kockáztatott, és rajtavesztett – legalábbis, ha azt gondolta, Lewis Hamilton megtartásához elég lehet az egy plusz egy éves szerződés. Bár lehet, hogy Toto Wolff csapatfőnök hosszabb távon is magához láncolta volna, az ilyen fajsúlyos döntésekben a másik két tulajdonos, az Ineos és a Mercedes-Benz Group AG vezetőségével is egyezségre kell jutni, és úgy tűnik, ők már nem feltétlenül a hétszeres világbajnokban látták a jövőt. Ez nyilván sértette Hamilton büszkeségét, aki így távozott is a sokkal kedvezőbb ajánlattal előálló Ferrarihoz, s a Mercedes hirtelen a legendája nélkül maradt 2025-re. Ez mintha némileg meglepte volna a csapatot, mindenesetre nem volt egyértelmű B-opciója, amit az is mutat, hogy nyolc hónapig tartott, mire végre döntött, kivel pótolja. Ebben persze az is szerepet játszott, hogy a Red Bull belső problémái miatt jó ideig Max Verstappen is elérhetőnek tűnt, akinek Wolff hosszasan „udvarolt”, a nyár végére viszont bele kellett törődnie a holland maradásába. Érdekesség, hogy bár az istálló a tapasztalt pilótákat illetően a bőség zavarával küszködött (Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Esteban Ocon stb.), mégis egy 18 éves újoncra, Kimi Antonellire esett a választása. Wolff már közvetlenül Hamilton távozása után azt mondta, ez talán jó lehetőség arra, hogy valami igazán merészet húzzanak, és végül így is lett. A Mercedes az olasz tiniben látja az új Verstappent, és ha már anno lemaradt a holland tehetségről, ezt a lehetőséget nem akarta elszalasztani. Természetesen óriási kockázat rejlik az alkalmazásában, hiszen mindössze három teljes formulaautós évaddal a háta mögött mutatkozik majd be a csúcskategóriában, Brackley-ben viszont úgy érzik, idővel Hamilton méltó utódja lehet. Ilyen kevés tapasztalattal eleve nem lesz könnyű dolga, ráadásul a mérce mellette George Russell, aki az elmúlt években simán hozta a hétszeres világbajnok szintjét. Antonellinek azonnal bizonyítania kell, mert 2026-ra már talán Verstappen is megszerezhető lesz, és ha az olasz tini látványosan alulteljesít, a Mercedes lecserélheti a címvédőre.

ASTON MARTIN – FERNANDO ALONSO, LANCE STROLL

Hiába töltötte be 43. életévét, Fernando Alonso még mindig a legjobbak szintjén teljesít, így az Aston Martin is boldogan hosszabbított vele 2025-re és azon túlra. A silverstone-i csapatnak szüksége is van egy topkaliberű sztárpilótára, a másik ülésben ugyanis bérelt helye van a teljesen átlagos Lance Strollnak. Ez mindaddig így marad, amíg édesapja az ügyvezető elnök és a résztulajdonos, vagyis szerződése időtartamáról sem beszél már senki. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy bőven lenne méltóbb versenyző arra a pilótafülkére, az apai szív azonban újra meg újra fia felé húz. Bár Alonso máshol is puhatolózott, a szóba jöhető élcsapatok közül sem a Red Bull, sem a Mercedes nem csapott le rá, így maradt az Astonnál, amely az istálló egyik legnagyobb értékeként kezeli. A motivációjának nyilván nem tett jót az autó idei hanyatlása, de épp a riválisok hatékony évközi fejlesztései mutatják, hogy rövid távon is előre lehet lépni, így a kétszeres világbajnok veterán jövőre is teljes erőbedobással küzd majd.

RB – CUNODA JUKI, ?

A mezőny két kérdőjele közül az egyik a Red Bull B-csapatánál, az RB-nél van, mert az osztrák cég motorsportvezérei még mindig hezitálnak, mi lenne a legjobb döntés a két istálló kapcsán 2025-re. Amíg Sergio Pérez helye nem fix a topcsapatnál, addig az RB második ülésének sorsa is függőben van, hiszen nem látják világosan, hogyan és milyen formában lehetne elhelyezni a három jelöltből – Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Isack Hadjar – egyet vagy kettőt. Cunoda Jukit már bejelentették az RB-nél, vagyis vele elvileg akkor sem számolnak a Red Bullnál, ha Péreznek mennie kell. Ricciardo helyzete szintén különös, vele kapcsolatban ugyanis az előléptetés és az F1-es menesztés egyaránt reális opció, mindenesetre nehéz lenne logikát találni abban, ha újabb idényt teljesítene a B-csapatnál. A helyére két ifjonc pályázik: az új-zélandi Lawson tavaly beugróként meggyőzően szerepelt öt nagydíján, míg a francia Hadjar második F2-es évében három fordulóval a bajnokság vége előtt a tabella élén áll. Az elmúlt hónapokban Lawson neve még Pérez esetleges helyetteseként is felvetődött, ami felettébb különös, hiszen F1-es tapasztalata össze sem hasonlítható a negyedik éve a csúcskategóriában versenyző Cunodáéval. Teljes a bizonytalanság tehát a Red Bull-istállók háza táján, ahol jelen állás szerint egyedül Max Verstappen helye fix 2025-re – már, ha időközben nem veszik össze menthetetlenül Christian Horner csapatfőnökkel…

HAAS – ESTEBAN OCON, OLIVER BEARMAN

Egyelőre a Haas az egyetlen csapat, amelyik biztosan teljesen új párossal vág neki 2025-nek. Nico Hülkenberget elvesztette, a 37 éves német ugyanis csatlakozik a Sauberhez, amely aztán az Audi gyári csapataként vág neki az új technikai érának. Kevin Magnussen szolgálatairól viszont önként mondott le az istálló, amely tehát tiszta lappal kezd egy tapasztalt futamgyőztessel és egy tehetséges fiatallal. Esteban Oconnak öt év után nem volt maradása a Renault/Alpine-nál, ennyi idő után a felek kapcsolata egyszerűen elfáradt, így a francia versenyzőnek új lehetőség után kellett néznie. Noha bízott benne, hogy menedzsmentje és kapcsolatai révén a Mercedes őt választja a távozó Lewis Hamilton helyére, végül csak az alsóházi csapatok között jutott neki hely. A Haas mindenképpen visszalépés a francia gyári istállóhoz képest, még ha a jelenlegi konstruktőri tabella nem is ezt sugallja. A Ferrari pilótaakadémiáján pallérozódó Oliver Bearmannek viszont kifejezetten jó lehetőség az amerikai csapatnál teljesíteni első egész idényét, hiszen sokat tanulhat és fejlődhet, esetleges hibáinak pedig nem lesznek eget rengető következményei. A maranellóiak színeiben beugróként a Szaúdi Nagydíjon már bemutatkozott, s hibátlan teljesítménnyel hetedikként végzett. Az F2-es idénye viszont nem alakul jól, a tabellán három fordulóval a vége előtt a 14. helyen áll.

ALPINE – PIERRE GASLY, JACK DOOHAN

Az Alpine-nál uralkodó fejetlenségről sokat elárul, hogy 12 hónap leforgása alatt már a harmadik csapatfőnököt nevezték ki, és az új vezetőség mindent a nulláról akar kezdeni. A francia gyári istálló méltatlan helyzetbe került, a nagy remények ellenére csupán nyolcadik a konstruktőri tabellán, tehát némi túlzással kisebb gondja is nagyobb annál, kik vezetik majd az autókat 2025-ben. Bár a „tisztesség kedvéért” tettek egy ajánlatot Carlos Sainznak, azt még az F1-es projekt élére kinevezett Flavio Briatore is elismerte, túl korai lett volna a spanyol csatlakozása az újjáépítés első fázisában. Az olasz vezető úgy fogalmazott, egyáltalán nem a versenyzők jelentik a problémát az istállónál, így most nem ez a prioritás, és ez tükröződik a választásban is. A balhés Esteban Ocontól elköszöntek, a stabilitás jegyében viszont Pierre Gaslyval hosszabbítottak. Mellé a csapat juniorakadémiájáról Jack Doohant választották 2025-re, mert egyfelől ez volt a legolcsóbb megoldás, másfelől pedig nem akadt olyan a piacon, akiben nagyobb potenciált láttak, ráadásul, amíg ilyen gyenge az autó teljesítménye, nem akartak sztárokat hajkurászni. Az ausztrál újonc 2023-ban az F2-es bajnokság harmadik helyén végzett, idén pedig az Alpine teszt- és tartalék pilótájaként dolgozik.

WILLIAMS – CARLOS SAINZ, ALEXANDER ALBON

Carlos Sainzot valósággal sokkolta, amikor megtudta, hogy Lewis Hamilton kitúrja őt a Ferraritól, de nem tehetett mást, igyekezett a maximumot kihozni nehéz helyzetéből. Mivel a Red Bullnál egy ideig Max Verstappen és Sergio Pérez helye egyaránt bizonytalan volt, ráadásul a Mercedes is sokáig hezitált, kivel pótolja Hamiltont, a spanyol versenyző a végsőkig kivárt. Taktikájában volt ráció, hiszen némi szerencsével el tudott volna helyezkedni valamelyik topcsapatnál, végül azonban egyik sem mellette döntött. Ezután már csak alsóházi istállóktól kapott ajánlatot, és az Alpine, a Sauber/Audi, valamint a Williams projektje közül utóbbit találta a legvonzóbbnak. Nyilván fájdalmas a vb-címre is esélyes, futamokat nyerő élcsapattól a konstruktőri tabella utolsó előtti helyén tanyázó istállóhoz átigazolni, de Sainz azt reméli, hogy az átmeneti 2025-ös idény után az új technikai érában áttörést érhet el a grove-i istálló. Csapattársa a Williamsnél évek óta stabilan teljesítő Alexander Albon lesz.

SAUBER – NICO HÜLKENBERG, ?

A 2022-es év nagy szenzációja volt az Audi bejelentése, amely szerint a patinás márka a Saubert felvásárolva 2026-tól gyári istállóként csatlakozik az F1-hez. Akkor mindenki azonnali sikereket jósolt a német gigásznak, csakhogy a hinwili székhelyű alakulat azóta teljes lejtmenetbe került, idei teljesítménye pedig egyenesen gyalázatos. Az idén és jövőre még Sauber néven szereplő csapat egyedüliként pont nélkül áll, miközben a háttérben is jelentős problémák húzódnak – erre utal, hogy mintegy másfél évvel az F1-es projekt beindítása után lecserélték a vezetőséget. Aggodalomra adhat okot, hogy Carlos Sainz inkább választotta a bukdácsoló Williamst, mintsem a gyári Audit, vagyis jelenleg a topversenyzők szemében sem olyan vonzó a csapat, mint remélni lehetett. A pályafutása végén járó Nico Hülkenberg mindenesetre már jövőre csatlakozik a 2026-os felemelkedés reményében, csapattársa kiléte viszont kérdéses. Az esélyesek közé tartozik a jelenlegi páros valamelyike, Valtteri Bottas vagy Csou Kuan-jü, ahogy Mick Schumacher is régóta vár az F1-es visszatérésre, de a tartalék versenyző Théo Pourchaire-re, esetleg egy másik feltörekvő fiatalra is eshet a választás. Egyelőre nincs világos favorit.

