Vaskuti István: Nagy szükség van az Adolf Balázshoz hasonló példaképekre

Nem lehetett megverni ezen a napon Adolf Balázst, ami azt jelentette, hogy a két-két maratoni és gyorsasági világbajnoki címe mellé megszerezte pályafutása ötödik vb-aranyérmét, ezzel a sportág örökös bajnokává vált! – írtuk helyszíni tudósításunkban a poznani világbajnokságon augusztus 30-án.



S igen, Adolf Balázs több évnyi kőkemény munkát és várakozást követően újabb mérföldkőhöz érkezett. A hivatalos ceremóniára, a cím megünneplésére azonban még várni kellett, egészen idáig: csütörtök délelőtt a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) székházában sor kerülhetett rá.



Adolf Balázs laudációját a Nemzet Sportolója, az olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok egykori kenus, Vaskuti István tartotta, aki az ünnepelt pályafutásának felelevenítése mellett a sportolót méltatta, kiemelve ügyességét, szívósságát, alázatát, szerénységét és közvetlenségét, hozzátéve: „Nagy szükség van a hozzá hasonló példaképekre.”



Együtt leplezték le az örökös bajnokok neveit nyilvántartó márványtáblát, amelyre Adolf Balázs hatvanegyedikként került fel.



„Ahhoz képest, hogy 2021-ben egy hónapon belül három vébét nyertem, majd a covid után még egyet, valóban, sokat vártam erre a pillanatra. Kicsit motoszkált is bennem a versenyeken ez az érzés, de szerencsére mostanra összejött, és letehetem magamról ezt a terhet. Nagyon megtisztelő és felemelő, hálás vagyok érte” – nyilatkozta Adolf Balázs a Nemzeti Sportnak.



Hadvina Dóra és Nyerges Attila leleplezte a mesteredzők márványtábláját (Fotó: Árvai Károly)



Volt még mit ünnepelnie a magyar kajak-kenunak szerdán: az idén mesteredzői címmel kitüntetett Nyerges Attila neve ötvenötödikként került fel a mesteredzők márványtáblájára. Egykori tanítványa, az olimpiai és ötszörös világbajnok kajakos, Hadvina Dóra rendkívül személyes és érzelmes laudációjában, a könnyeivel küszködve őszinte hálával fordult egykori mestere felé, kiemelve, hogy a magyar kajak-kenu társadalom mindig számíthatott rá, ahogyan a versenyzői is, akiket nemcsak sportolóként, hanem emberként is nevelt.

