Nemzeti Sportrádió

Vaskuti István: Nagy szükség van az Adolf Balázshoz hasonló példaképekre

2026.10.15. 13:13
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Adolf Balázs Vaskuti István mellett boldogan mutatja: felkerült a neve a bajnokok falára (Fotó: Árvai Károly)
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kajak-kenu Adolf Balázs Nyerges Attila
Csütörtök délelőtt a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) székházában ünnepélyes keretek között bemutatták az újdonsült örökös bajnok, Adolf Balázs és a mesteredző, Nyerges Attila nevével kiegészített márványtáblákat.

Nem lehetett megverni ezen a napon Adolf Balázst, ami azt jelentette, hogy a két-két maratoni és gyorsasági világbajnoki címe mellé megszerezte pályafutása ötödik vb-aranyérmét, ezzel a sportág örökös bajnokává vált! – írtuk helyszíni tudósításunkban a poznani világbajnokságon augusztus 30-án.

S igen, Adolf Balázs több évnyi kőkemény munkát és várakozást követően újabb mérföldkőhöz érkezett. A hivatalos ceremóniára, a cím megünneplésére azonban még várni kellett, egészen idáig: csütörtök délelőtt a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) székházában sor kerülhetett rá. 

Adolf Balázs laudációját a Nemzet Sportolója, az olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok egykori kenus, Vaskuti István tartotta, aki az ünnepelt pályafutásának felelevenítése mellett a sportolót méltatta, kiemelve ügyességét, szívósságát, alázatát, szerénységét és közvetlenségét, hozzátéve: „Nagy szükség van a hozzá hasonló példaképekre.”

Együtt leplezték le az örökös bajnokok neveit nyilvántartó márványtáblát, amelyre Adolf Balázs hatvanegyedikként került fel. 

„Ahhoz képest, hogy 2021-ben egy hónapon belül három vébét nyertem, majd a covid után még egyet, valóban, sokat vártam erre a pillanatra. Kicsit motoszkált is bennem a versenyeken ez az érzés, de szerencsére mostanra összejött, és letehetem magamról ezt a terhet. Nagyon megtisztelő és felemelő, hálás vagyok érte” – nyilatkozta Adolf Balázs a Nemzeti Sportnak. 
 

Hadvina Dóra és Nyerges Attila leleplezte a mesteredzők márványtábláját (Fotó: Árvai Károly)


Volt még mit ünnepelnie a magyar kajak-kenunak szerdán: az idén mesteredzői címmel kitüntetett Nyerges Attila neve ötvenötödikként került fel a mesteredzők márványtáblájára. Egykori tanítványa, az olimpiai és ötszörös világbajnok kajakos, Hadvina Dóra rendkívül személyes és érzelmes laudációjában, a könnyeivel küszködve őszinte hálával fordult egykori mestere felé, kiemelve, hogy a magyar kajak-kenu társadalom mindig számíthatott rá, ahogyan a versenyzői is, akiket nemcsak sportolóként, hanem emberként is nevelt.
 

 

kajak-kenu Adolf Balázs Nyerges Attila
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