Krokodilok élnek a folyóban a brisbane-i olimpia kajak-kenu versenyeinek helyszínén

A helyi evezős klubban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón David Crisafulli, Queensland állam miniszterelnöke elitizmussal vádolta meg a kétkedőket.

„Szeretném világossá tenni, hogy az evezés és a kajak-kenu helyszíne 2032-ben Rocky lesz” – fogalmazott a politikus, a helyi szlengben használt nevén említve a közép-queenslandi várost, amelyet az állam szarvasmarhatenyésztési fővárosaként ismernek. „Nincsen ha, nincs de, nincs talán... Azt mondom a kritikusoknak: bocsánat, de nem fordulunk vissza.”

Rockhampton mintegy 630 kilométerre északra fekszik Brisbane-től. A jövő héten ott rendezik – 800 sportolóval – az egyetemi bajnokságot, s a résztvevők és családjaik közül sokan panaszkodtak a drága szálláshelyekre, valamint arra, hogy nem nagy a választék. A tervezett helyszín tavaly tavaszi bejelentését a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (PWW) sem fogadta túl nagy lelkesedéssel.

„A PWW és az ausztrál szövetség számára is meglepetés volt, hogy Rockhamptonra esett a választás annak ismeretében, hogy más lehetséges helyszíneket is alaposan megvizsgáltak. A folytatásban is együtt dolgozunk majd az ausztrál szövetséggel, Queensland kormányával és minden érintettel, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást”.

Bár a Fitzroy folyóban sok krokodil él, a vizet több iskola és helyi klub, sőt, az ausztrál válogatott is használja evezésre, így az Ausztrál Evezősszövetség reakciója nem is az állatok jelenlétére, hanem technikai problémákra vonatkozott.

„Miközben a létesítmény edzésre megfelelő, nem készült olyan műszaki megvalósíthatósági tanulmány, amely megerősítené, hogy nemzeti vagy nemzetközi szintű versenyeket is lehet itt rendezni. A sportszerűség és a biztonság alapkövetelmény, s a folyó áramlata befolyásolhatja az eredményeket, bizonyos pályák előnybe kerülhetnek, ez pedig a szabályok szerint nem megengedett” – írta akkor az Ausztrál Evezősszövetség, amelyhez a sportágat irányító nemzetközi szervezet is csatlakozott.

A szálláshelyek hiányára vonatkozó bírálatokra a szervezők úgy reagáltak, hogy 1200 férőhelyes sportolói falut építenek a játékokra és az olimpia idején már több szálláslehetőség várja majd a környéken az odaérkezőket.