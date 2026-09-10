40 év után negyeddöntőt játszik a magyar válogatott a női kosár-vb-n – percről percre

A magyar női kosárlabda-válogatott a négyszeres címvédő Egyesült Államokkal mérkőzik meg a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
NEGYEDDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG – ÉLŐ
Berlin Aréna, 11.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Männiste (észt), Husainy (kanadai), Dos Santos (brazil)
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|A magyar válogatott kerete
|10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)
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