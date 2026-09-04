Kiss Ágnes négy aranyérmet szerzett a kajak-kenu ob-n

KEVÉS PIHENŐ ide vagy oda, az MVM Szegedi Vízisport SE 21 esztendős kenusa, Kiss Ágnes odatette magát a szolnoki országos bajnokság második napján. Az ifjú kiválóság múlt héten még a poznani világbajnokságon remekelt (ezüstérmet szerzett ötszáz egyesben és négyesben), és láthatóan nem sokat veszített a lendületéből: a csütörtökön Nagy Biankával páros 1000 méteren elért ob-címét követően pénteken négy számban diadalmaskodott.

Az ötszázas versenyszámok közül elsőként egyesben győzött, majd esélyeshez méltóan nyertek ismét párosban, Nagy Biankával. Megnyerte a C–2 vegyest is Molnár Csanáddal az oldalán, és a négyes vegyes hajó tagjaként is aranyérmes lett Molnár Csepkével, Rumi Gergővel és ugyancsak Molnár Csanáddal.

A K–1 1000 méteren Poznanban vb-címet védő Csikós Zsóka a csütörtökön elért két ob-sikert követően pénteken egyszer állhatott fel a dobogó felső fokára: K–2 500 méteren Ujfalvi Laurával, a Központi Sport és Ifjúsági SE és Szolnoki KKK közös négyes hajójával második helyen végzett.

Az Atomerőmű SE kenusa, Juhász István a csütörtökön elért két arany- és egy ezüstérme után pénteken szintén két aranyéremmel – és egy bronzzal – lett gazdagabb.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK

Szombat. Kajak. Férfiak. K–1 500 m. Országos bajnok: Keller Gergő (MVM Szegedi Vízisport SE) 1:41.003, 2. Zemen Dániel (Építők Margitszigeti DKC) 1:41.419, 3. Opavszky Márk (MTK) 1:42.177. K–2 500 m. Ob: Béke Kornél, Mircse Zoltán (MTK) 1:30.333, 2. Kollek Bálint, Kozma Barnabás (KKNKKA) 1:31.239, 3. Opavszky Milán, Opavszky Márk (MTK) 1:31.673. K–4 500 m. Ob: KKNKKA (Kollek Bálint, Fodor Bence, Kurucz Levente, Hidvégi Zalán) 1.20.227, 2. MTK (Opavszky Márk, Béke Kornél, Mircse Zoltán, Tamási Zsombor) 1:21.405, 3. MVM Szegedi Vízisport SE (Herda Richárd, Nádas Bence, Keller Gergő, Szabó Levente) 1:21.633. Nők. K–1 500 m. Ob: Rendessy Eszter (UTE) 1:52.034, 2. Decsi Dorina (Szolnoki KKK) 1:53.816, 3. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 1:55.306. K–2 500 m. Ob: Csikós Zsóka, Ujfalvi Laura (Szolnoki KKK, KKNKKA) 1:41.370, 2. Kiskó Réka, Decsi Dorina (Központi Sport és Ifjúsági SE, Szolnoki KKK) 1:42.262, 3. Szegedi Angelina, Tölgyesi Flóra (FTC, BHSE) 1:42.310. K–4 500 m. Ob: FTC, BHSE (Hofer Bianka, Szegedi Angelina, Tölgyesi Flóra, Gazsó Alida Dóra) 1:36.978, 2. Központi Sport és Ifjúsági SE, Szolnoki KKK (Kiskó Réka, Decsi Dorina, Csikós Zsóka, Debreczeni Lora) 1:37.622, 3. KKNKKA (Fojt Sára, Kőhalmi Emese, Pető Hanna, Ujfalvi Laura) 1:37.678. Vegyes. K–2 500 m. Ob. Szegedi Angelina, Varga Ádám (FTC) 1:37.771, 2. Bauer Zita, Kaed Ádám (Lágymányosi Spari Vízisport) 1:38.071, 3. Magyar Emma, Halmy Lőrinc (UTE) 1:38.325. Kenu. Férfiak. C–1 500 m. Ob: Juhász István (Atomerőmű SE) 1:46.904, 2. Kollár Kristóf (Atomerőmű SE) 1:48.020, 3. Buday Domonkos (Csepel) 1:48.754. C–2 500 m. Ob: Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 1:39.474, 2. Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám (DKSE Dunaújváros) 1:40.928, 3. Mészáros Milán, Mitropulosz Iliász (UTE) 1:41.416. C–4 500 m. Ob: MVM Szegedi Vízisport SE (Molnár Ádám, Gyányi Milán, Molnár Csanád, Molnár Lukács) 1:32.604, 2. Atomerőmű SE (Pálfalvi Viktor, Hodován Dávid, Kollár Kristóf, Besenyei Ádám) 1:32.916, 3. Merkapt-Mekler László SE, Bereki Bárkás Egylet (Koczkás Dávid, Macz Benedek, Szalai Benjámin, Uhrin Dávid) 1:36.618. Nők. C–1 500 m. Ob: Kiss Ágnes (MVM Szegedi Vízisport SE) 2:02.668, 2. Zagyvai Borbála (KKNKKA) 2:05.048, 3. Horányi Dóra (UTE) 2:05.160. C–2 500 m. Ob: Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi Vízisport SE) 1:55.298, 2. Opavszky Réka, Horányi Dóra (UTE) 1:56.438, 3. Győre Panna, Paragi Petra (MTK, MVM Szegedi Vízisport SE) 1:59.198. Vegyes. C–2 500 m. Ob: Molnár Csanád, Kiss Ágnes (MVM Szegedi Vízisport SE) 1:49.288, 2. Mészáros Milán, Horányi Dóra (UTE) 1:50.854, 3. Barna Dávid, Paragi Petra (MVM Szegedi Vízisport SE) 1:51.678. C–4 500 m. Ob: MVM Szegedi Vízisport SE, Patent Győr (Kiss Ágnes, Molnár Csépke, Molnár Csanád, Rumi Gergő) 1:41.271, 2. UTE (Csorba Zsófia, Mészáros Milán, Mitropulosz Iliász, Opavszky Réka) 1:41.509, 3. Atomerőmű SE, MVM Szegedi Vízisport SE (Juhász István, Paragi Petra, Hodován Dávid, Nagy Bianka) 1:43.275