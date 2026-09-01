Reformígéret női kajakban, égi segítség kenuban

Szereti a fejlődést, így azt remélte a világbajnokság előtt a kenusok szövetségi kapitánya, ifj. Foltán László, hogy versenyzőink Poznanban túlszárnyalhatják a tavalyi, milánói vb-n elért két aranyérmet. Nos, a reményei – három-három arany- és ezüst-, valamint egy bronzéremmel – beigazolódtak, ráadásul, amióta a női szakág szerepel a vb-programban (2010) most fordult elő mindössze harmadik alkalommal, hogy hét dobogós helyezésig jutott a szakág – három aranyéremre viszont eddig még nem volt példa.

Foltán László

„Nagyon pozitív és megnyugtató, hogy láthatóan jó úton járunk – kezdte értékelését Foltán László. – Látszik, hogy a meghozott döntések és az a stratégia, amelyet felépítettünk, megfelelő. De megmondom őszintén, felhőtlenül nem tudok örülni, kettős érzések kavarognak bennem a héten történtek miatt.”

A szakember a szerda este, életének 43. évében balesetben elhunyt korábbi világ- és Európa-bajnok kajakos, a szövetségben 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként tevékenykedő Boros Gergely elvesztésére gondolt, ami az egész csapatot megrendítette.

„Kapitányként végig próbáltam tartani magam, elveszítettük a bástyánkat, mert noha a szövetségben már nem dolgozott, a paksi Atomerőmű SE életében napi szinten jelen volt. És nagy szerepe volt abban a stratégiában is, amelyet felépítettünk a magyar kenuban, az alapokat annak idején még vele együtt fektettük le. Mindenki szerette, az egész csapatot, kajakosokat, kenusokat egyaránt mélyen megérintették a történtek. Nem volt könnyű, különösen a paksi srácoknak nem, a Kollár Kristóf és Juhász István alkotta férfi kettesünknek, valamint a kétszáz egyesben versenyző Hodován Dávidnak. Sok időre lesz szükségünk ahhoz, hogy ezt feldolgozzuk – mi is jó barátok voltunk, borzasztóan hiányzik, fel szeretném hívni” – nyilatkozta a könnyeivel küszködve Foltán László.

Óriási elismerést érdemel Kollár Kristóf és Juhász István, ők amúgy is nagy teherrel érkeztek meg Poznanba, hiszen port kavart a szövetségi kapitány azon döntése, miszerint nem az idén Eb-bronzérmes Fejes Dánielt és Hajdu Jonatánt, hanem őket indítja az olimpiai párosszámban. A csütörtöki előfutamban érthető okból gyengébben teljesítettek, de továbbjutottak, a középfutamra már összeállt az egységük, győztek, majd a fináléban óriási küzdelemben megvédték a tavaly szerzett vb-bronzérmüket. És arról se feledkezzünk meg, hogy a szövetségi kapitány határozatának értelmében Fejes Dániel indulhatott a másik olimpiai számban, amelyben holtversenyben diadalmaskodott, 2013 után szerezve ismét aranyérmet Magyarországnak C–1 1000 méteren.

„Örülök, hogy a stratégiánk és a válogatási elveink abba az irányba terelték Danit, amelyben ismét világbajnokot ünnepelhettünk olimpiai számban. Ez fantasztikus, óriási teljesítmény, olyan polcra helyezte fel magát, amelyen csak kevesen lehetnek. Talán ő is látja: mindenki azt akarja, hogy a pályafutása olyan ívet mutasson, amire régóta nem volt példa – folytatta Foltán. – Nem tudom, hogy a párosunk tagjai miként tudták rendezni a gondolataikat, a rajtjuk nem sikerült olyan jól, utána viszont szívvel-lélekkel harcoltak, mindent kiadtak magukból, s talán… Boros Gergely is besegített nekik kicsit. Kolonics György 2008 nyarán bekövetkezett tragikus halála, és az ugyanazon a nyáron a pekingi olimpián párosban elért bronzérmet követően megint egy »C-hármas« egységünk ért el fantasztikus sikert… És abban is hiszek, hogy Gergely a világbajnoki címét megvédő férfi négyesünknek is segített, amely tulajdonképpen agyonverte a mezőnyt. Reménykedem abban, a srácok jövőre történelmet írnak azzal, hogy ugyanabban a felállásban három egymást követő vébén diadalmaskodnak.”

Férfi kajakban a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor alkotta négyesünk, valamint Kurucz és Fodor párosa egyaránt győzelemre esélyesként érkezett meg Poznanba, éppen ezért nagy csalódás, hogy mindkét egység lecsúszott a dobogóról.

Tóth Dávid

„Ezen a héten végig azt éreztem, hogy a kapufáról mindig kifelé pattan az a bizonyos labda – kezdte értékelését Tóth Dávid. – Az ötszáz négyes bombabiztos versenyszámunk volt, előzetesen azt gondoltam, nem lehet kérdéses: érmet szerzünk. Nyilván sok minden történt, ami befolyásolhatta a versenyzőket, Nádas Bencének hétfőn megszületett a gyermeke, aztán olyan gyászhírt kaptunk, ami az egész hangár hangulatát megpecsételte, és igazi próbatétel volt mindenkinek. Ők is többet vártak maguktól, de ez a négyes egész évben fantasztikusan teljesített, olyannyira, hogy a vébészereplés ellenére is megőrizte vezető pozícióját az olimpiai ranglistán. Nyilván sokkal több van ebben az egységben, az is kérdéses, hogy a jövő év miként alakul a srácoknak, az biztos, hogy a történteknek le kell ülepedniük, és menni kell tovább előre. Ugyanez igaz a párosunkra is, egész évben remekelt, ezúttal is jött a dobogót érő helyen, ám a srácok a cél előtt néhány méterrel lebillentek a hajóról, letámasztottak, és ennek következtében annyit lassultak, hogy megelőzték őket a csehek. Mindenki tudja, hogy mindkét egységünk sokkal többre képes, ami valamilyen szinten megnyugtató a hosszú távú célunk, a Los Angeles-i olimpia fényében.”

Női kajakban sem úgy alakult a vb, ahogyan szerettük volna, a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna alkotta négyes, valamint Hofer Bianka és Tölgyesi Flóra duója is csak a B-döntőben szerepelhetett.

„Nem tudták teljesíteni, ami akár elvárható lett volna tőlük. A párosunk a középfutamban jól ment, ám ez kevés volt az A-döntőhöz, nagyon fiatalok a lányok, rengeteg tapasztalatot kell még szerezniük, sokat tudnak fejlődni. A négyes a három világkupán elért negyedik hellyel és az Eb-ötödik szereplésével stabilan a középmezőnybe helyezte Magyarországot az olimpiai rangsorban. Ehhez képest nyilván hátralépés a mostani szereplés, születhetett volna jobb eredmény. Az egész női kajakszakágat tekintve azt gondolom, hogy újragondolásra és megreformálásra van szükség, meg kell találni a módját annak, hogyan erősíthetünk a csapaton” – szögezte le Tóth Dávid.

A szövetségi kapitányok természetesen kiemelték a többi érmesünk teljesítményét is, ne feledjük, hogy a királyszám olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros Európa-bajnoka, Kopasz Bálint ezúttal ezüstérmet szerzett, Csikós Zsóka vb-címet védett K–1 1000 méteren, Adolf Balázs (C–1 5000 m) ötödik vb-aranyát megszerezve a sportág örökös bajnokává vált, második helyen végzett női kenunégyesünk, valamint Csorba Zsófia (C–1 5000 m), Kiss Ágnes (C–1 500 m), Kőhalmi Emese (K–1 5000 m), Lucz Anna (K–1 200 m) és Varga Ádám (K–1 500 m).

Mindhárom színű éremből szereztünk egyet-egyet olimpiai számban, az első kvalifikációs év végéhez érve kajakban és kenuban sem állunk rosszul az ötkarikás rangsorban, ami összességében mindenképpen bizakodásra ad okot.

DOBOGÓSAINK

KAJAK

Férfiak

K–1 500 m: 2. Varga Ádám. K–1 1000 m: 2. Kopasz Bálint

Nők

K–1 200 m: 2. Lucz Anna. K–1 1000 m: 1. Csikós Zsóka. K–1 5000 m: 2. Kőhalmi Emese

KENU

Férfiak

C–1 1000 m: 1. Fejes Dániel. C–1 5000 m: 1. Adolf Balázs. C–2 500 m: 3. Kollár Kristóf, Juhász István. C–4 500 m: 1. Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel

Nők

C–1 500 m: 2. Kiss Ágnes. C–1 5000 m: 2. Csorba Zsófia. C–4 500 m: 2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia

PARA SZAKÁG (200 m)

Férfiak

KL1: 1. Kiss Péter Pál

Nők

KL2: 2. Varga Katalin GYORSASÁGI ÉS PARA VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN