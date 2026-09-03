Kajak-kenu ob: Szolnokon is győztek a poznani világbajnokok

A helyi klubot erősítő Csikós ráadásul duplázott, mert az egyes után a négyes tagjaként is aranyérmet szerzett, csakúgy, mint a paksi Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó, amely párosban és az Atomerőmű SE négyesével is a dobogó tetejére állhatott.

A férfi kajakosoknál egyesben Kollek Bálint, párosban a Noé Bálint, Varga Ádám egység, négyesben az MTK kvartettje nyerte meg a döntőt, míg a nőknél Magyar Emma Lili és Mészáros Anna győzött párosban. A női kenusoknál Zagyvai Borbála, illetve a vb-n is szerepelt Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős lett a magyar bajnok egy kilométeren.

A Duna Life Medical ob szombatig tart, pénteken az 500, a záró napon a 200 és 5000 méteres számokat bonyolítják le.

KAJAK-KENU OB, SZOLNOK

1000 M

FÉRFIAK

K–1

1. Kollek Bálint (Kovács Katalin Akadémia) 3:40.027 p

2. Erdélyi Tamás (Patent Győr) 3:41.637

3. Halmy Lőrinc (Újpesti TE) 3:43.079

K–2

1. Noé Bálint, Varga Ádám (Ferencvárosi TC) 3:17.474 p

2. Aradi Álmos Balázs, Aradi Bátor Gergő (Patent Győr) 3:17.594

3. Mitring Olivér Gábor, Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 3:23.656

K–4

1. MTK (Opavszky Márk, Béke Kornél, Mircse Zoltán Iván, Tamási Zsombor Ákos) 2:59.931

2. Kovács Katalin Akadémia 3:00.745

3. Patent Győr 3:01.143

C–1

1. Fejes Dániel (MTK) 3:57.678 p

2. Juhász István (Atomerőmű SE) 4:03.312

3. Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 4:05.232

C–2

1. Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 3:46.538 p

2. Molnár Csanád, Gyányi Milán (MVM Szegedi VSE) 3:47.412

3. Macz Benedek, Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 3:49.400

C–4

1. Atomerőmű SE (Kollár, Juhász, Pálfalvi Viktor Gyula, Besenyei Ádám) 3:25.878

2. MVM Szegedi VSE 3:26.164

3. Újpesti TE 3:30.878

NŐK

K–1

1. Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 4:00.187 p

2. Rendessy Eszter (Újpesti TE) 4:04.537

3. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 4:11.475

K–2

1. Magyar Emma Lili, Mészáros Anna (Újpesti TE) 3:50.541 p

2. Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála (Patent Győr) 3:51.039

3. Ujfalvi Laura, Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia) 3:54.461

K–4

1. KSI/Szolnoki Kajak-Kenu Klub (Kiskó Réka, Decsi Dorina, Csikós, Debreczeni Lora Szkarlett) 3:28.080

2. Patent Győr/DKSE Dunaújváros 3:29.524

3. Kovács Katalin Akadémia 3:29.760

C–1

1. Zagyvai Borbála (Kovács Katalin Akadémia) 4:37.585 p

2. Csorba Zsófia (Újpesti TE) 4:39.775

3. Horányi Dóra (Újpesti TE) 4:40.14

C–2

1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 4:14.065 p

2. Matkovics Lili Sára, Matkovics Vanda Zita (KSI) 4:15.821

3. Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE, Lágymányosi Spari Vízisport) 4:17.475