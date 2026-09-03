Kajak-kenu ob: Szolnokon is győztek a poznani világbajnokok

A helyi klubot erősítő Csikós ráadásul duplázott, mert az egyes után a négyes tagjaként is aranyérmet szerzett, csakúgy, mint a paksi Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó, amely párosban és az Atomerőmű SE négyesével is a dobogó tetejére állhatott.
A férfi kajakosoknál egyesben Kollek Bálint, párosban a Noé Bálint, Varga Ádám egység, négyesben az MTK kvartettje nyerte meg a döntőt, míg a nőknél Magyar Emma Lili és Mészáros Anna győzött párosban. A női kenusoknál Zagyvai Borbála, illetve a vb-n is szerepelt Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős lett a magyar bajnok egy kilométeren.
A Duna Life Medical ob szombatig tart, pénteken az 500, a záró napon a 200 és 5000 méteres számokat bonyolítják le.
KAJAK-KENU OB, SZOLNOK
1000 M
FÉRFIAK
K–1
1. Kollek Bálint (Kovács Katalin Akadémia) 3:40.027 p
2. Erdélyi Tamás (Patent Győr) 3:41.637
3. Halmy Lőrinc (Újpesti TE) 3:43.079
K–2
1. Noé Bálint, Varga Ádám (Ferencvárosi TC) 3:17.474 p
2. Aradi Álmos Balázs, Aradi Bátor Gergő (Patent Győr) 3:17.594
3. Mitring Olivér Gábor, Kolozsvári Brúnó (Patent Győr) 3:23.656
K–4
1. MTK (Opavszky Márk, Béke Kornél, Mircse Zoltán Iván, Tamási Zsombor Ákos) 2:59.931
2. Kovács Katalin Akadémia 3:00.745
3. Patent Győr 3:01.143
C–1
1. Fejes Dániel (MTK) 3:57.678 p
2. Juhász István (Atomerőmű SE) 4:03.312
3. Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 4:05.232
C–2
1. Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 3:46.538 p
2. Molnár Csanád, Gyányi Milán (MVM Szegedi VSE) 3:47.412
3. Macz Benedek, Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 3:49.400
C–4
1. Atomerőmű SE (Kollár, Juhász, Pálfalvi Viktor Gyula, Besenyei Ádám) 3:25.878
2. MVM Szegedi VSE 3:26.164
3. Újpesti TE 3:30.878
NŐK
K–1
1. Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 4:00.187 p
2. Rendessy Eszter (Újpesti TE) 4:04.537
3. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 4:11.475
K–2
1. Magyar Emma Lili, Mészáros Anna (Újpesti TE) 3:50.541 p
2. Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála (Patent Győr) 3:51.039
3. Ujfalvi Laura, Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia) 3:54.461
K–4
1. KSI/Szolnoki Kajak-Kenu Klub (Kiskó Réka, Decsi Dorina, Csikós, Debreczeni Lora Szkarlett) 3:28.080
2. Patent Győr/DKSE Dunaújváros 3:29.524
3. Kovács Katalin Akadémia 3:29.760
C–1
1. Zagyvai Borbála (Kovács Katalin Akadémia) 4:37.585 p
2. Csorba Zsófia (Újpesti TE) 4:39.775
3. Horányi Dóra (Újpesti TE) 4:40.14
C–2
1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 4:14.065 p
2. Matkovics Lili Sára, Matkovics Vanda Zita (KSI) 4:15.821
3. Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE, Lágymányosi Spari Vízisport) 4:17.475