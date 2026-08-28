Férfi kajaknégyesünk az ötödik helyen végzett a vb-n

„Ez a legstabilabb egység, amelyben valaha ültem. Ha meg tudjuk lépni az előttünk álló szükséges lépcsőfokokat, akkor rendkívül nehéz dolga lesz annak, aki meg akar előzni minket” – fogalmazott az olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok kajakos, Tótka Sándor a Nemzeti Sportnak július közepén, miután a négyesünkkel, Nádas Bencével, Fodor Bencével és Kurucz Leventével a portugáliai Eb-t, a szegedi és a montreali világkupaversenyt is megnyerte.

A srácok toronymagas favoritként érkeztek meg Poznanba a Málta-tavi regattapályára, az előfutamban a portugálok mögött a második helyen végeztek, majd a középfutamuk sem úgy sikerült, ahogyan azt szerették volna, a harmadik helyen értek célba. Jóllehet, utóbbi eredményben erősen közrejátszott a 42 évesen elhunyt korábbi világ- és Európa-bajnok kajakos, Boros Gergely szerda esti halálhíre, amely nagy lelki és mentális terhet tett a srácokra.

Egy napjuk volt arra, hogy összetegyék azt, amit eddig a poznani vb során nem sikerült. Majdnem a legszélén, a nyolcas pályáról rajtoltak, jól, hiszen a táv legelején a második helyen haladtak a németek mögött, akik meggyőző fölénnyel álltak az élre. Az ausztrálok és a portugálok is rákapcsoltak, nem tudták velük tartani a lépést a mieink, ráadásul a végén hajszállal a szerbek is megelőztek minket, így be kellett érnünk az ötödik hellyel.

Kiss Ágnes péntek délelőtt fantasztikus középfutam-győzelemmel hangolt C–1 500 méteren az olimpiai szám, a C–2 500 méter délutáni döntőjére. Régóta dolgoznak együtt Nagy Biankával azért, hogy az Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmük mellé megszerezzék életük első világbajnoki érmét párosban. Ehhez minden adott volt, remek évet tudhatnak maguk mögött, a brandernburgi vk-versenyt megnyerték, az Eb-n és Montrealban másodikok lettek, és Szegeden a harmadik helyen végeztek.

Nem úgy alakult a lányok futama, ahogyan azt szerették volna, a németek, a spanyolok és az ukránok mögött a negyedik helyen haladtak, tempót váltottak a fehéroroszok, a kínaiak és a moldovaiak is, Kiss Ágnesék nem tudtak feljebb lépni, hetedikként végeztek. A szám világbajnoka meglepetésre a német Carlotta Löske és Maike Jakob lett, legyőzve a vb- és Eb-címvédő ukrán Ljudmila Luzant és Anasztaszija Ribacsokot.

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A B-döntőben két egységünk volt érdekelt, női kajaknégyesünk (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) és Hodován Dávid (C–1 200 m) egyaránt másodikként ért célba, így a 11. helyen zárta a világbajnokságot.

GYORSASÁGI ÉS PARA KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

Péntek

Kajak

Férfiak

K–4 500 m. Vb: Németország (Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf, Tom Liebscher-Lucz) 1:23.95 perc, 2. Ausztrália (J. Van der Westhuyzen, P. Van der Westhuyzen, Fitzsimmons, Havard) 1:24.57, 3. Portugália (Goncalves, Ribeiro, Baptista, Casinha) 1:25.53, 5. Magyarország (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor) 1:26.00

Nők

K–1 1000 m.

K–4 500 m. Vb: Kína (Jü Si-meng, Jin Meng-tie, Vang Nan, Sen Sze-jü) 1:38.67, 2. Spanyolország (Ouzande, Val, Garcia, Pardo) 1:39.91, 3. Németország (Paszek, Hermanussen, Jagsch, Reinwardt) 1:39.93, …11. Magyarország (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) 1:41.68

Kenu

Férfiak

C–1 200 m. Vb: , …11. Hodován Dávid 44.19

C–1 1000 m.

Nők

C–2 500 m. Vb: Carlotta Löske, Maike Jakob (németek) 2:01.65, 2. Ljudmila Luzan, Anasztaszija Ribacsok (ukránok) 2:02.28, 3. Anhelina Bardanuszkaja, Inna Nyedelkina (fehéroroszok) 2:02.67, ...7. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 2:04.36

Para szakág (200 m)

Nők

VL 1.