Nemzeti Sportrádió

A tragédia ellenére hatból hat egységünk továbbjutott a kajak-kenu vb-n

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Poznan
2026.08.27. 11:28
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Varga Ádám magabiztos futamgyőzelemmel kezdett a Málta-tavi regattapályán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
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Gyorsasági szakágban hatból hat egységünk középfutamba jutott csütörtök délelőtt Poznanban, a Málta-tavi regattapályán zajló kajak-kenu világbajnokságon.

Noha az idő gyönyörű, kajakozáshoz szinte tökéletes volt csütörtök délelőtt, beárnyékolta a napot a szerda esti tény: baleset következtében, életének 43. évében elhunyt a világ- és Európa-bajnok kajakos, a szövetségben 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként tevékenykedő Boros Gergely.

Gyászba borult a magyar kajak-kenu család, de világbajnokságról van szó, a sportolóknak meg kellett próbálniuk elvonatkoztatni a megrendítő hírtől. 

„Gergely fantasztikus ember volt, fiatalkora óta ott lehettem pályafutása legjelentősebb állommásainál, mindenki igazi csapatemberként ismerte őt. Azt gondolná most, hogy a versenyzőknek az a feladata, hogy a vb-re koncentráljanak, tartozunk is neki azzal, hogy így teszünk, és a legjobbunkat nyújtjuk” – fogalmazott Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke a helyszínen.

Nem lehet azt mondani, hogy K–1 200 méteren könnyű előfutamba került a kétszeres Európa-bajnok Lucz Anna, hiszen a júniusi, montemori Európa-bajnokság első öt helyezettjéből négy itt indult. A végeredmény az első két helyen ugyanaz lett, mint Portugáliában: a dán Frederikke Mörke győzött, Lucz a második helyen ért célba, ami természetesen középfutamhelyet ért. 

Megérkezett a Málta-tóra az ezer egyesben kétszeres olimpiai ezüstérmes, K–1 500 méteren vb-második és háromszoros Európa-bajnok Varga Ádám is. Örült neki, hogy az ötszáz egyes előfutamában úgy is magabiztos sikert ért el, hogy nem kellett megszakadnia, ez nagy önbizalmat ad neki a folytatásra, s visszaigazolást arról, hogy valóban legalább olyan jó formában van, mint tavaly.

Boldog, hogy itt lehet élete első világbajnokságán a 18 esztendős Paragi Petra (C–1 200 m), aki közepesen elégedetten nyilatkozott az előfutamban elért harmadik helyét követően, leszögezve: lesz ez még jobb is a folytatásban.

Kisebb port kavart a vb előtt a kenusok szövetségi kapitányának, ifjabb Foltán Lászlónak azon döntése, hogy C–2 500 méteren nem az idei, portugáliai Eb-n bronzérmes Fejes Dániel, Hajdú Jonatán párost indítja a vb-n, hanem a tavaly világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, az idén a válogatón és a montreali vk-viadalon aranyérmes Kollár Kristófot és Juhász Istvánt. A srácok csütörtökön mutatkoztak be a vb-n, a biztos döntős szerepléshez meg kellett volna nyerniük a harmadik előfutamot, ez azonban nem jött össze nekik, harmadikként értek célba, csalódottságukat jól mutatta, hogy a nyilatkozatadástól tartózkodtak a futamot követően. Legközelebb a szombati középfutamban bizonyíthatnak. 

Erőre kapott a szél a kajak párosok futamait megelőzően, szemből kellett megküzdeni vele. Elsőként a hölgyeknek, az Eb-után kiírt válogatót meglepetésre megnyerő, 18 éves Hofer Biankának és 20 esztendős Tölgyesi Flórának nem úgy sikerült a futama, ahogyan azt szerette volna, a lányok a hetedik helyen csordogáltak át a középfutamba.

Következett az idei brandenburgi világkupaversenyen győztes, a szegedi vk-n és az Eb-n ezüstérmes Kurucz Levente és Fodor Bence. A srácok esélyeshez méltó pályát mentek, magabiztosan nyerve jutottak a középfutamba.

Kurucz Levente, a férfi K–2 es egységünk tagja
Jó formában éreztük magunkat, sokkal nagyobb szembeszél volt, mint szerdán a négyesben, ezzel hosszabb pályát is jöttünk, ami azért érződött, de szerencsére nem kellett minden kiadnunk magunkból, maximum nyolcvan százalékot, úgyhogy még sok van bennünk.
Fodor Bence, a férfi K–2 es egységünk tagja 
Az egész év olyan volt, hogy előzetesen az eddig elért eredményeket is csúcspontként írtam volna le, úgyhogy reméljük, hogy ezt fokozhatjuk a vb-n, és esetleg túlszárnyalhatjuk az eddigieket. Jó formában vagyunk, az előfutam alapján bármi megtörténhet.
VÉLEMÉNYEK

 

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