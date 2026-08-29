Férfi kenu négyesünk megvédte világbajnoki címét Poznanban!

A délelőtti borús, záporral fűszerezett időjárást napsütés váltotta szombat délután a Málta-tavi regattapályán, s a hátszél is megmaradt a döntős programcsomagra.

A királyszámban, férfi K–1 1000 méteren arra lehetett számítani, hogy a két extraklasszis, a szám olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros Európa-bajnoka, Kopasz Bálint, valamint a portugál legenda, az ezer méteren olimpiai ezüst- és bronzérmes, ugyancsak háromszoros világ-, és négyszeres Európa-bajnok Fernando Pimenta között dőlhet el a győzelem sorsa. Elég, ha csak annyit írunk: 2018 óta nem nyert rajtuk kívül más világbajnokságot ebben a számban.

A középfutamban Pimenta felé billent a mérleg nyelve, akkor Kopasz azt mondta, a szembeszél inkább a portugálnak kedvezett, viszont szombatra megfordult a széljárás, ami már a mi fiunknak fekszik jobban.

Pimenta, az ausztrál Thomas Green, Kopasz, ebben a sorrendben indult el a futam, 500 méternél is maradt ugyanez a sorrend, 750-nél Kopasz beérte Greent, Pimentával szemben fél hajónyi lemaradást könyvelhettünk el. Kopasz bekapcsolta a rakétákat, vajon elég lesz-e a győzelemhez? Csipegette a különbséget, végül azonban 22 századmásodperccel alulmaradt, s világbajnoki második helyet ért el, miközben Fernando Pimenta megszerezte pályafutása negyedik vb-címét a királyszámban, ezzel az örökrangsor második helyére kapaszkodva.

Kopasz Bálint világbajnoki ezüstérmes Poznanban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A rajtnál meghúztam a derekamat, de szerencsére az adrenalin elvitte a fájdalmat a táv közben, úgyhogy fájdalommentesen csinálhattam végig a döntőt, ráadásul úgy, ahogyan azt elterveztem. Nagyon jó állapotba tudtam kerülni, nem teljesen olyanba, mint amilyenre számítottam, szerettem volna fantasztikus formába lendülni, ez nem volt az, de csodálatos második hellyel zártam, úgyhogy boldog vagyok. Persze, nyilván így, hogy nagyon kevésen múlt a győzelmem, kell néhány nap, amíg leülepednek bennem az események” – fogalmazott Kopasz Bálint az eredményhirdetést követően.

Kiss Ágnesnek nem úgy alakult a fő versenyszáma C–2 500 méteren Nagy Biankával, ahogyan azt szerette volna, a lányok péntek délután a hetedik helyen végeztek. Kiss legutóbb 2021-ben 16 esztendősen versenyzett egyesben világbajnokságon, itt Poznanban újfent sor került rá, C–1 500 méteren szépíthetett, abban a számban, amelyben Magyarországnak még egyetlen érme sincs a vb-kről. Az előjelek meglehetősen biztatóak voltak, a magyar lány az elő- és a középfutamot egyaránt megnyerte.

A négyes pályáról rajtolhatott, jól sikerült a kezdés, a második helyen haladt a kanadai Sophia Jensen mögött. Tisztán látszott, hogy kettejük között dőlhet el a vb-cím sorsa, kapaszkodott a magyar lány, 150 méterrel a vége előtt hajszállal talán meg is előzte riválisát, ám Jensen jól váltott, megnyerte a világbajnokságot, Kiss Ágnes ezüstérmet szerzett.

Kiss Ágnes is világbajnoki ezüstérmet szerzett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Fotó: Szigetváry Zsolt

„Nagyon jól sikerült a pálya eleje, és remek négyszáz métert mentem, csak épp ez ötszáz méteres verseny volt. A végét nagyon sajnálom, nem tudtam megoldani, ilyet nem engedhetek meg magamnak, úgyhogy ezért kicsit csalódott vagyok. Vasárnap jön a négyes döntője, szeretnék boldogan kiszállni a hajóból a végén” – értékelt Kiss Ágnes a helyszínen.

Fejes Dániel jól tette, hogy a C–1 500 méter péntek délelőtti középfutamában tartalékolt, délután ugyanis fantasztikus világbajnoki címet szerzett ezer egyesben. Az A-döntős szereplése így sem forgott kockán, a harmadik helyen kvalifikálta magát az éremfutamba.

A rajtot kiválóan kapta el, fél távnál a brazil Isaquias Guimaraes Queirozzal, az ezer méterben Fejessel holtversenyben győztes cseh Martin Fuksával és a moldovai Serghei Tarnovshival haladt szinte egy vonalban. A brazil ellépett a többiektől, egyedül Fuksa foghatta be, neki sem sikerült, Fejes Dániel az utolsó 150 méterre kicsit elfogyott, és a nyolcadik helyen ért célba.

Fejes Dániel nem pihenhetett, a döntős programcsomag végén újfent jelenése volt, mégpedig a világbajnoki címvédő férfi négyes tagjaként. Kollár Kristóffal, Juhász Istvánnal és Hajdu Jonatánnal megnyerték az előfutamot, biztató előjelekkel vághattak neki a finálénak. Rögtön az élre álltak a srácok, az oroszok és a spanyolok igyekeztek tapadni rájuk, de ezúttal sem lehetett tartani a lépést a mieinkkel, akik rendkívül magabiztos versenyzéssel megvédték világbajnoki címüket!

A másik pénteki világbajnokunk, a K–1 1000 méteren győztes Csikós Zsóka is bizonyíthatott szombaton, az olimpiai szám, az ötszáz egyes fináléjában. A szám aktuális világ- és Európa-bajnoki bronzérmese elmondta, idén jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a rövidebb távra, és megígérte, a vb során most először jól kapja el a rajtot!

Nos, ez ezúttal sem jött össze neki, fél hajó hátránnyal kezdett. A német Pauline Jagsch állt az élre, próbálta vele tartani a lépést az új-zélandi Aimee Fisher, az ausztrál Natalia Drobot, a kanadai Michelle Russel és a lengyel Anna Pulawska – Csikós igyekezett felzárkózni, a hatodik helyről egyet sikerült előrelépnie, Russelt megelőzve ötödikként ért célba.

Az Opavszky Réka, Horányi Dóra alkotta női 200-as kenukettesünk a gyengébben sikerült, negyedik hellyel zárult előfutamot követően meggyőzően szerepelt a középfutamban, az első helyen jutott tovább az A-döntőbe. A hölgyek a nyolcas pályáról rajtoltak, hajtottak, nem tudtak ottragadni a közvetlen élbolyon, végül szoros versenyben hetedikként zártak.

Egészen érdekes úton jutott el a döntőig a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin (KL2). Ahogyan arról szerdán beszámoltunk, a sportoló az előfutamot megelőzően vízbe borult, emiatt nem tudott időben megjelenni a rajtnál, így kizárták. A szövetség óvást nyújtott be az ügyben, ezt a versenybizottság elutasította, a döntéssel szemben a szövetségi kapitány, Hajdu Botond fellebbezett, aminek a zsűri helyt adott, Varga Katalin így a pénteki középfutamban rajthoz állhatott, és győzött is. Következhetett a finálé szombat délután. Az tisztán kirajzolódott, hogy a brit Charlotte Henshaw-t nem lehet megfogni, viszont mögötte stabilan másodikként haladt Varga, aki – noha a végére elkészült az erejével – megőrizte pozícióját, így ezüstérmet szerzett.

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

Szombat

Kajak

Férfiak

K–1 200 m. Vb: Andrea Di Liberto (Olaszország) 34.15 másodperc, Marko Dragoszavljevics (Szerbia) 34.72, 3. Carlos Arevalo (Spanyolország) 34.98, …17. Balogh Gergely 35.90

K–1 1000 m. Vb: Fernando Pimenta (Portugália) 3:24.39 perc, 2. KOPASZ BÁLINT (MAGYARORSZÁG) 3:24.61, 3. Thomas Green (Ausztrália) 3:25.80

Nők

K–1 500 m. Vb: Pauline Jagsch (Németország) 1.47.55, 2. Aimee Fisher (Új-Zéland) 1:48.02, 3. Natalia Drobot (Ausztrália) 1:48.58, ...5. Csikós Zsóka 1:49.92

Kenu

Férfiak

C–1 500 m. Vb: Isaquias Guimaraes Queiroz (Brazília) 1:46.08, 2. Martin Fuksa (Csehország) 1:46.32, 3. Csi Boven (Kína) 1:47.10, ...8. Fejes Dániel 1:48.88

C–4 500 m. Vb: MAGYARORSZÁG (Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel, edző: Bedecs Ferenc, Dömötör István) 1:29.44, 2. Oroszország (Korovaskov, Boc, Sarov, Arszenov) 1:30.69, 3. Spanyolország (Garcia, Martínez, Fontán, Dominguez) 1:30.97

Nők

C–1 500 m. Vb: Sophia Jensen (Kanada) 2:00.78, 2. KISS ÁGNES (MAGYARORSZÁG) 2:02.80, 3. Alena Nazdrova (Fehéroroszország) 2:04.80

C–2 200 m. Vb: Julija Truskina, Inna Nyedelkina (Fehéroroszország) 42.26, 2. Shokhsanam Sherzodova, Nilufar Zokirova (Üzbegisztán) 42.52, 3. Suaj Csang-ven, Lin Ven-csün (Kína) 42.65, ...7. Opavszky Réka, Horányi Dóra 43.37

Para szakág (200 m)

Férfiak

KL 1. Vb: KISS PÉTER PÁL (MAGYARORSZÁG, edző: Gombos Dániel) 46.35, 2. Luis Cardoso da Silva (Brazília) 47.25, 3. Alekszandr Ilicsev (Oroszország) 48.39, …5. Suba Róbert 48.55

VL2. Vb: Steven Haxton (Egyesült Államok) 49.71, 2. Fernando Rufino de Paulo (Brazília) 51.34, 3. Igor Tofalini (Brazília) 51.87, …12. Suba Róbert 53.62

Nők

KL2. Vb: Charlotte Henshaw (Nagy-Britannia) 48.32, 2. VARGA KATALIN (MAGYARORSZÁG) 51.66, 3. Anja Adler (Németország) 51.67

KL3. Vb: Hope Gordon (Nagy-Britannia) 45.53, 2. Nelia Barbosa (Franciaország) 45.65, 3. Felicia Laberer (Németország) 46.48, ...7. Molnár Nikoletta 49.26