Csikós Zsóka: Nem meg kellett, meg akartam nyerni!

– Csikós Zsóka megvédte a világbajnoki címét! Ráadásul izgulnunk sem kellett a befutónál…

– Még mindig nem jutott eszembe, hogy el kellene rajtolni, de holnap, esküszöm, sikerül! Szerencsére nagyon jó tempót tudtam jönni, és megtartottam a pozíciómat, ennek nagyon örülök. Magabiztosabb voltam, mert délutánra leült a szél, örülnék, ha ez szombaton is így maradna – mondta Csikós Zsóka.

– Az elő- és középfutam alapján nehéz lett volna önnél nagyobb esélyest találni ebben a számban. Úgy gondolt erre a döntőre, hogy meg kell nyernie?

– Nem azt mondanám, hogy meg kellett nyernem: én meg akartam nyerni. Nem mondom, hogy idén erre a számra készültünk, tavaly könnyebb volt, hogy ötezer méteren is indultam, így került előtérbe az ezer méter is. De még mindig felülről építkezünk az ötszázra. Tök sokat készültünk együtt egyébként Fejes Danival az ezer és az ötszáz méterre is, tudtuk húzni egymást!

– Az olimpiai szám, az ötszáz egyes még hátravan. Hogy tekint a szombati fináléra?

– Érdekes, mert az Eb-n azt láttam, hogy nagyon megerősödött az ezer méter, kiváló időket mentek, ezért arra számítottam, hogy a vébé is hasonló lesz, azonban mégsem indultak el azok a riválisok, akikre számítottam. Ma még próbálom élvezni a győzelmemet, de mentálisan készülök az ötszázra, idén ez a szám volt az előtérben, így sokkal többet is várok magamtól. Bízom benne, hogy el tudok rajtolni, onnantól nem lesz gond!