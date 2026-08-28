Nemzeti Sportrádió

Fejes Dániel: Végre befelé pattant a labda!

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Poznan
2026.08.28. 16:49
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Fotó: Kovács Péter
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kajak-kenu Kajak-kenu vb Poznan
A C–1 1000 méteren világbajnok Fejes Dániellel beszélgettünk a gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság helyszínén, Poznanban, a Málta-tavi regattapályán az eredményhirdetést követően.

– Világbajnoki cím kenu egyes ezer méteren! Jól mutatott a dobogó tetején!
– Én is keresem a szavakat. Marha jó érzés volt, de egyébként van bennem egy kis üresség most, hogy ez sikerült. Éreztem, hogy bennem van, főleg a középfutam után, egyelőre mégsem tudom elhinni és felfogni. Fantasztikus, hogy végre nekem is eljátszották a himnuszt, nagyon köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzátett.

– Ennyire szoros, kemény befutót azért ritkán látunk…
– Végre befelé pattant a labda! A befutó után nem tudtam, hogy első vagy második lettem-e, csak a medálceremónia felé menet tudtam meg például azt, hogy nem Petrovval, hanem Fuksával nyertem holtversenyben. Az ujjongás, a hajócsapkodás elmaradt, de egyébként ezt nem is vártam magamtól. Nagyon fájt a pálya, viszont remek volt megélni, hogy a végén azt éreztem, van bennem még erő, és a dobogóért vagy az első helyért csatázom.

– Illusztris társaságba szerzett helyet, Parti János, Tatai Tibor, Wichmann Tamás, Pulai Imre és Vajda Attila után ön a hatodik magyar, aki C–1 1000 méteren világbajnoki címet szerzett. Hogy tekint erre?
– Hihetetlen belegondolni! Felmerült köztünk, kenusok között már, hogy nagyon rég nyertünk olimpiai számban. Remélem, hogy ezzel áttörtük a gátat, és innentől egyesben és párosban is jönnek az aranyak! 

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kajak-kenu Kajak-kenu vb Poznan
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