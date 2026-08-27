Munkabalesetben vesztette életét a korábbi világbajnok magyar kajakos – sajtóhír

Reggel a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) beszámolt róla, hogy 42 éves korában elhunyt Boros Gergely, aki sportolóként világ- és Európa-bajnok kajakos volt, majd hat évig a szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott.

A Tolna megyei hírportál, a teol.hu beszámolója szerint este fél hét körül történt a tragédia Pakson, ahol Boros éppen egy tervezett padelpálya kialakításán dolgozott.

A rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint az augusztus 26-án, este fél hét körül történt haláleset miatt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A tragédia pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.

Az Index további részleteket tudott meg az ügyről. A portál beszámolója szerint egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra.

A tragikus balesetre Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár is reagált a hivatalos Facebook-oldalán.