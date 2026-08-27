Nemzeti Sportrádió

Munkabalesetben vesztette életét a korábbi világbajnok magyar kajakos – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.27. 11:27
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Munkabalesetben hunyt el Boros Gergely (Fotó: Dömötör Csaba)
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kajak-kenu gyász baleset Boros Gergely
A Tolna megyei hírportál beszámolója szerint munkabaleset következtében hunyt el Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos.
Kajak-kenu
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Gyász: 42 éves korában elhunyt a magyar világ- és Európa-bajnok kajakos

Boros Gergely 2018 és 2024 között a szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott.

Reggel a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) beszámolt róla, hogy 42 éves korában elhunyt Boros Gergely, aki sportolóként világ- és Európa-bajnok kajakos volt, majd hat évig a szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott.

A Tolna megyei hírportál, a teol.hu beszámolója szerint este fél hét körül történt a tragédia Pakson, ahol Boros éppen egy tervezett padelpálya kialakításán dolgozott. 

A rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint az augusztus 26-án, este fél hét körül történt haláleset miatt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A tragédia pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.

Az Index további részleteket tudott meg az ügyről. A portál beszámolója szerint egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra.

A tragikus balesetre Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár is reagált a hivatalos Facebook-oldalán.

 

kajak-kenu gyász baleset Boros Gergely
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