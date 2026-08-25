Kajakozóink megismételhetik Poznanban tavalyi vb-remeklésüket

Két helyen változott kajakválogatottunk összetétele a júniusi, montemori Európa-bajnoksághoz képest: K–1 1000 méteren Csikós Zsóka Poznanban megpróbálhatja megvédeni világbajnoki címét, ebben a számban Portugáliában Kőhalmi Emese Európa-bajnok lett. A másik változás női párosunkat érintette, az Eb-n még Csikós szerepelt Ujfalvi Laurával, Tóth Dávid szövetségi kapitány azonban úgy döntött, ebben a számban válogatót ír ki, amelyen meglepetésre két ifjú lány, a 18 éves Hofer Bianka és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra diadalmaskodott.

„Az áprilisi válogatón győztes egység a szegedi világkupaversenyen nem jutott be az A-döntőbe, az Eb-n pedig a hatodik helyen végzett, az elvárást ezzel nem teljesítették a lányok, ezért új válogatót írtam ki. Szerintem Bianka és Flóra, sőt az edzőjük is meglepődött azon, hogy nyerni tudtak, olyan párosról van szó, amely a válogatón ült össze második alkalommal. Nem tudjuk, mire képesek, azóta rengeteget fejlődtek – hogy ez mire lesz elég, jó kérdés. Örömteli lenne az A-döntőbe jutás, ott kvázi bármi megtörténhet, de reálisan nézve azt mondanám, ha eljutnak odáig, a mezőny közepén zárhatnak. Az biztos, hogy az edzéseken egyesben és párosban is nagyon biztatóan teljesítettek, szóval van bennük potenciál” – nyilatkozta a kajakozók szövetségi kapitánya, Tóth Dávid a Nemzeti Sportnak.

Tóth Dávid (Fotó: Török Attila, archív)

Kajakválogatottunk a portugáliai Eb-n három-három arany- és ezüst-, valamint két bronzérmet szerzett. Nem sokkal később jól szerepelt a montreali világkupaversenyen is, aztán kezdetét vette a közvetlen felkészülés a világbajnokságra: „A vk-versenyre is felkészülési versenyként tekintettünk, ugyanakkor az olimpiai ranglista miatt hozni kellett a pontokat négyesben és egyesben is. Noha a világkupák jelentősége felértékelődött, az év fő versenye természetesen a vébé. Értékes heteket tudhatunk magunk mögött, Dunavarsányban és Szolnokon is edzőtáboroztunk, egyedül Kopasz Bálint edzett külön, Szegeden. Mindenki el tudta végezni azt a munkát, amit tervezett az edzőjével, szóval bízom abban, hogy a sportolók ki tudják hozni magukból az idei legjobb teljesítményüket Poznanban.”

A szövetségi kapitány úgy látja, jó formában vannak a versenyzők, készen állnak a világbajnokságra: „Csikós Zsóka a tavalyi évhez hasonlóan idén is a szezon előrehaladtával lépked egyre feljebb, a fiúknál Kopasz Bálint kiemelkedő állapotban van, ahogyan a férfi négyesünk is, amely az idei négy nemzetközi versenyből hármat megnyert. Úgy látom, tovább fejlődött az egység, bízom abban, hogy ezúttal is sikerül győznie – ahogyan eddig, úgy most is kis különbségek várhatók, reméljük, nem most fordul a kocka. A férfi ötszáz párosunk is rendkívül stabil volt idén, mindenképpen érmes helyezést várok a srácoktól.”

Kajakozóink a tavalyi, milánói vb-n nyolc érmet, négy aranyat, két-két ezüstöt és bronzot szereztek – a férfiak között az összes versenyszámban ünnepelhettünk dobogóst. Hogy erősödött-e a válogatott tavalyhoz képest, arról Tóth Dávid a következőképpen vélekedik: „Noha minden számban érmet szereztünk Milánóban, úgy vélem, férficsapatunk még erősebb lett, vagy legalábbis biztatóbb előjelekkel vághat neki a versenynek, mint tavaly. A női mezőnyben tavaly a páros és a négyes sem sikerült jól, a tizedik és a hetedik helyezésnél mindenképpen előrébb kell végeznünk idén. A tavalyinál erősebb, kiélezettebb viadalra számítok, ettől függetlenül azt mondom, megismételhetjük a szereplésünket, azaz hazatérhetünk négy arany-, két-két ezüst- és bronzéremmel.”

A gyorsasági és para világbajnokság szerda délelőtt kezdődik Poznanban, szerdán és csütörtökön elő- és középfutamokat rendeznek, a döntős programcsomagokra pénteken, szombaton és vasárnap kerül sor.