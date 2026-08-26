Csikós Zsóka K–1 1000 méter után 500-on is futamot nyert a vb-n

Legutóbb 2021-ben, a koppenhágai világbajnokságon, mindössze 16 esztendősen szerepelt kenu egyesben vb-n Kiss Ágnes. Most, a délelőtt, Nagy Biankával C–2 500 méteren elért előfutamgyőzelmet követően ismét bizonyíthatott C–1-ben, 500 méteren. Kiss rendkívül magabiztos versenyzést mutatott be, elsőként ért célba, amivel középfutamba jutott.

Hasonlóképpen Fejes Dániel, aki az ezer métert követően ötszáz méteren is másodikként jutott tovább az előfutamból.

A tavalyi világbajnokságon ötszáz egyesben bronzérmes Csikós Zsóka idén negyedik alkalommal versenyzett az olimpiai számban, egyszer állt dobogóra, a portugáliai Európa-bajnokságon harmadik helyen végzett. Az előfutam első rajtját visszafújták, a másodikkal már nem volt gond, Csikós féltávnál stabilan vezetett, az előnyét nem herdálta el, így K–1 1000 méter után ötszázon is futamgyőztesként jutott középfutamba.

Bemutatkozott a királyszám olimpiai, háromszoros világ- és Európa-bajnoka, a címvédő Kopasz Bálint is, akinek oda kellett tennie magát a futamgyőzelemért, amit végül rutinosan el is ért.

„Kemény volt, de nem baj, mert holnap nem kell versenyeznem, szóval ki tudom pihenni magam. Szembeszél volt, aminek egy előnye van: több oxigénhez jutok. Kemény a mezőny, folyamatosan jönnek fel a fiatalok, én mindenesetre mindent megteszek azért, hogy a rengeteg befektetett munka eredményben is megmutatkozzon” – nyilatkozta Kopasz Bálint.

Erőt demonstrált világbajnoki címvédő, Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta kenunégyesünk, amely meggyőző futamgyőzelemmel jutott A-döntőbe.

A finálé nem jött össze egyből Opavszky Rékának és Horányi Dórának (C–2 200 m), a középfutam viszont igen, lévén a negyedik helyen ért célba.

Parasportolóink közül Suba Róbert (VL2), Mazug Nikoletta (KL3) és Molnár Nikoletta (KL3) középfutamba jutott. Varga Katalin (KL2) vízbe borult, emiatt nem tudott megjelenni a rajtnál, és kizárták.