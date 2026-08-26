„Lötyög” a víz, a szél is játszadozik, de kajak-kenusaink eddig minden akadályt sikerrel vettek a vb-n

Körülöleli a természet a Málta-tavat, amely kuriózumnak számít, hiszen nagy területen fekszik el, lényegében Poznan belvárosában. Nem csoda, hogy kihasználják a helyiek, a nyugodt természetközeli séták mellett megannyi szórakozási lehetőséget is nyújt a környék. S hát nem utolsósorban immár negyedik alkalommal ad otthont a kajak-kenu világbajnokságnak.

A komplexum bő 25 évre visszarepít minket az időben, ez mégsem elvesz, mindinkább hozzátesz a hangulathoz. Tavaly világkupaversenyt rendeztek itt, meglehetősen alacsony vízállással, ezúttal ezzel nincs gond, viszont a magyarok közül elsőként bemutatkozó, a C–1 1000 méter előfutamában második Fejes Dániel meg is említette, hogy így kicsit már lötyögött a vízfelület.

Egyből egy középfutamba jutás, jöhetett férfi kajak négyesünk, amely abszolút favoritként szerepel a vb-n, lévén az idei négy nemzetközi megméretésből (a szegedi, a brandenburgi és a montreali vk, valamint a montemori Eb) hármat megnyert. Az egység vezérevezőse, Nádas Bence nem kevés lelki plusszal érkezett meg Poznanba, hiszen felesége, a hozzá hasonlóan világ- és Európa-bajnok Nádas (Kiss) Blanka hétfőn életet adott közös gyermeküknek, Bendegúznak. A srácok (Nádas mellett Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor ül a hajóban) remekül kezdtek, fél távnál még vezettek, a frissesség azonban hiányzott, a portugálok lehajrázták őket, így a második helyen értek célba. Semmi gond, a középfutamra csiszolhatják a gépezetet!

Férfi kajak négyesünk második helyen végzett az előfutamában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ahogyan a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta ifjú női kajak négyesünk is, amely előfutam-harmadikként jutott tovább.

Olimpiai negyedik, Európa-bajnok kenu kettesünk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka élt azzal a lehetőséggel, hogy futamgyőztesként A-döntőbe juthat: magabiztos sikerrel diadalmaskodott, a lányokért így legközelebb a szombati fináléban szoríthatunk.

„A víz nagyon lötyögött, és a bal oldali szél kicsit meglepett minket, de alapvetően rendben volt, várjuk, hogy szombaton mindent kiadhassunk magunkból!” – szögezte le Kiss Ágnes a helyszínen.

Bemutatkozott címvédőnk, az idei, szegedi és brandenburgi vk-n K–1 1000 méteren aranyérmes Csikós Zsóka is, aki az előfutamból erőt demonstrálva, több mint három másodperces előnnyel került be a középfutamba.

Kétszázas versenyzőinknek sem okozott gondot az előfutam, Hodován Dávid (C–1) és Balogh Gergely (K–1) egyaránt másodikként került középfutamba.

Parasportolóink remekeltek KL1-ben, Kiss Péter Pál az első, Suba Róbert a második előfutamot megnyerve kvalifikálta magát a döntőbe.