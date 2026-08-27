Gyász: 42 éves korában elhunyt a magyar világ- és Európa-bajnok kajakos

Boros, aki pályafutása elején kosárlabdázott is a kajakozás mellett, a 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K–2 1000 méteren. A 2004-es poznani kontinensbajnokságon Európa-bajnok lett a K–4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában, az U23-asok mezőnyében olimpiai számban, K–4 1000 méteren győzött. A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában, és a felnőtt Eb-n is gyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K–1 200 méteren.

2007-ben világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban, majd a következő években is a válogatott tagja volt, Dombi Rudolffal 2014-ben vb-ezüstöt nyert K–2 500 méteren. 2017 tavaszán fejezte be a versenyszerű sportot.

Visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

Boros Gergelyt az MKKSZ saját halottjának tekinti.