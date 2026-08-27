Nemzeti Sportrádió

„Örökre a szívemben leszel, barátom”– sportolótársak búcsúznak Boros Gergelytől

V. J.V. J.
2026.08.27. 13:09
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Boros Gergely 1984–2026 (Fotó: Nemzeti Sport, 2010)
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Mint beszámoltunk róla, szerdán elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos – sajtóhírek szerint munkabalesetben vesztette életét. A közösségi médiában sportolótársak búcsúznak tőle.

„Reggel óta nem tudom felfogni és elfogadni azt, ami veled történt tegnap – írta közösségi oldalán Nádas Bence olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakos. – Amikor 2014-ben megismertelek, egy vidám, vicces, céltudatos, segítőkész és családszerető embert ismertem meg. Mindig is felnéztem rád és arra, amit képviselsz. Nem tudok olyasvalakit említeni, aki ne ezt gondolta volna rólad, mert aki ismert, az tudta, hogy milyen kincs is vagy. Örökre a szívemben leszel, barátom. A közös edzések, versenyek, edzőtáborok és az önfeledt ünneplések emlékei tovább élnek bennem.”

Kucsera Gábor kétszeres világbajnok kajakos megrendítő napra ébredt.

„Ma van a születésnapom, egy nap, amit örömmel kellene ünnepelnem, fogadva a jókívánságokat. Mégis, valami egészen más ez a nap – a szívemben mély űr tátong a tragédia miatt, amit nehéz elhinni. Számtalan nemzetközi versenyen vettünk részt, és együtt lettünk Európa-bajnokok, együtt harcoltuk ki az olimpiai kvótát Szegeden, és rengeteg kalandot éltünk át edzőtáborokban, világversenyeken. Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri!”

„Felfoghatatlan veszteség érte a magyar kajak-kenu családot” – fogalmaz közleményében a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia.

„Hálásak vagyunk azért a kiemelkedő és áldozatos szakmai munkáért, amellyel a Kajak-kenu Módszertani Központ felállítását támogatta, és amely során szorosan együttműködhettünk vele Akadémiánkon. Személyében nem csupán egy kiváló szakembert, hanem egy végletekig elkötelezett kollégát veszítettünk el.”

„Pár hete öleléssel búcsúztam Tőled! Nem gondoltam, hogy az lesz az utolsó. Nagyon fogsz hiányozni” – írta Sors Tamás kétszeres paralimpiai bajnok úszó.

 

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