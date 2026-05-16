Hoki-vb: Finnország–Magyarország

2026.05.16. 16:15
Sebők Balázs szerezte az idei vb első magyar gólját (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott finn jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A magyar férfi jégkorong-válogatott a finnek ellen kezdi meg szereplését a svájci jégkorong-vilábajnokságon. Kövesse figyelemmel a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 4–1 (0–0, 3–1, 1–0) – élőben az NSO-n!
Zürich, Swiss Life Arena. 9069 néző. V: Björk (svéd), Wannerstedt (német) – Jonsson (svéd), Rampír (cseh)
FINNORSZÁG: Korpisalo – Heinola, Vaakanainen / Lehtonen, Jokiharju / Määttä, Matinpalo / Saarijärvi – Manninen, Barkov, Puljujärvi / Puistola, Lundell, Hämeenaho / Kuokkanen, Raty, Erholtz / Mäenalanen, Björninen, Merelä. Szövetségi kapitány: Antti Pennanen
MAGYARORSZÁG: Vay – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Tornyai, Kiss R. – Horváth B., Sebők, Terbócs / Papp K., Hári, Sárpátki / Erdély, Szongoth, Sofron / Nemes, Ravasz, Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 27–10 (8–5, 19–5)
Emberelőny-kihasználás: – ill. – 

 

 

 

 

