Kajak-kenu: Kiss Ágnes és Csikós Zsóka három, Fejes Dániel két arannyal zárta a szegedi válogatót

A szegedi kajak-kenu válogatóverseny pénteki zárónapja a párosok jegyében zajlott, hiszen a négy fináléból háromban is duók mérték össze erejüket 500 méteren. A kakukktojás a férfi kenusok 1000 méteres távja volt, ebben az előfutamok során Adolf Balázs érte el a legjobb időt, viszont a másik középdöntőben az ugyancsak esélyesek közé tartozó 500-as győztest, Fejes Dánielt némi meglepetésre megelőzte Gyányi Milán, míg Hajdu Jonatánt kizárták.

A többi számban nem történt meglepetés, hacsak az nem, hogy az egyesben gyengélkedő olimpiai bronzérmes Pupp Noémi és Fojt Sára a legjobb idővel került a döntőbe, tőlük azonban mindössze egy tizedmásodperccel maradt el Gombás Alíz és Pető Hanna, míg a másik előfutamot Ujfalvi Laura és Csikós Zsóka úgy is kényelmesen nyerte meg, hogy három másodperccel voltak lassabbak Puppnál és Fojtnál. Gazsó Alida viszont betegség miatt végül itt nem tudott elindulni Lucz Annával. A férfi kajak ketteseknél az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence és tavaly pihenőt tartó Tótka Sándor jutott a legjobb idővel a fináléba, a női kenusoknál pedig az egyesben domináló Kiss Ágnes és Nagy Bianka lapátolt a leggyorsabban.

A délutáni program a paraversenyzők és a sárkányhajók döntőivel indult, immár verőfényes napsütésben, s bár fújt némi szél, ez nem volt zavaró. Aztán megszületett az első meglepetés: a férfi kajak ketteseknél ugyanis Nádast és Tótkát megelőzte az a Kurucz Levente, aki a tavalyi vb-n Nádassal lett világbajnok, most meg Fodor Bencével lehajrázták riválisukat. A nőknél elmaradt a nagy csata: Pupp és Fojt csak a nyolcadik lett, míg Ujfalvi és az immár harmadik aranyánál tartó Csikós győzött Gombás és Pető előtt.

A női kenusoknál nem borult a papírforma: Kiss Ágnes is triplázott, párja, Nagy Bianka pedig két ezüst után állhatott fel a dobogó tetejére. A férfiaknál kiderült, hogy Fejes erősen tartalékolt délelőtt, mert a fináléban meggyőző teljesítménnyel győzött Adolf és Juhász István előtt.

A két hét múlva esedékes szegedi világkupán a mostani versenyszámok első két-két helyezettje indulhat majd.

KAJAK-KENU VÁLOGATÓ, SZEGED

Férfiak

K–2 500 méter: 1. Kurucz Levente, Fodor Bence (Kovács Katalin Akadémia) 1:26.743 perc, 2. Nádas Bence, Tótka Sándor (MVM Szegedi VSE, UTE) 1:27.089, 3. Mircse Zoltán, Szabó Vilmos (MTK, KSI SE) 1:27.815

C–1 1000 m: 1. Fejes Dániel (MTK) 3:47.562, 2. Adolf Balázs (FTC) 3:51.896, 3. Juhász István (Atomerőmű SE) 3:53.308

Nők

K–2 500 m: 1. Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka (Kovács Katalin Akadémia, Szolnoki KKK) 1:40.339, 2. Gombás Alíz, Pető Hanna (Patent Győr, Kovács Katalin Akadémia) 1:41.685, 3. Decsi Dorina, Szegedi Angelina (Szolnoki KKK, FTC) 1:44.757

C–2 500 m: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 1:53.202, 2. Takács Kincső, Horányi Dóra (Patent Győr, UTE) 1:58.670, 3. Győre Panna, Molnár Csepke (MTK, MVM Szegedi VSE) 2:06.146