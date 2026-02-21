Doncic remekelt a Los Angeles-i NBA-derbin, Jokicsék pontrekorddal zúzták szét a Portlandet

A Clippers jól kezdett a Lakers vendégeként, de aztán a hazaiak már az első negyedben tíz pont fölé pumpálták előnyüket, és magabiztosan vezettek egészen a harmadik játékrész derekáig. Addigra fokozatosan elillant a 15 pontos fór, a Clippers nagy munkával szorossá tette a hajrát, más kérdés, hogy az i-re nem sikerült feltenni a pontot, Nicolas Batum triplája az utolsó pillanatokban célt tévesztett – a Lakers hárompontnyit megőrzött az előnyéből.

Luka Doncic a 38 pontjából 12-t a rendkívül kiélezett utolsó negyedben szerzett; volt 11 asszisztja is. Austin Reaves 29 ponttal zárt, LeBron James 13 ponttal és 11 gólpasszal – érdekesség, hogy a Doncic, Reaves, James trió a sérülések miatt csupán 11-edszer játszhatott együtt ebben az idényben. Az utolsó öt percet bokasérülés miatt kihagyni kényszerülő Kawhi Leonard 31 ponttal finiselt a Clippersben, az előző nap kiválót nyújtó új szerzemény, Bennedict Mathurin megint eljutott 26 pontig, de ő meg kipontozódott a végjátékra.

Nikola Jokics már az első negyedben 19 pontot dobott, a nagyszünetben a Denver 82–53-ra (!) vezetett Portlandben – sejthető volt, hogy ez az este csemege lesz a statisztikusok számára. A Nuggets 157 pontnál állt le, ez a franchise történetének leggazdagabb idegenbeli termése, míg ebben az idényben egyelőre ligarekord. Jokics 32 ponttal, kilenc lepattanóval és hét assziszttal fejezte be 29 és fél perces küldetését, Jamal Murray 25 pontot szerzett, a Blazers kevésbé látványos lőlapját Jrue Holiday (19) vezette.

Nemcsak a Denver, hanem a Milwaukee is kiadós pontgyártást rendezett vendégként: 139-cel keserítette el a New Orleanst, Cam Thomas és ⁠Ryan Rollins 27-27 pontot szerzett, Kevin Porter Jr. 25-öt. A Washington is százharminc fölé hatolt, két nap alatt másodszor is megverte az Indianát, ezúttal a két karriercsúcsot elérő Alondes Williams (25 ⁠pont, 10 lepattanó) volt a főszereplő.

A Cleveland nem rendezett ekkora parádét, de behúzta a Charlotte elleni idegenbeli meccset is, úgyhogy idénybeli leghosszabb győzelmi sorozata immár hét mérkőzést számlál. Donovan Mitchell 32, Jarrett Allen 26 pontot tett be a közösbe, James Harden pedig 18 ponttal és nyolc assziszttal teljesítette ötödik meccsét a Cavsben – egyelőre nagyon hasznos igazolásnak tűnik! A kilences sikerszériája után harmadszor vesztő Hornetsben Kon Knueppel hét triplát behajítva 33 pontig jutott.

A címvédő Oklahomából továbbra is hiányzik a sérült Shai Gilgeous-Alexander és Jalen Williams, de a Brooklyn legyőzése nélkülük sem okozott gondot. A cseresorból előlépő Jared McCain 21 pontot szerzett, Chet Holmgren 15 ponttal és hét lepattanóval zárt.

A Miami üdvözölhetett egy fontos visszatérőt: a bordasérülés miatt 15 meccset kihagyó Tyler Herro ereje teljében kezdte újra, a kispadról beszállva 24 ponttal vezette győzelemre csapatát az Atlanta otthonában. Bam Adebayo 17 pontja mellé nyolc pattanót szedett, Norman Powell 15 pontot dobott, odaát Jalen Johnson tripla duplája (16 pont, 16 lepattanó, 11 assziszt) semmit sem ért a hazaiaknak.

A Minnesotában ketten is egészen kiváló teljesítménnyel rukkoltak ki a csapat sorozatban harmadik győzelme érdekében: Anthony Edwards 40 pontot szórt (16/30), Rudy Gobert erős dupla duplával (22 pont, 17 lepattanó) jelentkezett a Dallas ellen. A Mavs nagyon rossz formában van, sorozatban tizedszer vesztett.

A Memphis a nagyszünetben még 12 pontos hátrányban volt a Utah ellen, de a fordulás után sikerült elkerülnie, hogy sorozatban ötödször is kikapjon. Olivier-Maxence Prosper 23, GG Jackson 20 ponttal vette ki a részét a régen várt győzelemből.

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Cleveland Cavaliers 113–118

Memphis Grizzlies–Utah Jazz 123–114

Washington Wizards–Indiana Pacers 131–118

Atlanta Hawks–Miami Heat 97–128

Minnesota Timberwolves–Dallas Mavericks 122–111

New Orleans Pelicans–Milwaukee Bucks 118–139

Oklahoma City Thunder–Brooklyn Nets 105–86

Los Angeles Lakers–Los Angeles Clippers 125–122

Portland Trail Blazers–Denver Nuggets 103–157