Csikós Zsóka: Bármi történjék, én már nyertem

– Nagyon magabiztosan nyerte meg a futamait. Hogyan értékeli a nyitó napot?

– Szerencsére minden nagyon jól alakult – kezdte Csikós Zsóka Milánóban. – Ezer méteren nyilván szerettem volna nyerni, mert az egyből döntőt jelentett, s egyben presztízskérdés is volt. Az idő nem számított, csak az, hogy nyerjek. Ötszázon is az volt a terv, hogy minél előrébb végezzek, középfutamonként valószínűleg két erősebb versenyző kap helyet, úgyhogy remélem, viszonylag megoldható futamba kerülök.

– Úgy tűnt, az ötszáz méterben is maradt némi tartalék.

– Nem alakult tökéletesen a pálya, megzavart, hogy visszalőtték a rajtot, nagyon hullámzik a víz, össze-vissza fúj a szél, szóval nehéz alkalmazkodni. Nem volt életem pályája, az utolsó százon próbáltam kicsit kiengedni, és tartani a helyem, hiszen az a lényeg, hogy a középfutam, s remélhetőleg a döntő jól sikerüljön.

– Újdonsült háromszoros Európa-bajnokként érkezett Milánóba, élete első vébéjére. Mennyit kellett foglalkoznia a mentális felkészüléssel?

– Elég sokat, de erre az egész évben próbáltunk nagy hangsúlyt fektetni. Tavaly ez eléggé hiányzott, megcsorbult a szezon végére. Próbáltunk úgy odaállni erre a világbajnokságra, hogy bármi történjék, én már nyertem. És nem az Eb-sikerek miatt, hanem az egész évvel, ami fantasztikusan alakult.