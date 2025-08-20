Nemzeti Sportrádió

Csikós Zsóka: Bármi történjék, én már nyertem

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Milánó
Vágólapra másolva!
2025.08.20. 16:00
null
Címkék
kajak-kenu kajak-kenu vb Csikós Zsóka Milánó
Csikós Zsóka K–1 1000 méteren a döntőbe, az olimpiai számban, 500 méteren az előfutamba jutott tovább szerdán, a milánói Idroscalón zajló világbajnokságon. A helyszínen értékelte a napot, s arról is szót ejtett, milyen volt háromszoros Európa-bajnokként készülni pályafutása első vb-jére.

– Nagyon magabiztosan nyerte meg a futamait. Hogyan értékeli a nyitó napot?
– Szerencsére minden nagyon jól alakult – kezdte Csikós Zsóka Milánóban. – Ezer méteren nyilván szerettem volna nyerni, mert az egyből döntőt jelentett, s egyben presztízskérdés is volt. Az idő nem számított, csak az, hogy nyerjek. Ötszázon is az volt a terv, hogy minél előrébb végezzek, középfutamonként valószínűleg két erősebb versenyző kap helyet, úgyhogy remélem, viszonylag megoldható futamba kerülök.

– Úgy tűnt, az ötszáz méterben is maradt némi tartalék.
– Nem alakult tökéletesen a pálya, megzavart, hogy visszalőtték a rajtot, nagyon hullámzik a víz, össze-vissza fúj a szél, szóval nehéz alkalmazkodni. Nem volt életem pályája, az utolsó százon próbáltam kicsit kiengedni, és tartani a helyem, hiszen az a lényeg, hogy a középfutam, s remélhetőleg a döntő jól sikerüljön. 

– Újdonsült háromszoros Európa-bajnokként érkezett Milánóba, élete első vébéjére. Mennyit kellett foglalkoznia a mentális felkészüléssel?
– Elég sokat, de erre az egész évben próbáltunk nagy hangsúlyt fektetni. Tavaly ez eléggé hiányzott, megcsorbult a szezon végére. Próbáltunk úgy odaállni erre a világbajnokságra, hogy bármi történjék, én már nyertem. És nem az Eb-sikerek miatt, hanem az egész évvel, ami fantasztikusan alakult. 

Kapcsolódó tartalom

Kopasz Bálint: Idén eddig nem eveztem ennél rosszabb pályán

A kajak-kenu vb szerdai nyitó napján hat egységünk a döntőbe jutott, további tizenhárom hajónk a középfutamban bizonyíthat.

Rendőrök vittek Milánóban a kajak-kenu vb helyszínére

Az egyik orosz kajakos úgy döntött, jó ötlet az evezőjével megkocogtatni a rendőr melletti ablakot. Kár volt.

„Ha megcsinálják, amit edzésen, akkor megemelhetjük a kalapunkat”

Szerdán kezdődik Milánóban az 50. kajak-kenu világbajnokság.

„Minden idők egyik legerősebb futama jön össze”

Kiss Ágnes és Nagy Bianka sokat tanult a racicei Eb-n történtekből, és újult erővel vágott neki a héthetes világbajnoki felkészülésnek.

 

kajak-kenu kajak-kenu vb Csikós Zsóka Milánó
Legfrissebb hírek

Kopasz Bálint: Idén eddig nem eveztem ennél rosszabb pályán

Kajak-kenu
49 perce

Rendőrök vittek Milánóban a kajak-kenu vb helyszínére

Kajak-kenu
21 órája

„Ha megcsinálják, amit edzésen, akkor megemelhetjük a kalapunkat”

Kajak-kenu
Tegnap, 9:16

Kurucz Levente: Mindenképp dobogót akarunk!

Kajak-kenu
2025.08.17. 11:08

Csipes Ferenc nem kért lakást, nem is kapott

Népsport
2025.08.17. 10:04

Gazsó Alida Dóra: Jött a lehetőség, örülök, hogy éltem vele

Kajak-kenu
2025.08.15. 12:44

Kajak-kenu: 78 magyar versenyző indul az ORV-n

Utánpótlássport
2025.08.14. 13:55

A síkvízi kajak-kenu vb-n nyolc, a maratoni vb-n kilenc magyar paraversenyő indul

Kajak-kenu
2025.08.12. 19:23
Ezek is érdekelhetik