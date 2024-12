Csipes Tamara és Varga Ádám az év kajakosa, Csipes Ferenc 2024 legjobb edzője

Ünnepelni jöttek össze, hiszen volt mit! Kajak-kenusaink 2024-ben összesen 129 érmet, ebből 54 aranyat nyertek az olimpián, a paralimpián, a világ- és az Európa-bajnokságokon.

Ennek fényében érthető tehát, hogy Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke boldogan értékelt köszöntőjében: „Eljött az ünneplés ideje, fantasztikus esztendőt és olimpiai ciklust tudhatunk magunk mögött. Amikor ünneplünk, akkor köszönetet mondunk – ez most sincs másképp, hálás vagyok mindazokak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sportágunk Párizsban sem hozott szégyent a nagy elődökre. A hét érem önmagáért beszél, a kajak-kenu Magyarország elmúlt harminc évének legsikeresebb olimpiai sportága, 1996-tól napjainkig húsz arany-, tizenhárom ezüst- és tizenkét bronzérmet nyertünk, amivel még az úszókat is megelőzzük, Wladár Sándor elnök úrral szoktunk ezzel viccelődni, természetesen neki is elküldöm ezt a statisztikát.”

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára úgy fogalmazott: „Mindig örömmel, felöltődötten érkezem ide, kicsit zavarba is tudok jönni, mert a fő irány mindig a dicséret. Ez most sincs másképp, a MOB-nak megnyugtató a sportág eredményessége, az itt folyó munka, az alázat és a hozzáállás. Előremutató, hogy utánpótlásban is olyan eredmények születnek, amelyekre lehet alapozni.”

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László rendkívül elismerően nyilatkozott a kajak-kenu idei sikereiről, emellett boldogan konstatálta, hogy amióta a sportág szerepel a paralimpiai programban, mindig volt magyar érmes a játékokon.

A köszöntőket követően öt kategóriában összesen 21 elismerést adtak át az esztendő legjobbjainak, először díjazták a SUP-ozókat is. A gyorsasági szakágban férfi kajakban a Párizsban 1000 méteren ezüstérmes Varga Ádám, férfi kenuban az egyéniben hetedik és párosban hatodik Adolf Balázs, női kajakban a játékokról két ezüst- és egy bronzéremmel hazatérő Csipes Tamara, míg női kenuban az egyéniben B-döntős, kettesben negyedik Kiss Ágnes Anna kapta meg a megtisztelő címet. Az év edzőjének Csipes Ferencet választották meg.

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Az év legjobbjai

Gyorsasági

edző: Csipes Ferenc

női kenu: Kiss Ágnes Anna

férfi kenu: Adolf Balázs

női kajak: Csipes Tamara

férfi kajak: Varga Ádám

Paraszakág

edző: Pruzsina István

női sportoló: Varga Katalin Eszter

férfi sportoló: Kiss Péter Pál

Utánpótlás

edző: Tóth Petra

női kenu: Matkovics Vanda és Paragi Petra

férfi kenu: Kurczina Máté és Mitropulosz Iliász

női kajak: Pető Hanna

férfi kajak: Hidvégi Zalán

Maratoni

edző: Gulj Attila

női kenu: Kisbán Zsófia

férfi kenu: Soltész Péter

női kajak: Kiszli Vanda

férfi kajak: Boros Adrián és Erdélyi Tamás

SUP

edző: Fejes Zsuzsanna

női sportoló: Kocsis Csillag

férfi sportoló: Szabó Zénó

Különdíj

Az Év Sárkányhajóedzője: Reményi Péter