Párizs 2024: Gazsó, Csipes, Kopasz, Varga és Takács is bejutott a délutáni kajak-kenu döntőkbe

A középdöntőkkel kezdődött a szombati kajak-kenu versenynap a párizsi olimpián. Az első magyar versenyző, aki hajóba ült, Gazsó Alida Dóra volt a női kajak egyesek 500 méteres versenyének harmadik középfutamban. A magyar kajakos bár nem kapta el jól a rajtot, hamar ledolgozta hátrányát, a táv második felének már a második helyről vágott neki, és 1:49.76-os idővel futamgyőztesként zárt, megelőzve a belga Hermien Peterst és a portugál Teresa Portelát.

Következett a negyedik, egyben utolsó középfutam a kajak egyesek 500 méteres versenyében Csipes Tamarával a főszerepben. A kétszeres olimpiai bajnok magyar versenyző prímán kapta el a rajtot, már száz méter után magabiztosan állt az élen. A folytatásban hirtelen felcsapó hullámok sem zavarták meg Csipest, aki végig vezetve, még az erejével is tartalékolva nyerte meg a középfutamot és jutott a döntőbe 1:48.07-es idővel. A második helyen a kanadai Michelle Russell, a harmadikon a svéd Linnea Stensils fejezte be a futamot.

A női kajak egyesek 500 méteres középdöntőinek befejeztével pedig eldőlt: a délutáni döntőkben két magyar versenyzőért, Gazsó Alida Dóráért és Csipes Tamaráért is szoríthatunk.

A nők után a férfiak következtek, elsőként a férfi kajak egyesek 1000 méteres középfutamán volt a sor Kopasz Bálinttal a mezőnyben. Honfitársunk közepesen kapta el a rajtolt, s az első méterek után a negyedik, majd a második helyen haladt, majd a hajrához közeledve már az első helyért küzdött portugál riválisával, Fernando Pimentával. Fej fej mellett haladt a két versenyző, miközben a többiek is felzárkóztak, ám ez sem zavarta meg Kopaszt, aki 3:28.76-os idővel megnyerte a középfutamát.

Varga Ádám a férfi kajak egyesek 1000 méteres második középfutamban következett, és 750 méter után az ötödik helyen haladt. Az argentin Agustín Vernice és a spanyol Adrián del Río kezdett a legjobban, ám a fél távos mérőponthoz érve már hat hajó is szinte együtt haladt. Vagyis nem lehetett biztosra menni, és Varga ezt tudta is: taktikusan tartotta magát a mezőnnyel, ám a végén megindította a hajrát. Az utolsó 100 méteren már a futamgyőzelemért ment Varga, olyannyira, hogy 3:27.92-es idővel meg is nyerte a versenyt. Vernice lett a második, a cseh Josef Dostal pedig a harmadik.

A férfiak két középfutama után az is kijelenthető, hogy Kopasz Bálint és Varga Ádám is bejutott a délutáni döntőbe. És újabb pozitívum, hogy eddig az összes versenyzőnk futamgyőztesként kvalifikálta magát a döntőbe.

Kis szünet után következtek a női kenu egyesek 200 méteres középfutamai elsőként Kiss Ágnessel. A magyar kenus nem kezdett rosszul, ennek ellenére nem állt továbbjutó helyen az első méterek után. Honfitársunk a végére próbált erősíteni, de hiába, mert a többiek is így tettek, így 47.01-es idővel a 8. helyen ért célba. Ezzel pedig nem jutott a döntőbe.

A kenu egyesek 200 méteres második középfutamában – a délelőtti kajak-kenus program zárásaként – Takács Kincső következett. A 30 éves kenus előzetesen nem számított esélyesnek a futamában, bravúrra lett volna szüksége a továbbjutáshoz. Az elején nagyon együtt haladt a mezőny, Takács a hetedik helyen haladt, hajráznia kellett a bravúrhoz. A végére ezt meg is tette: a 4. helyen ért célba 46.37-es idővel, s ezzel bejutott a döntőbe.

A délelőtti kajak-kenu program ezzel véget ért. A kajak egyeseknél Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Kopasz Bálint és Varga Bálint is futamgyőztesként jutott be a döntőbe. A kenu egyeseknél Kiss Ágnes nem jutott tovább, Takács Kincső viszont nem kis bravúrt végrehajtva kvalifikálta magát a kora délutáni fináléba.

KAJAK-KENU

Középdöntők

Női K–1 500 – Gazsó Alida Dóra futamgyőztesként jutott a döntőbe

Női K–1 500 – Csipes Tamara futamgyőztesként jutott a döntőbe

Férfi K–1 1000 – Kopasz Bálint futamgyőztesként jutott a döntőbe

Férfi K–1 1000 – Varga Ádám futamgyőztesként jutott a döntőbe

Női C–1 200 – Kiss Ágnes a 8. helyen végzett futamában, nem jutott a döntőbe

Női C–1 200 – Takács Kincső a 4. helyen végzett futamában, és bejutott a döntőbe

Döntők

13.00: női K–1 500 (A-döntő: Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra)

13.20: férfi K–1 1000 (A-döntő: Kopasz Bálint; Varga Ádám)

13.50: női C–1 200 (A-döntő: Takács Kincső; B-döntő: Kiss Ágnes)