Nemzeti Sportrádió

ICEHL: egy meccsre eltiltották a Fradi finn játékosát

2026.10.19. 17:05
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Jussi Tammela egy meccset lesz kénytelen kihagyni (Fotó: Dömötör Csaba)
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osztrák jégkorongliga Jussi Tammela ICEHL Ferencváros
Egy mérkőzésre szóló eltiltást és 200 eurós (72 600 forint) bírságot kapott a ferencvárosi Jussi Tammela az osztrák jégkorongliga fegyelmi bizottságától.

Túlzott keménység miatt egymeccses eltiltást és 200 eurós büntetést kapott az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencváros játékosa, Jussi Tammela. A finn légiós a Klagenfurt elleni vasárnapi, hosszabbításban 3–2-re megnyert mérkőzésen botját két kézben fogva, fejmagasságban taglózta le az üres helyre bemozgó Nicholas Petersent, amiért öt perc plusz végleges kiállítást kapott.

Tammela így nem léphet pályára szerdán a Villach otthonában, legközelebb majd szombaton, a Pustertal Wölfe elleni hazai találkozón játszhat.

 

osztrák jégkorongliga Jussi Tammela ICEHL Ferencváros
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