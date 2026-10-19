ICEHL: egy meccsre eltiltották a Fradi finn játékosát

Túlzott keménység miatt egymeccses eltiltást és 200 eurós büntetést kapott az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencváros játékosa, Jussi Tammela. A finn légiós a Klagenfurt elleni vasárnapi, hosszabbításban 3–2-re megnyert mérkőzésen botját két kézben fogva, fejmagasságban taglózta le az üres helyre bemozgó Nicholas Petersent, amiért öt perc plusz végleges kiállítást kapott.

Tammela így nem léphet pályára szerdán a Villach otthonában, legközelebb majd szombaton, a Pustertal Wölfe elleni hazai találkozón játszhat.