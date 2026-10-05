Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: kedden műtik a súlyos térdsérülést szenvedő debreceni orosz légióst

2026.10.05. 16:37
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Pavel Varfolomejev (Fotó: Facebook/DEAC Jégkorong)
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sérülés Pavel Varfolomejev DEAC DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Kedden műtik a vasárnap súlyos térdsérülést szenvedő Pavel Varfolomejevet, az Erste Ligában szereplő DEAC orosz jégkorongozóját.

Pavel Varfolomejevet – aki tíz szezont húzott le a világ második legerősebb bajnokságában, a KHL-ben – vasárnap, a DVTK Jegesmedvék otthonában rendezett összecsapás 46. percében Szirányi Bence ütközte le térddel. A hazaiak védője kétperces kiállítást kapott, az addig két gólt szerző Varfolomejevet pedig azonnal kórházba kellett szállítani.

Vaszjunyin Artyom, a debreceniek vezetőedzője hétfőn az MTI-nek elmondta, hogy pontos diagnózis csak akkor lesz, amikor kedden megoperálják. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy jobb térde alatt eltörött és levált a porc, sérült a szárkapocscsont, a sípcsont és a térdszalag.

„Szinte biztos, hogy számára véget ért az idény, és csak reméljük, hogy játszhat még. Nem tudom, lehet-e őt pótolni. Még nem volt csúcsformában, de már így is három pontot szerzett négy mérkőzés alatt. A vadonatúj térdvédőjén a térdkalácsot védő kemény műanyag teljesen behorpadt, akkora volt az ütközés ereje” – hangsúlyozta Vaszjunyin.

Varfolomejev a 27. és a 29. percben is eredményes volt, egy korábbi meccsen pedig gólpasszig jutott.

A magnyitogorszki születésű csatár 324 KHL-találkozón 133 pontot termelt.

 

sérülés Pavel Varfolomejev DEAC DVTK Jegesmedvék Erste Liga
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