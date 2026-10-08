Az éllovas Corona Brasov négygólos előny után csak a hosszabbításban nyert az Erste Ligában

Az előző idényben döntős, jelenleg listavezető brassóiak az első és a második harmadban is két-két gólt lőttek, ezzel szinte már eldőlni látszott a magyar bajnoki címvédő BJAHC elleni hazai összecsapásuk. A vendégek azonban a 44. percben betaláltak, és bő tíz perc leforgása alatt kiegyenlítettek. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek harmadik percében David Levin gólja hazai győzelmet ért.

Az Erste Ligában címvédő Gyergyói HK Császár Hunor duplájával kerekedett a hetedik mérkőzésén is pont nélkül maradó, sereghajtó FEHA19 fölé.

A magyar bajnoki ezüstérmes Debrecen úgy nyert minimális különbséggel az SC Csíkszereda otthonában, hogy a házigazdák a 56. percben szépítettek, és a hajrában két és fél percre a kapusukat is levitték, de egyenlíteniük már nem sikerült. A Csíkszeredának ezzel három győzelem után megszakadt a hazai veretlenségi sorozata.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–4 (2–0, 2–0, 0–4, 1–0) – hosszabbítás után

Brassó, 752 néző. V: Soós, Bandi (romániai), Gottlibet, Chinde (román).

BRASSÓ: Adorján – Haaranen (1), Wardley 1 / Mesikämmen (1), O. Williams 1 / Boriszenko, Bors / Kovács Előd – Valchar (1), WELSH (2), D. LEVIN 2/ ROKALY SZ. (2), Részegh T., Mihály Á. / Rokaly-Boldizsár 1, Kóger (1),Van Vormer / Máthé, Gecse, A. Vasile. Edző: Strenk Hunor

BJAHC: Kiss D. – SZABÓ B. (2), Szabó Dániel (1) / Karjaleinen, Boros / Varga A., Varga Á. / Percic – Nádasy 1, NAGY G. 1 (1), Zapernick / Molnár B., NAGY KRISZTIÁN 1 (1), Nádor / Kiss Cs. (1), Keresztes 1, Zimányi (1) / Bóna, Weidemann, Balogh. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 48–29. Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 4/2.

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Én szeretném leginkább tudni, mi történt a harmadik harmadban… Az első kettőben domináltunk, sok helyzetünk volt, több gólt is üthettünk volna. Nem szabadott volna megtörténnie, hogy négygólos előnyből hagyjuk kiegyenlíteni az ellenfelet.

Kangyal Balázs: – Az első negyven percben mentálisan és gyorsaságban is kevesek voltunk. Aztán a harmadik harmadban mutattunk valami különlegeset. Büszke vagyok arra, hogy felálltunk ekkora hátrányból.

Gyergyói HK (romániai)–FEHA19 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Gyergyóremete, 968 néző. V: André (romániai), Árkovics, Kolláth, Kacsó-Casiadi (romániai).

GYERGYÓ: RINNE – Imre, Fejes / Horváth A., Sárpátki / János, Szabó T. / Molnár Á. – AMBRUS G. (2), CSÁSZÁR 2, BODÓ (2) / Sándor-Székely, Tranca, Razvan Timaru / Orban, Ravasz, Ádám / Salamon R., Csiszer, Simon. Edző: Szilassy Zoltán

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Falus / Dóczi, Deák / Szabó P., Angyaláti / Bánhegyi, Bajkó – Magosi, Alapi, Mihalik G. / Keceli-Mészáros, Karó, Schwartz / Pallós, Blasits, Pallag-Bozsák / Farkas L., Dobai. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 33–16. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0.

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Az első két játékrészben nagyon sok időt töltöttünk a támadóharmadban, de nem akart jönni a második gól, aminek persze megvan az oka. Annak örülök, hogy a védekezésünk jó volt.

Tokaji Viktor: – Az elsőben csak túléltünk, a második harmadban már helyzeteink is voltak. Az utolsó játékrészben magunkra találtunk, többet korcsolyáztunk, de a helyzeteinket nem sikerült gólra váltani.

SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Csíkszereda, 953 néző. V: Filip (román), Kis-Király, Borsos (romániai), Szabó Dávid.

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – SALLÓ, KRISTÓ / Kovács E., Láday / Szekeres, Salamon Z. / Szopos – Péter B. (1), Ágoston, Becze / Fodor Cs. 1, Galoha, Lehtimaki / Silló, Rokaly N., Bíró / Mic, Márton B., Márton T. Edző: Staffan Lundh

DEAC: HETÉNYI Z. – Mártonffy 1, Usztyinyenko / Szécsi, Bukor / Jurkovics, Haranghy / Varga M. – Németh Z. (1), SHENFELD (1), CULIGIN 1 / Tóth R., Kovács Alex, Varga B. / Kovács Alpár, Sztyepanov, Kulesov / Ördög (1), Görbe. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 33–27. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG

Staffan Lundh: – Kemény meccs volt. Az elején gyorsabban játszott a DEAC, szerencsénk volt, hogy csak 1–0-ra vezetett. Egyre javult a játékunk, egyre többet korcsolyáztunk és ütköztünk, apróságokon múlott a meccs.

Vaszjunyin Artyom: – Nehezen találtunk rá az ellenfél kapujához vezető útra. Meglepő, de mégis azt mondhatom, uraltuk a meccset, illett volna többször betalálnunk. A végén hősiesen védekeztünk, és jókor jöttek Hetényi Zoltán bravúrjai is.