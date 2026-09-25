Nagy Kristóf bravúrjaival ferencvárosi győzelem az újonc ellen az osztrák hokiligában

HÁROMBÓL HÁROM. Ezzel a mérleggel kezdett újoncként a HC Milano az osztrák központú hokiligában. A pénteki mérkőzést megelőzően a Ferencváros mindössze egyszer lépett jégre az idényben, akkor a Ljubljana nyert a Tüskecsarnokban.

A milánóiak szerdán még a Vorarlberg otthonában játszottak, majd a csütörtök nagy részét buszon töltötték Magyarország felé, így a pihentség az FTC mellett szólt. Ebből a szempontból nem jött jól, hogy a zöld-fehérek az első tíz percben három kiállítást is összegyűjtöttek, így a kezdeti lendület gyorsan megtört. Ám ez nem jelentett akkora gondot végül, hiszen Nagy Kristóf és a védelem jól állta a rohamokat, sőt emberhátrányban Aku Kestilä ugorhatott ki, ez kimaradt, ahogy a túloldalon Nick Caamano és Giordano Finoro ziccere is. A Milánó pontos passzokkal építette támadásait, de a Ferencváros játékosai sem akartak lemaradni, jó mérkőzést láthattak a nézők. A második harmad is kiegyenlített játékkal kezdődött, ám ahogy telt az idő, az olaszok akcióiban több veszély volt, a harmad közepén emberhátrányban is kiléphettek a vendégek, Caamano hatalmas helyzeténél ismét jött a Nagy-bravúr. A játékrész végén majdnem a magyar csapaté lett az utolsó szó, de Carter Savoie és Laskawy Ferenc nem tudott túljárni Jacob Smith eszén.

A jég a 42. percben tört meg, méghozzá egy szép ferencvárosi góllal. Rasmus Bengtssontól indult az akció a vendégek harmadában, majd a kapuvasnál álló Savoie egyből passzolt a középen érkező Davis Silyéhez, aki a kapuba bombázott. Az idényben először vezetett a Ferencváros, sőt először került hátrányba a HC Milano is. Próbált magasabb fokozatba kapcsolni a milánói együttes, de közben a hazai ellenakciókban is megvolt a veszély. Nagy Kristóf ihletett formában védett, Aku Kestilä és Rasmus Heljanko üres kapura betalált a hajrában, az FTC 3–0-re megverte az eddig hibátlan újoncot.

Hosszú idegenbeli túrán a Fehérvár A Hydro Fehérvár AV19 pénteken elindult ausztriai túrájára, szombaton az ICEHL-ben viszonylag szokatlan időpontban, 14.30-kor lép jégre Ted Dent gárdája Innsbruckban, míg vasárnap 17 órától a Pioneers Vorarlberg otthonában vizitál a gárda. A két feladat közül az első tűnik nehezebbnek, hiszen az Innsbruck bár három lejátszott mérkőzést követően eggyel kevesebb pontot – szám szerint kettőt – szerzett a Fehérvárnál, legutóbb, a Red Bull Salzburg otthonából hozott el két pontot. Igaz, a bikák pocsékul rajtoltak, de onnan győzelemmel távozni mindig nagy fegyvertény. Ismerős arcok lesznek szombaton a túloldalon, ugyanis tavaly a Volánban játszott Justin Richards és Joel Messner is, akik az új állomáshelyükön nem is kezdtek rosszul, előbbi három, utóbbi két pontot termelt már az idényben. A Fehérvár eddig egy mérkőzésén nem szerzett csak pontot, azonban rendes játékidős győzelme sincsen még, szerdán hiába vezetett kétszer is Bécsben, az osztrákok mindkét alkalommal egyenlítettek, majd megnyerték a szétlövést. Ha a mérkőzések lezárásában feljavulnak Terbócs Istvánék, akkor szép hétvége előtt állhat a Volán.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

FTC-Telekom–Milano HC (olasz) 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

Budapest, Tüskecsarnok, 1245 néző. Vezette: Hronsky (szlovák), Kovács P, Muzsik

FTC: NAGY K. – BENGTSSON (1), Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás, Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE (2), SILYE 1, Laskawy / Dobos, Rönni, Heljanko 1 / Mihalik, KESTILÄ 1, Schlekmann / Galajda, Tóth G. Edző: Timo Saarikoski

MILANO: SMITH – Valentine, Grant / Dello, Wylie / Albis, Gios / Pietroniro – Colle, MCKEGG, Chiodo / CAAMANO, MCLAUGHLIN, Hannoun / Saracino, Frycklund, Finoro / Houde, Cuglietta, Madaschi. Edző: Doug Shedden

Kapura lövések: 30–26

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Graz99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–2 – hosszabbítás után

Red Bull Salzburg (osztrák)–EC Villach (osztrák) 2–4

Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák) 3–7

Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–3