Nemzeti Sportrádió

Hétéves börtönbüntetésre ítélték a korábbi sznúkervilágbajnokot

R. P.R. P.
2026.09.29. 18:25
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Graeme Dott börtönbe megy (Fotó: Getty Images)
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snooker szexuális zaklatás sznúker Graeme Dott
Az edinburghi Legfelsőbb Bíróság szexuális zaklatás vádjában bűnösnek találta Graeme Dottot – számoltak be a hírről a legnagyobb brit médiumok, így a BBC és Sky Sports is. A korábbi sznúkervilágbajnokot hétéves börtönbüntetésre ítélték. Dott ártatlannak vallotta magát.

Az ítélet szerint Dott általános iskolás korú gyermekeket zaklatott. Egy fiatal lányt 1993 és 1996 között, és egy fiút is 2006 és 2010 között. A kislány mindössze kilencéves volt, amikor az abúzus kezdődött, a kisfiú pedig csak hét.

A lány azt vallotta, hogy Dott fogdosta, valamint a nemi szervét is mutogatta neki. A kisfiút – amikor Dott már világbajnok volt – szintén többször molesztálta zuhanyzóban és autóban is. A tárgyalás során Dott végig következetesen tagadta, hogy illetlenül viselkedett az áldozatokkal.

Dott tehát hét évre börtönbe vonul, ráadásul törölték a nevét a sznúker Hírességek Csarnokából.

Dott jelentős karriert tudhatott magáénak. A világbajnoki címe mellett még kétszer szerepelt vb-döntőben, de Ronnie O’Sullivantől és Neil Robertsontól is kikapott. 2007-ben megnyerte a China Opent. Pályafutása során 271-szer lökött száz fölötti bréket, ebből kétszer érte el a 147-es maximumot.

 

snooker szexuális zaklatás sznúker Graeme Dott
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