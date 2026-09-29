Hétéves börtönbüntetésre ítélték a korábbi sznúkervilágbajnokot

Az ítélet szerint Dott általános iskolás korú gyermekeket zaklatott. Egy fiatal lányt 1993 és 1996 között, és egy fiút is 2006 és 2010 között. A kislány mindössze kilencéves volt, amikor az abúzus kezdődött, a kisfiú pedig csak hét.

A lány azt vallotta, hogy Dott fogdosta, valamint a nemi szervét is mutogatta neki. A kisfiút – amikor Dott már világbajnok volt – szintén többször molesztálta zuhanyzóban és autóban is. A tárgyalás során Dott végig következetesen tagadta, hogy illetlenül viselkedett az áldozatokkal.

Dott tehát hét évre börtönbe vonul, ráadásul törölték a nevét a sznúker Hírességek Csarnokából.

Dott jelentős karriert tudhatott magáénak. A világbajnoki címe mellett még kétszer szerepelt vb-döntőben, de Ronnie O’Sullivantől és Neil Robertsontól is kikapott. 2007-ben megnyerte a China Opent. Pályafutása során 271-szer lökött száz fölötti bréket, ebből kétszer érte el a 147-es maximumot.