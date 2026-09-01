Jégkorong Kontinentális Kupa: október 18-án találkozik a BJA és a Brassó Észtországban

Október 18-án találkozik a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia és az Erste Ligában ezüstérmes Corona Brasov a Kontinentális Kupa észtországi csoportjában.
A nemzetközi szövetség kedden tette közzé az első kör menetrendjét. A BJA és a Brassó az észt bajnok Viru Sputnik otthonában szerepel október közepén. A negyedik résztvevő a horvát IHC Zagreb lesz.
A kvartett első helyezettje jut tovább a november 13-15-i következő körbe, ahol majd a házigazda olasz HC Asiago, a kazah Nomad és a dán Herlev Eagles vár rá. Ebből a négyesből a legjobb három kerül a január 14-17-i hatos döntőbe.
JÉGKORONG KONTINENTÁLIS KUPA
B-csoport (Kohtla-Järve):
Október 16., péntek
IHC Zagreb (horvát)–Corona Brasov (romániai)
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)
Október 17., szombat
BJA–Zagreb
Brasov–Viru
Október 18., vasárnap
Brasov–BJA
Viru–Zagreb