Nemzeti Sportrádió

Jégkorong Kontinentális Kupa: október 18-án találkozik a BJA és a Brassó Észtországban

2026.09.01. 14:14
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Az Erste Liga után a Kontinentális Kupában is nagy csatát vívhat a BJA és a Brassó (Fotó: Árvai Károly)
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Kontinentális Kupa Corona Brasov BJA HC
OKtóber 18-án találkozik egymással a Budapest Jégkorong Akadémia és a Brassó a Kontinentális Kupa B-csoportjában az észtországi Kohtla-Järvében.

Október 18-án találkozik a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia és az Erste Ligában ezüstérmes Corona Brasov a Kontinentális Kupa észtországi csoportjában.

A nemzetközi szövetség kedden tette közzé az első kör menetrendjét. A BJA és a Brassó az észt bajnok Viru Sputnik otthonában szerepel október közepén. A negyedik résztvevő a horvát IHC Zagreb lesz.

A kvartett első helyezettje jut tovább a november 13-15-i következő körbe, ahol majd a házigazda olasz HC Asiago, a kazah Nomad és a dán Herlev Eagles vár rá. Ebből a négyesből a legjobb három kerül a január 14-17-i hatos döntőbe.

JÉGKORONG KONTINENTÁLIS KUPA
B-csoport (Kohtla-Järve):
Október 16., péntek
IHC Zagreb (horvát)–Corona Brasov (romániai)
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt)
Október 17., szombat
BJA–Zagreb
Brasov–Viru
Október 18., vasárnap
Brasov–BJA
Viru–Zagreb

 

Kontinentális Kupa Corona Brasov BJA HC
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