Vívó-vb: negyedik a férfi kardcsapat

Utána Franciaország jobbnak bizonyult az elődöntőben, majd a bronzcsatában a románok is hamarabb elértek 45-ig, így a magyar férfi kardcsapat hosszú idő után érem nélkül zárt egy világversenyt, a négyes a negyedik helyen végzett Hongkongban.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Azerbajdzsán 45:27 (Szilágyi +10, Tóth B. +7, Rabb +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:29 (Rabb +8, Dallos +8, Szilágyi 0). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:36 (Rabb +10, Tóth B. +5, Szilágyi –2, Dallos –4). Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:40 (Szilágyi +5, Rabb 0, Tóth B. –3, Dallos –7). A 3. helyért: Románia–Magyarország 45:39 (Rabb +7, Szilágyi –2, Tóth B. –11). Döntő: Franciaország–Dél-Korea 45:31. Világbajnok: Franciaország (Remi Garrigue, Jean-Philippe Patrice, Sebastien Patrice, Maxime Pianfetti), 2. Dél-Korea (O Szang Uk, Do Gjeong Dong, Pak Szang Von, Hvang Hi Geun), 3. Románia (Vlad Covaliu, George Dragomir, Razvan Ursachi, Radu Nitu), 4. Magyarország (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)