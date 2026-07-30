Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: negyedik a férfi kardcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.30. 11:45
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Balról jobbra: Tóth Bertalan, Rabb Krisztián, Nemcsik Zsolt, Szilágyi Áron, Dallos Benedek (Fotó: Magyar Vívószövetség)
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Szilágyi Áron Tóth Bertalan Dallos Benedek vívó-vb Rabb Krisztián férfi kardcsapat
Románia visszavágott a júniusi Európa-bajnoki döntőben elszenvedett vereségért a vb bronzmeccsén: férfi kardcsapatunk a negyedik lett Hongkongban.

Nagyszerűen indult, a Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan összetételű férfi kardcsapat nyílegyenesen jutott be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé, s bár kicsit aggódtunk, mire lesz képes ez a négyes az amerikaiak ellen, a fiúk megnyugtattak mindenkit – megnyerték a negyeddöntős asszót.

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Remekül vívott a világbajnokság zárónapján a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű gárda.

Utána Franciaország jobbnak bizonyult az elődöntőben, majd a bronzcsatában a románok is hamarabb elértek 45-ig, így a magyar férfi kardcsapat hosszú idő után érem nélkül zárt egy világversenyt, a négyes a negyedik helyen végzett Hongkongban.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Azerbajdzsán 45:27 (Szilágyi +10, Tóth B. +7, Rabb +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:29 (Rabb +8, Dallos +8, Szilágyi 0). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:36 (Rabb +10, Tóth B. +5, Szilágyi –2, Dallos –4). Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:40 (Szilágyi +5, Rabb 0, Tóth B. –3, Dallos –7). A 3. helyért: Románia–Magyarország 45:39 (Rabb +7, Szilágyi –2, Tóth B. –11). Döntő: Franciaország–Dél-Korea 45:31. Világbajnok: Franciaország (Remi Garrigue, Jean-Philippe Patrice, Sebastien Patrice, Maxime Pianfetti), 2. Dél-Korea (O Szang Uk, Do Gjeong Dong, Pak Szang Von, Hvang Hi Geun), 3. Románia (Vlad Covaliu, George Dragomir, Razvan Ursachi, Radu Nitu), 4. Magyarország (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)

Szilágyi Áron Tóth Bertalan Dallos Benedek vívó-vb Rabb Krisztián férfi kardcsapat
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