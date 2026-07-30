Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: ötödik a női tőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.30. 11:12
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Balról jobbra: Papp Jázmin, Kondricz Kata, Marco Goncalves, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra (Fotó: Magyar Vívószövetség)
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Papp Jázmin női tőrcsapat Lupkovics Dóra Kondricz Kata vívó-vb Pásztor Flóra
Nagyszerű eredmény női tőrözőinktől: csak a negyeddöntőt veszítette el a magyar négyes, amely így az ötödik helyen végzett Hongkongban.

Remek!

Nincs erre jobb szó: remekül vívott a világbajnokság zárónapján a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű női tőrcsapat – a négyes csak a negyeddöntőt veszítette el (egyébként a világelső olaszok ellen), előtte és utána viszont nagy skalpokat gyűjtött (Kína, Oroszország, Kanada), úgyhogy a lányok minden dicséretet megérdemelnek, hiszen a világbajnoki ötödik hely egészen kiváló eredmény.

VÍVÁS 
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Tőr. Nők. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Makaó 45:24 (Pásztor +11, Kondricz +8, Papp +1, Lupkovics +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Kína 35:22 (Kondricz +8, Pásztor +3, Papp +2). Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45:25 (Kondricz –3, Papp –8, Pásztor –9). Az 5–8. helyért: Magyarország–Oroszország 43:42 (Pásztor +6, Kondricz +1, Lupkovics +1, Papp –7) Az 5. helyért: Magyarország–Kanada 40:38 (Kondricz +9, Pásztor +2, Lupkovics –4, Papp –5). Döntő: Olaszország–Egyesült Államok 45:29. Vb: Olaszország (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto), 2. Egyesült Államok (Josephina Conway, Jaelyn Liu, Lauren Scruggs, Carolina Stutchbury), 3. Japán (Azuma Szera, Kikucsi Komaki, Csuji Szumire, Ueno Juka), …5. Magyarország (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra) 

 

Papp Jázmin női tőrcsapat Lupkovics Dóra Kondricz Kata vívó-vb Pásztor Flóra
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