Erste Liga: Horváth Bálint marad a magyar bajnoknál

A 27 éves Horváth előbb Svédországban, majd Franciaországban légióskodott, mielőtt az előző szezonban hazatért az Erste Ligába, ahol 31 alapszakasz-mérkőzésen hat gólt lőtt és 12 gólpasszt osztott ki. A rájátszásban sérülés miatt csak egyetlen meccset játszott.

„Viszonylag korán eldöntöttem, hogy maradni szeretnék és ez a stáb részéről is kölcsönös volt. Nagyon jól, sőt, egy szezon után már ki merem jelenteni, hogy itthon érzem magam. Fejlődés szempontjából is ez tűnt helyesnek, az idény második felétől kezdtem el érezni, hogy minden nap egy kicsit előre tudtam lépni, és ezt is szeretném folytatni a következő szezonban” - mondta a 25-szörös válogatott hokis.

A 25 éves Dóczi tavaly nyáron érkezett a BJA HC-tól a székesfehérváriakhoz, ahol első Erste Liga-szezonjában az alapszakasz 21 meccsén három gólt lőtt és tizenhárom gólpasszt osztott ki, míg a negyeddöntők során négy találkozón két asszisztot jegyzett.