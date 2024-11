Történelmet írt: Jessica Campbell meseszerű útja első nőként az NHL egyik kispadjáig

Idén október 8-án a Seattle Kraken otthon 3–2-re elvesztette a St. Louis Blues elleni nyitómeccset az NHL alapszakaszában, de a kilátogató szurkolók így is történelemírásnak lehettek szemtanúi, hiszen a hazai kispadon ott ült a 32 esztendős Jessica Campbell, aki a liga több mint százéves fennállásának első női edzője lett Dan Bylsma segítőjeként. Útja sehogy sem lett volna szokványosnak nevezhető, hiszen ilyen magasságokba nő még nem jutott el ezelőtt az NHL-ben, ám történetének komplexitása így is több mint lenyűgöző.

Jessica Campbell Kanadában, azon belül Rocanville-ben született, 1992-ben. Abban az időben, amikor, mondhatni, a női jégkorong még gyerekcipőben járt. Kanada és az Egyesült Államok öt évvel a születése előtt, 1987-ben hozták létre női hokiválogatottjukat, az első női világbajnokságot 1990-ben rendezték, az olimpia programjába pedig csak 1998-ban került be a nők tornája, míg az amerikai hivatalos egyetemi liga, az NCAA csak 2001-ben rendezte meg az első tornáját. Campbellnek éppen ezért eleinte cseppet sem volt szokatlan, hogy kisgyerekkora óta szeretett sportágát fiúkkal űzi, őket próbálja legyőzni, közülük akar kitűnni. „Arról álmodoztam, hogy egyszer majd én is az NHL-ben játszhatok. Amikor fiatal kislány voltam, még nem volt profi női bajnokság, én úgy készültem, hogy a férfiak ligájába megyek, ehhez mérten edzettem mindennap. Nem tudtam, hogy ez lehetséges, de hittem, hogy az lesz” – mondta Campbell egy ESPN-nek adott interjúban.

Született: 1992. június 24., Rocanville

Állampolgársága: kanadai

Sportága: jégkorong

Pozíció: segédedző

Csapatai játékosként: Cornell Big Red, Calgary Inferno

Sikerei játékosként: világbajnoki ezüstérem (2015)

Csapatai segédedzőként: Malmö Redhawks, Nürnberg Ice Tigers, német válogatott, Seattle Kraken Jessica Campbell – névjegy

Kanadában, születési tartományában, Saskatchewanben kezdett el hokizni, akkor még fiúk között, de ahogy haladt előre a karrierje, egyre több lehetősége akadt nők között, női ligákban megvillantania a tudását, s így is tett. Négy éven át volt a New York állambeli Cornell egyetemen a Big Red női csapatának játékosa, ahonnan útja a profik közé, a Calgary Infernóhoz vezette – ott három évadot töltött el. Legnagyobb sikereit egyértelműen nemzeti mezben érte el, hiszen 2010-ben úgy nyert U18-as világbajnokságot a kanadai válogatottal, hogy a torna gólkirálynője lett, a házigazda Egyesült Államok elleni döntőben pedig ő szerezte a mindent eldöntő győztes találatot. Öt évvel később aztán a felnőttválogatott játékosaként ezüstérmes lett a svédországi világbajnokságon. Karrierjét két évvel ezt követően, 2017-ben, 25 évesen fejezte be, s egyből edzői pályára lépett. Eleinte női jégkorongozókat edzett a RINK Akadémián, majd két évvel később, 2019-ben egy Starbucksban várakozott, amikor fejébe vette, hogy ő ennél messzebbre szeretne eljutni, s tenni is fog ennek érdekében.

Ekkor megalapította saját, JC Power Skating nevű vállalkozását. Korcsolyázóműhelye profi játékosoknak biztosított teret és képzést arra, hogy csiszolják tudásukat, Campbell pedig korcsolya- és képességfejlesztő edző lett. Célja az volt, hogy előbb-utóbb minél több NHL-ből ismert ügyfelet szerezzen, ezáltal közelebb kerüljön a férfi profiliga körforgásához. Nos, kijelenthetjük, hogy a koronavírus-járvány az egész világra gyakorolt szomorú és negatív hatásai mellett nem sok vállalkozáson segített, sőt, azonban Campbell esetében egészen másképp alakultak a dolgok. A Covid miatt ugyanis hónapokra leállt az NHL, és kevés hely, képzőműhely maradt, ahol a játékosok formában tudták volna tartani magukat. A kijárási tilalmak egyre több helyiségre vonatkozó feloldásával a JC Power Skating egy ilyen létesítménynek bizonyult, ami segített Campbell vállalkozásának beindításában. A visszavonult jégkorongozó a Columbus Blue Jackets védőjével, Damon Seversonnal kezdte el építeni az ügyfélkörét. Az NHL-profival együtt nőttek fel egy körülbelül ötezer lakost számláló kisvárosban, így jól ismerték egymást, Severson pedig több barátjának is elkezdte ajánlani a műhelyt. 2020-tól több tucat profi jégkorongozó járt Campbellhez edzésre, aminek híre hamar elterjedt, az akkor még mindig csak húszas éveiben járó szakemberről pedig amellett, hogy kiderült, komoly edzői álmokat dédelget, mindenki jó véleménnyel volt. „Azt mondták nekem, senki nem mutatott nekik korábban ilyen gyakorlatokat, ezek fantasztikusak. Úgy voltam vele, ezek mind az én gyakorlataim, és tetszenek nekik, ez önbizalmat adott ahhoz, hogy még nagyobb álmokat dédelgessek, s belevágjak abba, amit igazán akarok” – mondta Jessica Campbell.

Nem sokkal később már segédedzőként állt munkába, férficsapatok mellett, igaz, ekkor még nem Amerikában. Első ilyen jellegű munkáját a svéd Malmö Redhawksnál kapta, majd edzte a Nürnberg Ice Tigerst, később pedig kinevezték a német férfiválogatott másodedzőjének is. Történelmet már akkor is írt, hiszen 2021-ben ő lett az első nő, aki edzőként részt vett egy férfi világbajnokságon. Németország ráadásul jól szerepelt, hiszen a Kanada győzelmével véget ért lettországi tornán a negyedik helyet szerezte meg az amerikaiak ellen elvesztett bronzmeccset követően. Campbell karrierje csak úgy szárnyalt, és még ekkor sem volt megállás. Nem sokkal később, 2022-ben az NHL közelében, az Amerikai Hokiligában (AHL) kapott munkát a Seattle Kraken fiókcsapataként működő, éppen akkor létrehozott Coachella Valley Firebirdsnél, ahol vezetőedzője az a most 54 esztendős Dan Bylsma volt, aki korábban a Pittsburgh Penguinst és a Buffalo Sabrest is trenírozta. Az AHL-ben amerikai felettesével mind a két ott töltött idényben bejutott a döntőbe. Nyerniük egyszer sem sikerült, de bebizonyították, hogy képesek sikeres, rendkívül jól támadó csapatot összerakni, ami meggyőzte a Seattle Kraken vezetőségét arról, hogy az NHL-ben épp a gólszerzéssel bajlódó gárdájuk élére őket kell kinevezni a 2024–2025-ös idényre.

Nos, így jutunk el napjainkig, vagyis idén októberig, amikor Bylsma és Campbell bemutatkoztak a Kraken kispadján, utóbbi pedig elérte hőn áhított vágyát, s első nőként edzői munkát kapott a legnagyobbak között, az NHL-ben, mindössze 32 évesen. „Mindennap ez motivált az idáig vezető úton, hogy elérjem a legnagyobb álmaimat. Büszkeség és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Remélem, ezzel új utat nyithatok minden sportban dolgozó nő számára, de az elsődleges cél az, hogy jó munkát nyújtsak edzőként, és segítsem a Krakent abban, hogy elérje a céljait ebben az idényben és a következőkben. Természetesen az első meccsemen éreztem extra nyomást, éreztem a rám irányuló szemeket, azt, hogy az emberek máshogy néznek rám, de ez a fajta plusz nyomás számomra nem negatívum” – mondta Campbell a debütálása után a The Score-nak.